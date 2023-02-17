Россияне несколько изменили тактику на Донецком направлении, прекратили атаковать ночью, - Силы обороны

Российские войска изменили тактику на Донецком направлении и снизили количество ночных атак.

Об этом сообщил руководитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Враг несколько изменил свою тактику в этом направлении и перестал ночью атаковать наши позиции. За последние 2 дня численность штурмовых действий в этом направлении колеблется от 3 до 4. Зато днем враг применяет артиллерию очень мощно. Так, за вчерашний день использовал 223 раза на Донецком направления, штурмовых действий в районе Угледара, Марьинки было 16", - сказал он и добавил, что оккупанты активно применяют авиацию.

По словам Дмитрашковского, в целом все атаки были отбиты за вчерашний день и ночь, никакого продвижения врага там не наблюдается.

Он добавил, что сейчас враг восстанавливается ночью, пополняет свои резервы.

"Будут ли дальше продолжать? Думаю, что да, но их действия на сегодняшний день кардинально изменились. Нет тех мощностей, с которыми они начинали штурмовые действия и наступление в этом направлении. По моему мнению, для восстановления, чтобы они могли полноценно атаковать, им необходимо время. Я думаю, по меньшей мере, это май-июнь, но враг будет постоянно беспокоить по этому направлению, поскольку они имеют такую определенную задачу от своего так называемого президента", - подытожил Дмитрашковский.

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