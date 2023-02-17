Конкурс на директора НАБУ: К 5 кандидатам возникает больше всего вопросов, - Transparency International Ukraine. СПИСОК
Эксперты Transparency International Ukraine проанализировали всю имеющуюся публичную информацию об участниках конкурса по отбору нового директора НАБУ и определили пятерых кандидатов, к которым у общественности больше всего вопросов.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт ТI.
Больше всего вопросов у экспертов - к Михаилу Буртову, Александру Викулу, Виталию Власюку, Семену Кривоносу и Александру Руденко.
Михаил Буртов - детектив НАБУ. В декларации за 2021 год он указал, что хранит $54,8 тыс. наличными, а его жена - $50,7 тыс. В декларации за 2022 год эта сумма увеличилась где-то на $20 тыс. Источник получения такой прибыли Буртов не указал.
Александр Викул из Винницкой областной прокуратуры указал в декларации за 2021 год, имеющую на счетах почти €48 тысяч. Происхождение этих средств, по его словам, не связано с работой в прокуратуре. Другой источник доходов не указан.
Квартира Викула в реестре прав собственности оценена в 39 018 грн, а в декларации за 2021 год – в 100 000 грн.
Виталий Власюк должен, по мнению ТI, объяснить, совмещал ли он работу в должности заместителя председателя КОВА с предпринимательством в ООО в сфере права – "ЕПраво", "Магнум Партнерс".
В 2017-2020 гг. Власюк был заместителем председателя Общественного совета АРМА. Главой Агентства тогда был Антон Янчук, подозреваемый в злоупотреблении властью и растрате более 426 млн грн.
Кроме того, у Власюка были недоразумения с НАПК. Как адвокат он представлял компанию "Алтаюр", предоставлявшую серверы для размещения информации из реестра электронных деклараций. Стоимость аренды тогда была выше стоимости самого арендованного оборудования, поэтому сейчас НАБУ расследует возможный сговор экс-руководства НАПК и компании "Алтаюр".
Брат-близнец кандидата Владислав является советником главы Офиса Президента. Будущий директор НАБУ будет расследовать топкоррупцию, а среди фигурантов вполне могут быть и чиновники ОП.
Семен Кривонос, глава Госинспекции архитектуры и градостроительства, в 2021 году выиграл конкурс на должность директора Одесского территориального управления НАБУ, однако от должности отказался и вернулся работать в таможню.
Он объяснил свой отказ от должности нежеланием вступать в полемику с журналистами "Следствие. Инфо", выпустившими расследование о нем. Так, по версии журналистов, при незначительных доходах Кривоноса, ему с супругой удалось стать владельцами семи с половиной гектаров земли, а также дома и квартиры площадью 80 квадратов под Киевом. С момента расследования Кривонос приобрел в собственность еще 10 земельных участков.
Александр Руденко, глава адвокатского объединения "РО ЛЕКС", в своей декларации отмечает, что с 2002 года в безвозмездном пользовании у него находится квартира, владельцем которой является ООО "Хамстер Клаб". Помимо этого, компания зарегистрирована на год позже, чем кандидат начал пользоваться указанным жильем, если верить его декларации.
Также Руденко отмечает, что у него есть наличные $70 тыс. долларов и €30 тыс. За весь прошлый год ни кандидат на должность Директора НАБУ, ни члены его семьи не имели никаких доходов.
Кроме этого, Руденко спровоцировал ДТП (за что получил штраф в 850 гривен) на автомобиле, который не задекларировал. Также он не упомянул, что был в договорных отношениях о предоставлении правовой помощи с политическими партиями "Третья сила" и "Украинцы вместе" с 2018 по 2020 год.
Напомним, что собеседования на добродетель с кандидатами на должность директора НАБУ состоятся с 20 по 24 февраля. При общении с участниками конкурса комиссия будет рассматривать соответствие доходов кандидатов их расходам и имуществу, образ жизни участников конкурса, уровень их профессиональной этики, политическую нейтральность и другие возможные нарушения добродетели.
Пожалуйста, подождите...
где криминализация коррупции вплоть до смертной казни?
где силовая структура приданная НАБУ для задержания коррупционеров и помещения их под стражу?
где находится тюрьма для коррупционеров, где они будут содержаться до вынесения им смертного приговора?
..... аааа ..... говорите этого ничего нет? ... ну, тогда идите на хер все, и зелень, и порошонка и удар и прочая политическая шваль!
Где акционерное общество со смешаным капиталом? Где?"
("Золоте теля")
Коли США зрозуміли,що корупцію в Україні за цієї системи побороть неможливо ,вони почали створювать паралельні органи,в яких були повноваження,разом з цим країна видавались кредити від МВФ, це були пакети.
Але коли прийшли Зелені,вони почали це знову ламать, відбулось це ,коли за жопу взяли Татарова. І посчали змінювать закони,потім вони зривали конкурси САП.
Це все робить всередині країни російська агентура, війна йде не тільки на фронтах,але й у юридичному полі.
І якщо не дай Бог США заб'є на нас болт ,то будемо ми тікати так як тікали афганці, бо життя тут більше не буде нормального ,буде як на росіі
Тож не переживайте, кого б не призначили, це призначення саме іноземців, такий Закон про Набу, неможливо всупереч рішенню іноземців призначити когось, бо троє з необхідних чотирьох голосів для прийняття рішення законодавчо іноземці, а будь яке рішення без погодження щонайменше з 2 має іноземцями неможливо.
Тож немає про що переживати в цьому сенсі.
Нижче посилання.
Зазначені міжнародні та іноземні організації погоджують пропозицію спільного списку кандидатів до складу Конкурсної комісії у складі не менше трьох осіб.
{Частину третю статті 7 доповнено абзацом дев'ятим згідно із Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1810-20#n114 № 1810-IX від 19.10.2021 }
Рішення Конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні Конкурсної комісії проголосувало не менше чотирьох членів Конкурсної комісії, у тому числі не менше двох членів Конкурсної комісії, визначених Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій міжнародних та іноземних організацій,
А будуть вони це робити, чи ні, то вже їхня справа, їхнє право, але не обов'язок. Вони не несуть відповідальність перед Україною як державою за те, кого призначили. А от перед своїми боссами іноземними несуть. Але ми не знаємо, які критерії оцінки їх роботи у іноземних боссів.
От наприклад, якщо вони виявлять, що відсотки у вигляді сотен мільярдів за кредити МВФ то були гроші вкрадені з бюджету України, оскільки фактично ці кредити не заходили в такій суммі в держбюджет, а значить і не могло бути таких відсотків - це добре чи погано ? З одного, українського, боку, начебто добре, але хтозна як до цього відноситися будуть "міжнародні та іноземні організації" які їх призначили. Може вони скажуть - дурень, ти куди поліз - шукай краще хабар судді в райцентрі 7 тис доларів. А може навпаки - скажуть - молодець, виявив схему розкрадання з бюджету України на сотні мільярдів, передамо справу до суду, та нехай повертають та анулюється від таких сум весь державний борг України.
Все залежить від критеріїв.
А критерії оцінки дій Директора за законом про Набу встановлюють іноземці які і призначають Директора, та контролюють Набу, а отже, українцям варто довіряти цім людям та сподіватись що вони чесно мають на меті богату та незалежну Україну створити
Критично, і для людини , і для держави, коли немає прибутку, або ж гірше, є збиток, та кредити які треба сплачувати.Тоді якби не вкрадуть гроші, бо ні з чого красти, але від цього не легше.
Якщо про державу, ми віддали на приватизацію все, що раніше давало в бюджет сотні мільярди, від укрспирту до видобутку газу та нафти, від енергетики до комбінатів добування руд рідких металів та аміаку, багато іншого, бо України багата країна.
Наразі ці втрачені мільярди доходу від державних підприємств заміщають кредитами від міжнародних партнерів та частково податками.
Але настане час, коли треба буде повертати, а робити це з ресурсів та багатств держави вже не вийде, бо їх віддали.
В це нормально. Наприклад, якщо Норвегія або Саудівська Аравія віддасть свої державні підприємства, то вже не зможе платити своїм громадянам 20 т дол при народженні, не зможе зробити такі високі зарплати в країні, не зможе утримувати курс 1 драхма=2 дол, та багато інших речей до яких звикли громадяни їхніх країн.
А у нас зараз ми таке зробили, і тепер треба буде платити податки щоб державу утримувати, платити більше, ніж раніше.
І це має та змушений буде робити в тому числі Валентин Коваль, його діти та онуки.
Платити за все, за те що в тебе є будинок, є земля, за те що електрикою користується, за те що зарплату отримав, що на картку отримав гроші за продаж зимових шин, все буде безготівково та під контролем, все треба буде декларувати, витрати теж пояснювати, та треба буде садитись в тюрьму, якщо не сплатив податки, як в США.
У держави немає виходу, тіки душити податками, бо всі свої ресурси вона віддала, та тепер має отримувати гроші десь.
І раніше українці могли дозволити собі уникати податки, дозволити працювати за готівку, бо держава мала інші джерела надходження грошей з державної економіки та ресурсів, і не так жорстко контролювала народ.
Але тепер так неможливо.
Я просто бачу, що для Вас це мабуть якось так, мовляв, є якийсь багатій, який вкрав з держави щось, от Набу це те що його покарає.
Але насправді, все змінилося, багатій буде покарано, так, але Валентин Коваль теж, якщо затримає оплату податку за землю, будинок, автівку, електрику, воду, та якщо треба буде, навіть за повітря, якщо незадекларує щось, якщо буде помічений десь з готівкою значною більш менш, відразу в умовне "набу" та платити, або в тюрьму.
Не знаю, чи були Ви в Німеччині,ч був багато разів.
Різниця дуже велика, та якщо коротко - що німцю добре, то українцю смерть.
Це перша причина чому нам ця допомога не допоможе якщо і була б.
І друге. Як Ви пам'ятаєте, половина Німеччини було окуповано СРСР, це була ГДР. І була стіна. Як фізично, так і морально. Боролися два різних світу, комуністичний та капіталістичний. І не було ніякого фонду благосостоянія у доларах США який зберігався на заході, і навпаки, не було тисяч і тисяч західних компаній в СРСР. Не було вільного руху навіть. А зараз все це є, та безперечно, буде, незважаючи ні на які "санкції" ! Ці санкції за вісім років настільки укріпили РФ що вона вирішила почати війну, чи так діє те що тебе ослаблює?
Отже, гола боса після війни я згоден.
Та "допомога" - це те, що зараз Набу, це ж допомога в боротьбі з корупцією.
І кредити МВФ це теж допомога.
Розумієте?
Вона, допомога, працює з німцями, в їхніх умовах, та коли є поруч СРСР.
А з українцями - це просто бізнес, нічого особистого.
Тому - вже зараз можна прогнозувати- українці та майбутні покоління дітей будуть сплачувати драконівські податки та жити в крайньому стані несвободи та контролю за своїми грошами.
Бо інший варіант - багатства нації та держави використати та з них віддати - нереально, бо вже віддані.
Варіант "простят долгі" - не реальний. Це СРСР міг прощати борги.
Допомога буде - але я сказав як вона виглядає, вона вже зараз є, в тому числі Набу та кредити МВФ - це допомога.
Всі закони затвердження та розробка їх на європейський лад - це допомога.
Можуть ще іноземців поставити напряму керувати.
Ну а далі - працюйте, працюйте, сплачуйте податки, та знайте - нічого вашого тут вже немає.
За призначеннями дивились ВСІ.
І голови НАБУ і антикорупційного прокурора
З такими керівниками він не буде боротись з корупцією. Але саме це наша влада і робить. Бо вони і є корупція.
Якщо цікаво, більш ретельно в моєму коментарі вище.
Тож, якщо Набу буде робити щось таке погане або не робити чогось такого доброго, то це претензії будуть не до влади. Це просто юридичний факт.
Джерело:
Людина продає
Оце аферисти...йокмотильок
Чергова резніковська фірма-прокладка "Еффіка", постачальник тушла для ЗСУ. Уставний капітал: 1000грн.
Вид діяльності: оптова торгівля кормами ДЛЯ ТВАРИН.
МО, ви навіть не тварини, ви - тварі
https://twitter.com/MrHimikus/status/1626314328541483008