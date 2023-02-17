Конкурс на директора НАБУ: К 5 кандидатам возникает больше всего вопросов, - Transparency International Ukraine. СПИСОК

Эксперты Transparency International Ukraine проанализировали всю имеющуюся публичную информацию об участниках конкурса по отбору нового директора НАБУ и определили пятерых кандидатов, к которым у общественности больше всего вопросов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт ТI.

Больше всего вопросов у экспертов - к Михаилу Буртову, Александру Викулу, Виталию Власюку, Семену Кривоносу и Александру Руденко.

Михаил Буртов - детектив НАБУ. В декларации за 2021 год он указал, что хранит $54,8 тыс. наличными, а его жена - $50,7 тыс. В декларации за 2022 год эта сумма увеличилась где-то на $20 тыс. Источник получения такой прибыли Буртов не указал.

Александр Викул из Винницкой областной прокуратуры указал в декларации за 2021 год, имеющую на счетах почти €48 тысяч. Происхождение этих средств, по его словам, не связано с работой в прокуратуре. Другой источник доходов не указан.

Квартира Викула в реестре прав собственности оценена в 39 018 грн, а в декларации за 2021 год – в 100 000 грн.

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Виталий Власюк должен, по мнению ТI, объяснить, совмещал ли он работу в должности заместителя председателя КОВА с предпринимательством в ООО в сфере права – "ЕПраво", "Магнум Партнерс".

В 2017-2020 гг. Власюк был заместителем председателя Общественного совета АРМА. Главой Агентства тогда был Антон Янчук, подозреваемый в злоупотреблении властью и растрате более 426 млн грн.

Кроме того, у Власюка были недоразумения с НАПК. Как адвокат он представлял компанию "Алтаюр", предоставлявшую серверы для размещения информации из реестра электронных деклараций. Стоимость аренды тогда была выше стоимости самого арендованного оборудования, поэтому сейчас НАБУ расследует возможный сговор экс-руководства НАПК и компании "Алтаюр".

Брат-близнец кандидата Владислав является советником главы Офиса Президента. Будущий директор НАБУ будет расследовать топкоррупцию, а среди фигурантов вполне могут быть и чиновники ОП.

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Семен Кривонос, глава Госинспекции архитектуры и градостроительства, в 2021 году выиграл конкурс на должность директора Одесского территориального управления НАБУ, однако от должности отказался и вернулся работать в таможню.

Он объяснил свой отказ от должности нежеланием вступать в полемику с журналистами "Следствие. Инфо", выпустившими расследование о нем. Так, по версии журналистов, при незначительных доходах Кривоноса, ему с супругой удалось стать владельцами семи с половиной гектаров земли, а также дома и квартиры площадью 80 квадратов под Киевом. С момента расследования Кривонос приобрел в собственность еще 10 земельных участков.

Александр Руденко, глава адвокатского объединения "РО ЛЕКС", в своей декларации отмечает, что с 2002 года в безвозмездном пользовании у него находится квартира, владельцем которой является ООО "Хамстер Клаб". Помимо этого, компания зарегистрирована на год позже, чем кандидат начал пользоваться указанным жильем, если верить его декларации.

Также Руденко отмечает, что у него есть наличные $70 тыс. долларов и €30 тыс. За весь прошлый год ни кандидат на должность Директора НАБУ, ни члены его семьи не имели никаких доходов.

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Кроме этого, Руденко спровоцировал ДТП (за что получил штраф в 850 гривен) на автомобиле, который не задекларировал. Также он не упомянул, что был в договорных отношениях о предоставлении правовой помощи с политическими партиями "Третья сила" и "Украинцы вместе" с 2018 по 2020 год.

Напомним, что собеседования на добродетель с кандидатами на должность директора НАБУ состоятся с 20 по 24 февраля. При общении с участниками конкурса комиссия будет рассматривать соответствие доходов кандидатов их расходам и имуществу, образ жизни участников конкурса, уровень их профессиональной этики, политическую нейтральность и другие возможные нарушения добродетели.