В Черном море Россия увеличила количество ракетоносителей, сейчас их три, - ВМС
У России на боевом дежурстве в Черном море находится 11 кораблей. В том числе 3 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп - около 24 ракет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВМС ВСУ
По состоянию на 17.02.2023:
- в Черном море на боевом дежурстве находятся 11 вражеских кораблей, из них 3 носителя крылатых ракет "калибр" общий залп которых составляет около 24 ракет;
- в Азовском море – 1 вражеский корабль;
- в Средиземном море – 10 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "калибр" общий залп которых составляет – 72 ракеты.
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Валдис Унар
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Ro To
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