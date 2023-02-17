В Черном море Россия увеличила количество ракетоносителей, сейчас их три, - ВМС

У России на боевом дежурстве в Черном море находится 11 кораблей. В том числе 3 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп - около 24 ракет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВМС ВСУ

По состоянию на 17.02.2023:

в Черном море на боевом дежурстве находятся 11 вражеских кораблей, из них 3 носителя крылатых ракет "калибр" общий залп которых составляет около 24 ракет;

в Азовском море – 1 вражеский корабль;

в Средиземном море – 10 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "калибр" общий залп которых составляет – 72 ракеты.

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