Судьям КС РФ, "узаконившим" оккупацию территорий Украины, сообщено о подозрении, - СБУ

СБУ собрала безоговорочные доказательства вины 10 судей конституционного суда РФ, причастных к "легитимизации" кремлевского режима на временно захваченных районах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Так, 2 октября 2022 года суд признали "законными" договоры о "присоединении" к РФ временно оккупированных территорий Украины.

"Для этого судьи подписали постановления о принятии в состав страны-агрессора так называемых "донецкой и луганской народных республик", а также части Запорожской и Херсонской областей. На тот момент конституционный суд России состоял из 10 действующих судей, включая председателя этого учреждения. Таким образом, доказательства собраны на всех должностных лиц, поддержавших это решение", - говорится в сообщении.

Высшее военно-политическое руководство РФ использовало данное заключение конституционного суда России как формальный этап в аннексии захваченных районов Украины.

Российским судьям сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Злоумышленникам грозит наказание до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Смотрите: В российском Магадане горел склад с грузовиками: Техники на 15-20 млн рублей. ВИДЕО+ФОТО