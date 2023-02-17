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Судьям КС РФ, "узаконившим" оккупацию территорий Украины, сообщено о подозрении, - СБУ

кс,рф,росія

СБУ собрала безоговорочные доказательства вины 10 судей конституционного суда РФ, причастных к "легитимизации" кремлевского режима на временно захваченных районах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Так, 2 октября 2022 года суд признали "законными" договоры о "присоединении" к РФ временно оккупированных территорий Украины.

"Для этого судьи подписали постановления о принятии в состав страны-агрессора так называемых "донецкой и луганской народных республик", а также части Запорожской и Херсонской областей. На тот момент конституционный суд России состоял из 10 действующих судей, включая председателя этого учреждения. Таким образом, доказательства собраны на всех должностных лиц, поддержавших это решение", - говорится в сообщении.

Высшее военно-политическое руководство РФ использовало данное заключение конституционного суда России как формальный этап в аннексии захваченных районов Украины.

Российским судьям сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Злоумышленникам грозит наказание до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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путіну, шойгу, лаврову, герасімову підозри сбу ще не на часі?
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17.02.2023 12:14 Ответить
жаль, что підозру эта славетная организация не вручила тем украинским проститутам, которые говорили, что Запал нагнетает обстановку... тем, кто говорил чуть ли не мыши-братья, тем кто убивал ракетные оборонные программы, тем, кто воровал деньги на дорогах, тем, кто приложил свои знания и положение для прорыва кацапских войск к Херсону, кто призывал украинцев в Херсоне выходить на марши протеста уже после того, когда была получена информация о том, что кацапы оборудовали город спецтехникой и начали вылавливать и арестовывать участников протестов (а призывал лично зеленьськой)... тому, кто за 3 года до начала агрессии, зная об этом, ни палец о палец не ударил для укрепления Украины... это лично ветеринар данилов... и пошло поехало... они вручили пидозру... а что с теми обысками недавними, что в результате? тайна следствия? когда как в кино про штирлица руководитель спецслужбы как баран кивает головой и ничего на выходе нет... я думаю,что у Украины даже сейчас хватит сил пережить очень кратковременную 2-х часовую революцию по отбиранию власти у шобла, пытавшегося сдать Украину...
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17.02.2023 12:20 Ответить
эти скоты должны висеть на столбах,на площади мертвяков около сарая сифилитика..
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17.02.2023 12:26 Ответить
А ви їх дістанете?!!! Своїх отих що під боком виловлюйте та давайте реальні терміни, а не відпускайте за гроші! Шоу-мени бісові!
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17.02.2023 12:31 Ответить
А вот больше нечем сбушникам заняться. Нет чтоб каких то летчиков в раше ликвидировать, в Крыму особенно или других военных преступников. Так они такой фигнёй занимаются. И за эту имитацию бурной деятельности мы кстати платим налоги....
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17.02.2023 12:37 Ответить
Треба терміново, у ТУРБОРЕЖИМІ, Стефанчуку-Зеленському-ШмигалЮ, як і для бійців - Захисників України, в рази підвищити ступінь покарання для таких засуджених та агентів московії, бо знову усіх будуть, після їх втечі на московію, суворо та заочно карати! Умовно!!
Пройшов цілий рік, а внесення відповідних змін до законодавства посилено САБОТУЄТЬСЯ, що нардепами, що Президентом, що Урядом!!!
Виникає питання, на кого вони працюють в Україні під час московської агресії!?!?!?
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17.02.2023 17:17 Ответить
 
 