Командующим центрального ВО армии РФ вместо Лапина стал Мордвичев, приказавший штурмовать "Азовсталь"

Генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева назначили новым командующим войсками Центрального военного округа армии РФ. Сам Мордвичев отдал приказ захватить Мариуполь и штурмовать "Азовсталь".

О назначении Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

Мордвичев в 2017 году являлся начальником Южно-Сахалинского гарнизона. В 2018 году его назначили первым заместителем командующего и начальником штаба 41 общевойсковой армии ЦВО. В 2021 году состоял в должности первого заместителя командующего 8-й общевойсковой армией ПВО.

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Была информация, что Мордвичев погиб на аэродроме в Чернобаевке в марте 2022 года, но ее опровергли.

Служба безопасности Украины в ходе следственно-оперативных действий установила, что именно генерал Мордвичев отдал приказ захватить Мариуполь и штурмовать "Азовсталь". В настоящее время ему заочно объявили подозрение по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров называл его "лучшим командующим".

Лапин командовал группировкой российских войск "Центр" в войне против Украины. В начале января 59-летний Лапин был назначен начальником главного штаба сухопутных войск ВС РФ.