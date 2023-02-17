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Новости Война
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армия РФ (18059) Мариуполь (5695) назначение (2144) Лапин (39) Азовсталь (371)

Командующим центрального ВО армии РФ вместо Лапина стал Мордвичев, приказавший штурмовать "Азовсталь"

мордвічов

Генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева назначили новым командующим войсками Центрального военного округа армии РФ. Сам Мордвичев отдал приказ захватить Мариуполь и штурмовать "Азовсталь".

О назначении Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

Мордвичев в 2017 году являлся начальником Южно-Сахалинского гарнизона. В 2018 году его назначили первым заместителем командующего и начальником штаба 41 общевойсковой армии ЦВО. В 2021 году состоял в должности первого заместителя командующего 8-й общевойсковой армией ПВО.

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Была информация, что Мордвичев погиб на аэродроме в Чернобаевке в марте 2022 года, но ее опровергли.

Служба безопасности Украины в ходе следственно-оперативных действий установила, что именно генерал Мордвичев отдал приказ захватить Мариуполь и штурмовать "Азовсталь". В настоящее время ему заочно объявили подозрение по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

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Командующим центрального ВО армии РФ вместо Лапина стал Мордвичев, приказавший штурмовать Азовсталь 01

Глава Чечни Рамзан Кадыров называл его "лучшим командующим".

Лапин командовал группировкой российских войск "Центр" в войне против Украины. В начале января 59-летний Лапин был назначен начальником главного штаба сухопутных войск ВС РФ.
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Топ комментарии
+4
Та що ж таке. Повідомляли ж, що загинув у Чорнобаївці навесні, 22 березня. Ех...
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17.02.2023 12:22
+2
Это дыркина жена,как я погляжу? Как раз годится командовать))
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17.02.2023 12:22
+2
бараны, пытающиеся руководить Украиной... былданов-гогилашвили - есть силы спецопераций (или были) - пусть уберут мордвичева... или былданов прикрылся машкой в секретариате зельки? а на остальное времени нет?
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17.02.2023 12:22
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Это дыркина жена,как я погляжу? Как раз годится командовать))
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17.02.2023 12:22 Ответить
Продовжують переставляти ліжка
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17.02.2023 12:22 Ответить
Одно постоянно в ******** Бред галимый ***** ************ верхушки у власти и зомбированное поведение ското базы ********** именуемое глубинный нарид..
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17.02.2023 13:45 Ответить
Та що ж таке. Повідомляли ж, що загинув у Чорнобаївці навесні, 22 березня. Ех...
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17.02.2023 12:22 Ответить
Промашка виишла .
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17.02.2023 12:25 Ответить
Так і резанцев, мабуть. Може вони оживають?
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17.02.2023 12:26 Ответить
бараны, пытающиеся руководить Украиной... былданов-гогилашвили - есть силы спецопераций (или были) - пусть уберут мордвичева... или былданов прикрылся машкой в секретариате зельки? а на остальное времени нет?
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17.02.2023 12:22 Ответить
******* мардвічьова
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17.02.2023 12:27 Ответить
Це що ж виходить?
Вялікій ZE план ПЕРЕсадок тільки плагіат?
Вовчіку, каZZапи вже на друге коло пішли
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17.02.2023 14:06 Ответить
 
 