Командующим центрального ВО армии РФ вместо Лапина стал Мордвичев, приказавший штурмовать "Азовсталь"
Генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева назначили новым командующим войсками Центрального военного округа армии РФ. Сам Мордвичев отдал приказ захватить Мариуполь и штурмовать "Азовсталь".
О назначении Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.
Мордвичев в 2017 году являлся начальником Южно-Сахалинского гарнизона. В 2018 году его назначили первым заместителем командующего и начальником штаба 41 общевойсковой армии ЦВО. В 2021 году состоял в должности первого заместителя командующего 8-й общевойсковой армией ПВО.
Была информация, что Мордвичев погиб на аэродроме в Чернобаевке в марте 2022 года, но ее опровергли.
Служба безопасности Украины в ходе следственно-оперативных действий установила, что именно генерал Мордвичев отдал приказ захватить Мариуполь и штурмовать "Азовсталь". В настоящее время ему заочно объявили подозрение по трем статьям Уголовного кодекса Украины.
Глава Чечни Рамзан Кадыров называл его "лучшим командующим".
Лапин командовал группировкой российских войск "Центр" в войне против Украины. В начале января 59-летний Лапин был назначен начальником главного штаба сухопутных войск ВС РФ.
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Вялікій ZE план ПЕРЕсадок тільки плагіат?
Вовчіку, каZZапи вже на друге коло пішли