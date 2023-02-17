В основе переговоров с РФ может быть только полное возобновление территориальной целостности Украины, - Кулеба

В основе начала любых переговоров с Россией может быть только полное возобновление территориальной целостности Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мне нравятся все, кто хочет достичь мира по дипломатическим инициативам – я сам дипломат. Но как такая инициатива может сработать? Должна ли цена мира заключаться в том, что Россия останется на оккупированных территориях? Если Кремль понимает, что может завоевывать территории военным путем, то почему он должен останавливаться? Он, наверное, возьмет перерыв и начнет где-то через год новую войну", - объяснил глава МИД.

Кулеба подчеркнул, что не нужно вестись на путинские уловки, связанные с тем, что предоставление Западом больше оружия Украины якобы приведет к эскалации и вовлечению самого Запада в войну.

"Во всем, что происходило после 24 февраля, русский нарратив был таким: не делайте этого шага, иначе вы пойдете на эскалацию и скатитесь до войны против нас. Россияне пытаются достичь своих целей посредством тактики устрашения. Однако пока никто, кроме Украины, не находится в состоянии войны против России. Я хочу прояснить одну вещь: многие из людей, которые со страдальческим лицом продвигают мир и дипломатию, на самом деле просто хотят, чтобы Украина потерпела поражение от России", - добавил он.

Он подчеркнул, что "в начале каких-либо переговоров с Россией может стоять только одно: территориальная целостность Украины должна быть полностью восстановлена". "Это не подлежит обсуждению. Мы получили горький урок: если дать России мизинец, она оторвет вам всю руку", - добавил Кулеба.

Также читайте: Истребители Украине пока не пообещала ни одна страна. Скоро объявят об учениях, - Кулеба