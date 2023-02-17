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Новости Война
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В основе переговоров с РФ может быть только полное возобновление территориальной целостности Украины, - Кулеба

кулеба

В основе начала любых переговоров с Россией может быть только полное возобновление территориальной целостности Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мне нравятся все, кто хочет достичь мира по дипломатическим инициативам – я сам дипломат. Но как такая инициатива может сработать? Должна ли цена мира заключаться в том, что Россия останется на оккупированных территориях? Если Кремль понимает, что может завоевывать территории военным путем, то почему он должен останавливаться? Он, наверное, возьмет перерыв и начнет где-то через год новую войну", - объяснил глава МИД.

Кулеба подчеркнул, что не нужно вестись на путинские уловки, связанные с тем, что предоставление Западом больше оружия Украины якобы приведет к эскалации и вовлечению самого Запада в войну.

"Во всем, что происходило после 24 февраля, русский нарратив был таким: не делайте этого шага, иначе вы пойдете на эскалацию и скатитесь до войны против нас. Россияне пытаются достичь своих целей посредством тактики устрашения. Однако пока никто, кроме Украины, не находится в состоянии войны против России. Я хочу прояснить одну вещь: многие из людей, которые со страдальческим лицом продвигают мир и дипломатию, на самом деле просто хотят, чтобы Украина потерпела поражение от России", - добавил он.

Он подчеркнул, что "в начале каких-либо переговоров с Россией может стоять только одно: территориальная целостность Украины должна быть полностью восстановлена". "Это не подлежит обсуждению. Мы получили горький урок: если дать России мизинец, она оторвет вам всю руку", - добавил Кулеба.

Также читайте: Истребители Украине пока не пообещала ни одна страна. Скоро объявят об учениях, - Кулеба
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Топ комментарии
+10
Знову про переговори почали патякати і наголошуючи на територіальній цілосності, чомусь оминають, що агресор мусить бути покараний. Злочинець мусить бути покараний, а не просто повернув вкрадене і гуляй.
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17.02.2023 12:35
+5
Почалася розгонка теми переговорів. І таке відчуття, що не зелені її ініціатори, а Захід. ***** таки їх залякав?
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17.02.2023 12:41
+4
На заході останній тиждень вже багато заяв на цю тему, як від офіційних осіб, так і через публікації від "джерел" журналістів. Що сказати, ми від них залежні...
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17.02.2023 12:51
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Посипались ?
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17.02.2023 12:33 Ответить
А кацапня , *уйло на таке згодиться???
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17.02.2023 12:33 Ответить
Знову про переговори почали патякати і наголошуючи на територіальній цілосності, чомусь оминають, що агресор мусить бути покараний. Злочинець мусить бути покараний, а не просто повернув вкрадене і гуляй.
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17.02.2023 12:35 Ответить
Почалася розгонка теми переговорів. І таке відчуття, що не зелені її ініціатори, а Захід. ***** таки їх залякав?
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17.02.2023 12:41 Ответить
уважно прочитайте зміст новини (не звертайте уваги на заголовок, невідповідність заголовка змісту - стара хвороба цензора). І мій допис від 12,56
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17.02.2023 12:59 Ответить
ага, ніхто і не заперечував, АЛЕ - на ЯКИХ умовах?????? зараз почнеться, фтарой гасутарсвєний изык, реабілітаці всіх луГандонів, і т. д.!!!!!!!!!
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17.02.2023 12:46 Ответить
Про мізинець і руку Кулеба перефразував Марка Твена. В оригиналі з вуст Гекльберрі Фінна фраза звучала так: "Дай негру пальця - і він відкусить всю руку".
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17.02.2023 12:50 Ответить
На заході останній тиждень вже багато заяв на цю тему, як від офіційних осіб, так і через публікації від "джерел" журналістів. Що сказати, ми від них залежні...
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17.02.2023 12:51 Ответить
До попередніх коментаторів: Кулеба якраз заявив, що він за дипломатичні методи (переговори), але відносно раші вони не мають сенсу. Бо раша в переговорах бачить можливість закріплення вже завойованих територій і буде й далі продовжувати агресію, аж поки її не зупинять не дипломатичними методами.
Оце так я зрозумів слова Кулеби. Чому укрінформ, а за ним і цензор перекрутили зміст сказаного - думайте самі.
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17.02.2023 12:56 Ответить
Ніяких переговорів. Крапка.
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17.02.2023 13:04 Ответить
А іншої нагоди викинути рашистів зі Сходу України і Криму та посунути пітьму за її кордони 91-го року може не бути довгі роки.
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17.02.2023 15:17 Ответить
 
 