Лидера Bellingcat Грозева не пустили на премию BAFTA в Лондоне: "Угроза общественной безопасности"
Лидер международной группы расследователей Bellingcat Христо Грозев рассказал, что полиция Великобритании запретила ему и его семье присутствовать 19 февраля на церемонии премии BAFTA в Лондоне.
Об этом он сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Объявленная причина: мы "являемся угрозой общественной безопасности", - написал Грозев.
Он добавил, что осознает необходимость обеспечения безопасности. Но но не понимает, "каким образом мой сын или дочь-подросток представляют опасность для общества".
"Но подобные моменты показывают все большую опасность для независимых журналистов во всем мире. Эти опасности исходят не только от кровожадных диктаторов, но и от того, что голоса журналистов заглушаются, а не усугубляются цивилизованным миром, которому они пытаются служить", - сетует он.
Реакции полиции или власти Лондона по этому поводу на момент выхода публикации нет.
Накануне издание Financial Times сообщило, что российские спецслужбы открыли охоту на Грозева. Поэтому, по данным СМИ, он был вынужден покинуть Австрию, в которой постоянно живет.
Пожалуйста, подождите...
Тормозила головой!"
Порівняв - керівника організації, що своїми інформаційними контрдиверсійними діями Кремль "на вуха ставить", і кілька десятків солдат Та його діяльність можна навіть не з дивізією, а з армійським корпусом порівнять!
Грозєва не пустили в Лондон саме з тих самих міркувань - не буде "цілі" - не буде приводу до нападу Не буде нападу - не постраждають сторонні люди, що її оточують!
Грозев столько обнимался с Навальным, что теперь пусть не обижается.