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Великобритания (4725) Лондон (354) премия (457) Христо Грозев (55)

Лидера Bellingcat Грозева не пустили на премию BAFTA в Лондоне: "Угроза общественной безопасности"

христо,грозєв
Фото: Гордон

Лидер международной группы расследователей Bellingcat Христо Грозев рассказал, что полиция Великобритании запретила ему и его семье присутствовать 19 февраля на церемонии премии BAFTA в Лондоне.

Об этом он сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Объявленная причина: мы "являемся угрозой общественной безопасности", - написал Грозев.

Он добавил, что осознает необходимость обеспечения безопасности. Но но не понимает, "каким образом мой сын или дочь-подросток представляют опасность для общества".

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"Но подобные моменты показывают все большую опасность для независимых журналистов во всем мире. Эти опасности исходят не только от кровожадных диктаторов, но и от того, что голоса журналистов заглушаются, а не усугубляются цивилизованным миром, которому они пытаются служить", - сетует он.

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Реакции полиции или власти Лондона по этому поводу на момент выхода публикации нет.

Накануне издание Financial Times сообщило, что российские спецслужбы открыли охоту на Грозева. Поэтому, по данным СМИ, он был вынужден покинуть Австрию, в которой постоянно живет.
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Топ комментарии
+15
Це свідчення що поліція не впевнена у власній професійній спроможності
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17.02.2023 12:40
+14
А хтось може дать гарантію про наявність у діяльності кацапів логіки? Коли вони підривали будинки в Росії - вони не знали, що там будуть гинуть діти?
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17.02.2023 12:39
+12
Може поліція мала на увазі, що не від нього, а ЧЕРЕЗ нього створюється небезпека для інших? Дивна новина якась
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17.02.2023 12:39
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"Лучше перебдєть чем нєдобдєть,
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17.02.2023 12:37 Ответить
А хтось може дать гарантію про наявність у діяльності кацапів логіки? Коли вони підривали будинки в Росії - вони не знали, що там будуть гинуть діти?
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17.02.2023 12:39 Ответить
випалити напалмом усю }{уйсосію!
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17.02.2023 12:54 Ответить
Починай!
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17.02.2023 12:55 Ответить
Може поліція мала на увазі, що не від нього, а ЧЕРЕЗ нього створюється небезпека для інших? Дивна новина якась
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17.02.2023 12:39 Ответить
Так і є. Але це таке собі заспокійливе для Христо та його родини. І дуже погана реклама для спецслужб Британії.
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17.02.2023 13:11 Ответить
Интересно что же в Англии подозревают?
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17.02.2023 12:40 Ответить
Що його пристуність на громадському заході може поставити під загрозу життя інших людей, якщо на нього вчинять замах.
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17.02.2023 13:53 Ответить
А то что в Англии обучают украинских военных никого под загрозу не ставит? Как то не очень внятная причина.
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17.02.2023 14:15 Ответить
А "украинские военные" перебувають у публічних місцях з великою кількість цивільних людей?
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17.02.2023 14:46 Ответить
А в вашей версии их подземным ходом из Киева в подвалы Тауэра переправили и там и держат?фото из аэропорта фейк?. Ну ладно, а как же Скрипали их выгнали из Англии наверно, они ж поопасней Грозева.
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17.02.2023 16:02 Ответить
"Я упала с самосвала
Тормозила головой!"
Порівняв - керівника організації, що своїми інформаційними контрдиверсійними діями Кремль "на вуха ставить", і кілька десятків солдат Та його діяльність можна навіть не з дивізією, а з армійським корпусом порівнять!
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17.02.2023 16:17 Ответить
Ого как я реклама! Всьо убедили, ето такой ценный и отчаянный кадр, шо вся Англия о нем заботится, а он бесстрашный не приемлет таких забот. Напомните шо он там контрдеверсировал? Я что то помню только как с Лукашевичем они на перегонки озвучивали впереди официального следствия очевидное и рекламой анального бутерброда.
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17.02.2023 17:06 Ответить
"Если у тебя есть фонтан - заткни его... Дай отдохнуть и фонтану... " (Козьма Прутков)
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17.02.2023 17:17 Ответить
Я тоже на это надеюсь. ТО ЩО.
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18.02.2023 08:55 Ответить
Це свідчення що поліція не впевнена у власній професійній спроможності
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17.02.2023 12:40 Ответить
відносно подібних фігур жодна поліція не може бути впевнена. москальні і куплених ними в Європі повно.
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17.02.2023 12:47 Ответить
нажаль, саме так.
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17.02.2023 20:53 Ответить
На Грозєва полюють кацапи і можуть постраждати люди, які поряд з ним. Я правильно зрозумів посил англійських копів? Тобто замість піклуватись про безпеку людей європейські ( нагадаю, що Грозєв вже вимушено покинув Австрію, тому роблю висновок за всю Європу ) копи відгороджують суспільство від потенційних жертв терористів, типу виставляють мішені для кілерів в чисте поле і забираються геть щоб не заважати. Стид і позор. Як же обісреться вся Європа, якщо Україна ( не доведи Господи ) пропустить орду. Тоді дійсно - три дні і кацапи гвалтують європейок на пляжах Ламаншу.
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17.02.2023 12:52 Ответить
"Ні ума, ні фантазії!" Ти мені нагадуєш одного телепня, який критикував дії тілоохоронців політика: "Вместа таво, чтобы вытащить аружие и перебить нападающих, эти придурки сваими телами прикрыли ахраняемаго и стали вывадить его с места нападения! Идиоты!!!"
Грозєва не пустили в Лондон саме з тих самих міркувань - не буде "цілі" - не буде приводу до нападу Не буде нападу - не постраждають сторонні люди, що її оточують!
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17.02.2023 13:03 Ответить
Дійсно. нема чого фантазувати - навіщо заважати сафарі, нехай вбивці ганяють свої жертви по всій Європі як зайців. Хіба то обов'язок правоохоронців робити життя людей безпечним?
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17.02.2023 14:38 Ответить
От вони це якраз і роблять - зменшують ризики можливих терактів Але це - не для твоїх мізків Ти все одно цього не зрозумієш - "розумова обмеженість" - вроджена риса
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17.02.2023 14:49 Ответить
Та ні. Я розумію, що вроджена, можеш тату на лобі не робити, здалеку і так видно.
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17.02.2023 20:47 Ответить
Ні! Не хочу! Я ж тебе як "фізичну особу" не знаю А якщо ти - ВІЛ-інфікований? Почну "тату" набивать і випадково можу отримать зараження? Тому ходи без татуювання Тебе й так пізнають! Пам"ятаєш фольклор кацапський "А я милава узнаю па паходке!"? Так і тебе всі пізнають по дурних коментарях
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17.02.2023 21:10 Ответить
Вам же написали, що ні ума ні фантазії. Грозев між іншим співпрацює зі спецслужбами, тому його не "ганяють", а обмежують в можливості присутності в місцях підвищеної небезпеки. Напевно його попередили і про необхідність зміни місця перебування, і про небажаність його присутності на церемонії.
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17.02.2023 14:58 Ответить
Тобто знають, що балалайня - держава-терорист, але законодавчо чомусь це не визнають.
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17.02.2023 12:56 Ответить
МІ-5 вважає грозєва подвійним агентом - тільки й усього
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17.02.2023 14:31 Ответить
I pravilno , on drug "haroshih "ruskih , a eta uzhe padazritelnii fakt . Na rashke vsegda sapernicali raznie klanovie strukturi za vlast , i u vseh mnoga gibridnih agentov v Eirope i netolka .
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17.02.2023 14:51 Ответить
Максимально мутний тип.
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17.02.2023 15:04 Ответить
Навіщо уряду Великобританії платити після можливого замаху?Вони ще до цих пір,напевне,не відійшли від отруєння Скрипалів.А ті були під програмою захисту свідків.Був же Ковід-привітають з премією заочно,чи онлайн.Чи йому хочеться на дітях попробувати роботу кацапських спецслужб?
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17.02.2023 16:02 Ответить
Зачем личное присутствие, если всё будет в интернете ?
Грозев столько обнимался с Навальным, что теперь пусть не обижается.
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17.02.2023 17:46 Ответить
 
 