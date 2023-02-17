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армия РФ (18059) ВМС (1448) потери (4274)

На прошлой неделе морпехи уничтожили 278 оккупантов, 14 боевых бронемашин, 14 артсистем, 1 склад с боеприпасами. ИНФОГРАФИКА

Подразделения ВМС в составе созданных группировок продолжают выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВМС ВСУ.

"За минувшую неделю нашим военным удалось уничтожить: 278 оккупантов, 14 боевых бронированных машин, 8 танков, 14 артиллерийских систем, 2 миномета, 13 единиц автомобильной техники, 1 средство ПВО, 2 единицы специальной техники, 2 крылатые ракеты и 1 склад боеприпасов" , – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны – около 141 260 человек (+800 за сутки), 287 вертолетов, 3298 танков, 2322 артсистемы, 6520 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

На прошлой неделе морпехи уничтожили 278 оккупантов, 14 боевых бронемашин, 14 артсистем, 1 склад с боеприпасами 01
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Гарна робота!
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17.02.2023 12:38 Ответить
Героям слава !!!
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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17.02.2023 13:09 Ответить
Наші котики , найліпші котики в світі ,
МОЛОДЦІ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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17.02.2023 15:45 Ответить
 
 