На прошлой неделе морпехи уничтожили 278 оккупантов, 14 боевых бронемашин, 14 артсистем, 1 склад с боеприпасами. ИНФОГРАФИКА

Подразделения ВМС в составе созданных группировок продолжают выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВМС ВСУ.

"За минувшую неделю нашим военным удалось уничтожить: 278 оккупантов, 14 боевых бронированных машин, 8 танков, 14 артиллерийских систем, 2 миномета, 13 единиц автомобильной техники, 1 средство ПВО, 2 единицы специальной техники, 2 крылатые ракеты и 1 склад боеприпасов" , – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны – около 141 260 человек (+800 за сутки), 287 вертолетов, 3298 танков, 2322 артсистемы, 6520 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА