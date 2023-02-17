На прошлой неделе морпехи уничтожили 278 оккупантов, 14 боевых бронемашин, 14 артсистем, 1 склад с боеприпасами. ИНФОГРАФИКА
Подразделения ВМС в составе созданных группировок продолжают выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВМС ВСУ.
"За минувшую неделю нашим военным удалось уничтожить: 278 оккупантов, 14 боевых бронированных машин, 8 танков, 14 артиллерийских систем, 2 миномета, 13 единиц автомобильной техники, 1 средство ПВО, 2 единицы специальной техники, 2 крылатые ракеты и 1 склад боеприпасов" , – говорится в сообщении.
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