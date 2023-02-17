Россияне не эвакуируют своих раненых бойцов из-под Угледара и Бахмута и большинство из них превращаются в "200-х", - Силы обороны Таврического направления

Российские оккупанты фактически не эвакуируют своих раненых бойцов, поэтому большинство из них умирают, и потери врага могут быть значительно больше, чем в официальных данных.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил руководитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский, комментируя ситуацию вблизи Угледара и Бахмута.

"Хочу сказать, что подаваемые данные (по потерям врага. – Ред.) это приближены к реальным, но не учтены некоторые вещи. Россияне фактически не эвакуируют своих раненых бойцов и большинство из них превращается в двухсотых. Об этом сообщают и пленные, которые сейчас у нас в плену", - отметил спикер.

Также Дмитрашковский отметил, что попадание снаряда в скопление врага не позволяет определять точное количество уничтоженных захватчиков. Поэтому, по мнению спикера, потери врага могут быть значительно больше, чем сообщается.

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Комментируя ситуацию вблизи Угледара и Бахмута, Дмитрашковский сообщил, что враг понес там очень большие потери, поэтому атаки становятся не столь интенсивными.

"Враг наступал большими силами, понес значительные потери. На данный момент враг имеет некоторое количество личного состава, который может наносить поражение, атаковать, но их там не так много. Они могут единственное что делать, – это вести беспокоящий огонь и держать наши войска в тонусе, чтобы имели понимание, что перед ним враг. Но полноценной атаки, на мой взгляд, сейчас не может быть на этих направлениях. Враг понес действительно очень большие потери и ежедневно продолжает нести – как на Угледарском, так и на Бахмутском направлениях", - подчеркнул Дмитрашковский.

В частности, по его словам, на Угледарском направлении за вчерашний день враг потерял по меньшей мере почти две роты убитыми и ранеными.

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