Россияне не эвакуируют своих раненых бойцов из-под Угледара и Бахмута и большинство из них превращаются в "200-х", - Силы обороны Таврического направления
Российские оккупанты фактически не эвакуируют своих раненых бойцов, поэтому большинство из них умирают, и потери врага могут быть значительно больше, чем в официальных данных.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил руководитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский, комментируя ситуацию вблизи Угледара и Бахмута.
"Хочу сказать, что подаваемые данные (по потерям врага. – Ред.) это приближены к реальным, но не учтены некоторые вещи. Россияне фактически не эвакуируют своих раненых бойцов и большинство из них превращается в двухсотых. Об этом сообщают и пленные, которые сейчас у нас в плену", - отметил спикер.
Также Дмитрашковский отметил, что попадание снаряда в скопление врага не позволяет определять точное количество уничтоженных захватчиков. Поэтому, по мнению спикера, потери врага могут быть значительно больше, чем сообщается.
Комментируя ситуацию вблизи Угледара и Бахмута, Дмитрашковский сообщил, что враг понес там очень большие потери, поэтому атаки становятся не столь интенсивными.
"Враг наступал большими силами, понес значительные потери. На данный момент враг имеет некоторое количество личного состава, который может наносить поражение, атаковать, но их там не так много. Они могут единственное что делать, – это вести беспокоящий огонь и держать наши войска в тонусе, чтобы имели понимание, что перед ним враг. Но полноценной атаки, на мой взгляд, сейчас не может быть на этих направлениях. Враг понес действительно очень большие потери и ежедневно продолжает нести – как на Угледарском, так и на Бахмутском направлениях", - подчеркнул Дмитрашковский.
В частности, по его словам, на Угледарском направлении за вчерашний день враг потерял по меньшей мере почти две роты убитыми и ранеными.
Пожалуйста, подождите...
Хотіли "павтаріть"? Павтарілі.
Тільки не весну 45-го, а літо-осінь 41-го.
Впевнений, що у Всевишнього є почуття гумору.
Трохи історії
Битва за Київ (1941) - великомасштабна битва https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F Червоної Армії та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82 Вермахту 7 липня - 19 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/1941 1941 року (72 дні). Битва за Київ була частиною https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0 наступального плану «Барбаросса» , в радянській військовій історії отримала назву Київської оборонної операції.
З німецької сторони в битві брала участь https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%B9_%C2%AB%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%C2%BB група армій «Південь» під командуванням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB генерал-фельдмаршала https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B4_%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%A0%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B4%D1%82 Рундштедта , а також https://uk.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B3%D0%B0_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F_(%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85) 2-га танкова група та https://uk.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B3%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F_(%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85) 2-га армія з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%B9_%C2%AB%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%C2%BB групи армій «Центр» . З радянської сторони в битві брали участь війська https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0) Південно-Західного фронту під командуванням генерала-полковника https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 М. П. Кирпоноса , (під час битви загинув), у складі п'яти загальновійськових армій та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D1%8F_(%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0) Пінської флотилії під командуванням контр-адмірала Д. Д. Рогачова, під загальним керівництвом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83 Маршала Радянського Союзу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 С. М. Будьонного .
Битва завершилась перемогою німецьких військ та оточенням радянських військ. Втрати з радянського боку сягали 700 тисяч вбитих та полонених, понад 1760 тисяч одиниць вогнепальної зброї, 411 танків і САУ, 28 419 гармат і мінометів, 343 бойових літаківhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2_(1941)#cite_note-4 [4]
Поразка під Києвом стала важким ударом для Червоної Армії. На 1 вересня у складі
А так якась тваринка відірве шматочок, ворона прилетить поласувати.
А потепліє - муха відкладе яєчка, жучки та черв'ячки дороблять справу.
Кругообіг лайна в природі. Чули про таке?
Їм там що взагалі немає що робити?
Нудьгують бідненькі?
Нет ненависти к россиянам, но есть чудо брезгливости, как к дохлой скоте".- Джохар Дудаев.