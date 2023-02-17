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Новости Агрессия России против Украины Война
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ликвидация (3141) уничтожение (6257) Бахмут (1599) Угледар (127)

Россияне не эвакуируют своих раненых бойцов из-под Угледара и Бахмута и большинство из них превращаются в "200-х", - Силы обороны Таврического направления

вугледар

Российские оккупанты фактически не эвакуируют своих раненых бойцов, поэтому большинство из них умирают, и потери врага могут быть значительно больше, чем в официальных данных.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил руководитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский, комментируя ситуацию вблизи Угледара и Бахмута.

"Хочу сказать, что подаваемые данные (по потерям врага. – Ред.) это приближены к реальным, но не учтены некоторые вещи. Россияне фактически не эвакуируют своих раненых бойцов и большинство из них превращается в двухсотых. Об этом сообщают и пленные, которые сейчас у нас в плену", - отметил спикер.

Также Дмитрашковский отметил, что попадание снаряда в скопление врага не позволяет определять точное количество уничтоженных захватчиков. Поэтому, по мнению спикера, потери врага могут быть значительно больше, чем сообщается.

Читайте: Кирби: захват Бахмута – прихоть Пригожина. Это стратегически не повлияет на войну

Комментируя ситуацию вблизи Угледара и Бахмута, Дмитрашковский сообщил, что враг понес там очень большие потери, поэтому атаки становятся не столь интенсивными.

"Враг наступал большими силами, понес значительные потери. На данный момент враг имеет некоторое количество личного состава, который может наносить поражение, атаковать, но их там не так много. Они могут единственное что делать, – это вести беспокоящий огонь и держать наши войска в тонусе, чтобы имели понимание, что перед ним враг. Но полноценной атаки, на мой взгляд, сейчас не может быть на этих направлениях. Враг понес действительно очень большие потери и ежедневно продолжает нести – как на Угледарском, так и на Бахмутском направлениях", - подчеркнул Дмитрашковский.

В частности, по его словам, на Угледарском направлении за вчерашний день враг потерял по меньшей мере почти две роты убитыми и ранеными.

Смотрите: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 141 260 человек (+800 за сутки), 287 вертолетов, 3298 танков, 2322 артсистемы, 6520 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
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Топ комментарии
+15
Ага-ага...
Хотіли "павтаріть"? Павтарілі.
Тільки не весну 45-го, а літо-осінь 41-го.
Впевнений, що у Всевишнього є почуття гумору.
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17.02.2023 12:57
+9
Зате їхні родичі отримають пакет пельменів.
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17.02.2023 13:00
+8
Супер !!! добрий кацап - мертвий кацап !!!
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17.02.2023 13:02
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Ага-ага...
Хотіли "павтаріть"? Павтарілі.
Тільки не весну 45-го, а літо-осінь 41-го.
Впевнений, що у Всевишнього є почуття гумору.
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17.02.2023 12:57 Ответить
я б назвав це відчуттям справедливості. По заслугам вашим - вам буде.
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17.02.2023 13:04 Ответить
ці червоножопі комуно-кацапи, в 1941 році, були розумніші набагато - за перших 6 місяців так званої "вов" у полон до німців здалося 4.5 мільйони (з 5.5 мільйонів наявних на 22.06.1941 року) солдат і офіцерів окупаційної, нацистької "ркка", здалися з практично повним боєкомплектом, зброєю, технікою !!!





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17.02.2023 13:09 Ответить
Дед мой не сдавался:первый раз трактора перегонял,окружили,под зад коленом-чухай до жинкы.Второй раз ночью казарму окружили и в кальсонах,безоружных повязали(1941).Родню подальше,от артобстрелов(с.Дудари)выгнали... .
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17.02.2023 13:59 Ответить
Це мається на увазі?

Трохи історії

Битва за Київ (1941) - великомасштабна битва https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F Червоної Армії та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82 Вермахту 7 липня - 19 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/1941 1941 року (72 дні). Битва за Київ була частиною https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0 наступального плану «Барбаросса» , в радянській військовій історії отримала назву Київської оборонної операції.

З німецької сторони в битві брала участь https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%B9_%C2%AB%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%C2%BB група армій «Південь» під командуванням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB генерал-фельдмаршала https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B4_%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%A0%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B4%D1%82 Рундштедта , а також https://uk.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B3%D0%B0_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F_(%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85) 2-га танкова група та https://uk.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B3%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F_(%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85) 2-га армія з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%B9_%C2%AB%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%C2%BB групи армій «Центр» . З радянської сторони в битві брали участь війська https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0) Південно-Західного фронту під командуванням генерала-полковника https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 М. П. Кирпоноса , (під час битви загинув), у складі п'яти загальновійськових армій та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D1%8F_(%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0) Пінської флотилії під командуванням контр-адмірала Д. Д. Рогачова, під загальним керівництвом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83 Маршала Радянського Союзу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 С. М. Будьонного .

Битва завершилась перемогою німецьких військ та оточенням радянських військ. Втрати з радянського боку сягали 700 тисяч вбитих та полонених, понад 1760 тисяч одиниць вогнепальної зброї, 411 танків і САУ, 28 419 гармат і мінометів, 343 бойових літаківhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2_(1941)#cite_note-4 [4]

Поразка під Києвом стала важким ударом для Червоної Армії. На 1 вересня у складі
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21.02.2023 08:56 Ответить
Правильное решение...
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17.02.2023 12:59 Ответить
Зате їхні родичі отримають пакет пельменів.
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17.02.2023 13:00 Ответить
Супер !!! добрий кацап - мертвий кацап !!!
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17.02.2023 13:02 Ответить
Чорнозем стає жирнішим.
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17.02.2023 13:07 Ответить
Трупный яд это по твоему удобрения?!...
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17.02.2023 13:58 Ответить
А ти, взагалі-то, знаєш хімічну формулу "трупного яда"? Кого не спитаю - або матюкаються, або луплять очі: "А ти що, не знаєш?" "Не знаю Кажи! Буду знать!" Так і я не знаю..." Ну так якщо не знаєш - чого дурниці мелеш?
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17.02.2023 14:26 Ответить
Це якщо їх масово в одній ямі закопати.
А так якась тваринка відірве шматочок, ворона прилетить поласувати.
А потепліє - муха відкладе яєчка, жучки та черв'ячки дороблять справу.
Кругообіг лайна в природі. Чули про таке?
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17.02.2023 14:47 Ответить
Реальна отрута - це мова окупанта в голові українця.
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17.02.2023 16:36 Ответить
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17.02.2023 13:07 Ответить
Як там казали у відомому кіно: "Чим більше здамо, тим краще"!
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17.02.2023 13:16 Ответить
Все повторюється. Вони покидали своїх поранених в 1941 році, кинули вмирати обложений Ленінград, кинули захисників Севастополя і повтікали до Москви. Добрі вояки. Так робили їх діди і батьки. Тому не дивно, що сьогодні москалі не евакуюють своїх поранених бійців з-під Вугледару й Бахмуту, а покидали їх вмирати.
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17.02.2023 13:31 Ответить
ну як це, а де ж вони беруть сировину для своїх крематоріїв...
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17.02.2023 13:37 Ответить
Скоро на зонами боёв будет стоять невообразимый трупный смрад.
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17.02.2023 13:56 Ответить
Я там вище пожартував, але так, у цьому ви праві на всі 100.
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17.02.2023 14:53 Ответить
Я тільки не розумію чому про події на бімбасі повідомляє "об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку"?
Їм там що взагалі немає що робити?
Нудьгують бідненькі?
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17.02.2023 13:59 Ответить
"Рускаі сваіх нє брасают" тільки в одному випадку - коли у "сваїх" за пазухою фляшка з недопитою барматухою...
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17.02.2023 14:08 Ответить
Ну так і Слава Богу!!!
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17.02.2023 14:59 Ответить
Бабушкин половой орган подкрался откуда орки не ждали, Звериное российское оно в генах хотя звери и те к себе подобным со своей стаи более гуманно. .



Нет ненависти к россиянам, но есть чудо брезгливости, как к дохлой скоте".- Джохар Дудаев.
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17.02.2023 15:12 Ответить
 
 