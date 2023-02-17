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Беларусь (7771) россия (93025) военные учения (3437)

Военные учения в Беларуси продлили как минимум до 27 февраля, - "Беларускі Гаюн"

рф,білорусь

Военные учения в Беларуси непрерывно продолжаются уже 43 недели, с 29 апреля прошлого года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Беларускі Гаюн".

По данным мониторинговой группы, часть белорусских полигонов, где сконцентрированы ВС РФ, будут работать без перерыва - "Осиповичский", "Доманово", "Лепельский", "Обуз-Лесновский".

В "Беларускі Гаюн" фиксируют очередное продление учений на неделю на белорусских полигонах, которые непрерывно идут с 29 апреля 2022 года.

"Общая длительность составила 43 недели", - говорится в сообщении.

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Ті що їхали на місяць-два на "учєнія" минулого року, зараз мабуть, реально офуївші)
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17.02.2023 13:08 Ответить
Шел третий год краткосрочных учений.
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17.02.2023 13:14 Ответить
не,ну нафига смеяца,чтобы был ламанш за 2 дня взять надо старано учиться,а там лукашенко к деревяной обивке мазов и бтров еще искуственой гомельский интелехт засунет в эти боевые машины аля безумный макс,и трепещи нато,пересыхай ламанш)))
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17.02.2023 13:17 Ответить
чіпсовий недобульбофюрер трохи підсикує ...
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17.02.2023 13:14 Ответить
Сподіваюсь, що до програми навчань ввели новий норматив: укладка в сміттєвий пакет на швидкість.
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17.02.2023 13:17 Ответить
Доучиться те стерво...
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17.02.2023 13:45 Ответить
Певно, картопляники на сьогодні - найвченіші воїни на планеті!
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17.02.2023 14:18 Ответить
 
 