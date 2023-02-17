Военные учения в Беларуси продлили как минимум до 27 февраля, - "Беларускі Гаюн"

Военные учения в Беларуси непрерывно продолжаются уже 43 недели, с 29 апреля прошлого года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Беларускі Гаюн".

По данным мониторинговой группы, часть белорусских полигонов, где сконцентрированы ВС РФ, будут работать без перерыва - "Осиповичский", "Доманово", "Лепельский", "Обуз-Лесновский".

В "Беларускі Гаюн" фиксируют очередное продление учений на неделю на белорусских полигонах, которые непрерывно идут с 29 апреля 2022 года.

"Общая длительность составила 43 недели", - говорится в сообщении.

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