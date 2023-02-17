Военные учения в Беларуси продлили как минимум до 27 февраля, - "Беларускі Гаюн"
Военные учения в Беларуси непрерывно продолжаются уже 43 недели, с 29 апреля прошлого года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Беларускі Гаюн".
По данным мониторинговой группы, часть белорусских полигонов, где сконцентрированы ВС РФ, будут работать без перерыва - "Осиповичский", "Доманово", "Лепельский", "Обуз-Лесновский".
В "Беларускі Гаюн" фиксируют очередное продление учений на неделю на белорусских полигонах, которые непрерывно идут с 29 апреля 2022 года.
"Общая длительность составила 43 недели", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
lammer ya
показать весь комментарий17.02.2023 13:08 Ответить Мне нравится 1
Михаил Дужик 7acbc3a9
показать весь комментарий17.02.2023 13:14 Ответить Мне нравится 2
KosAn30 JT26
показать весь комментарий17.02.2023 13:17 Ответить Мне нравится 0
vuiko dobrui
показать весь комментарий17.02.2023 13:14 Ответить Мне нравится 1
Evgeny N
показать весь комментарий17.02.2023 13:17 Ответить Мне нравится 0
Ігорь Пономарьов
показать весь комментарий17.02.2023 13:45 Ответить Мне нравится 0
Алекс Скела
показать весь комментарий17.02.2023 14:18 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...