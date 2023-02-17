Арестованный сотрудник разведки Германии должен был передать ФСБ координаты поставленных Украине HIMARS, - СМИ

Сотрудник Федеральной разведывательной службы Германии, ранее задержанный за шпионаж в пользу России, должен был передать ФСБ координаты поставленных Украине HIMARS.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом стало известно Spiegel.

В частности, российская спецслужба ФСБ пыталась через сотрудника BND, который сейчас арестован, получить данные о местонахождении артиллерийских позиций и позиций ПВО украинской армии.

Соответственно, ФСБ поручила агенту BND снять и передать ей GPS-данные с реактивных систем залпового огня HIMARS, поставленных США, и системы противовоздушной обороны IRIS-T, поставленной Берлином.

В качестве вознаграждения за услуги сотрудник получил шестизначную сумму, деньги были найдены у него при задержании.

Однако, по словам инсайдеров, маловероятно, что такие данные были переданы.

Напомним, сообщалось, 21 декабря Федеральная прокуратура Германии арестовала сотрудника Федеральной разведывательной службы страны по подозрению в государственной измене - мужчину подозревают в шпионаже в пользу России.

Смотрите: Резников показал, чем россияне пытались защититься от HIMARS под Херсоном. ФОТО