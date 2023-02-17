РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6991 посетитель онлайн
Новости Война
21 128 72
Германия (6732) шпионаж (1350) HIMARS (281)

Арестованный сотрудник разведки Германии должен был передать ФСБ координаты поставленных Украине HIMARS, - СМИ

himars

Сотрудник Федеральной разведывательной службы Германии, ранее задержанный за шпионаж в пользу России, должен был передать ФСБ координаты поставленных Украине HIMARS.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом стало известно Spiegel.

В частности, российская спецслужба ФСБ пыталась через сотрудника BND, который сейчас арестован, получить данные о местонахождении артиллерийских позиций и позиций ПВО украинской армии.

Соответственно, ФСБ поручила агенту BND снять и передать ей GPS-данные с реактивных систем залпового огня HIMARS, поставленных США, и системы противовоздушной обороны IRIS-T, поставленной Берлином.

В качестве вознаграждения за услуги сотрудник получил шестизначную сумму, деньги были найдены у него при задержании.

Однако, по словам инсайдеров, маловероятно, что такие данные были переданы.

Напомним, сообщалось, 21 декабря Федеральная прокуратура Германии арестовала сотрудника Федеральной разведывательной службы страны по подозрению в государственной измене - мужчину подозревают в шпионаже в пользу России.

Смотрите: Резников показал, чем россияне пытались защититься от HIMARS под Херсоном. ФОТО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+22
Як таке можливо??? Корпуція ж тільки у нас!
показать весь комментарий
17.02.2023 13:12
+15
на гіляку запроданця !!!
показать весь комментарий
17.02.2023 13:12
+13
это не коррупция, а продажа военной тайны
показать весь комментарий
17.02.2023 13:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
на гіляку запроданця !!!
показать весь комментарий
17.02.2023 13:12 Ответить
Як таке можливо??? Корпуція ж тільки у нас!
показать весь комментарий
17.02.2023 13:12 Ответить
это не коррупция, а продажа военной тайны
показать весь комментарий
17.02.2023 13:15 Ответить
корупція це коли чинуші беруть лівака в принципі.
не важливо звідки і за що.
показать весь комментарий
17.02.2023 13:19 Ответить
це тяжчий злочин, ніж корупція
показать весь комментарий
17.02.2023 15:04 Ответить
треба звертати увагу на рівень корукції - у нас вона усюди !!!!
показать весь комментарий
17.02.2023 13:29 Ответить
Це не корупціонер, а завербована потвора.
показать весь комментарий
17.02.2023 13:43 Ответить
Звідки йому відомо де їх розмістили в Україні. І вони ж не стоять на місці.
показать весь комментарий
17.02.2023 13:13 Ответить
може по GPRS-трекеру ... ???
показать весь комментарий
17.02.2023 13:17 Ответить
В нахрена його вмикати на подібній техніці?
показать весь комментарий
17.02.2023 13:20 Ответить
це може бути умовою від постачальника цієї техніки (США, Німетчина, В.Британія) ...
показать весь комментарий
17.02.2023 13:21 Ответить
Але ж це ідиотизм.😕
показать весь комментарий
17.02.2023 13:27 Ответить
А прив'язуватись для стрільби як? По бусолі?
показать весь комментарий
17.02.2023 13:39 Ответить
Ну так відстрілявся та відключай. Вантажся,та петляй.
показать весь комментарий
17.02.2023 14:01 Ответить
Думаю, так і роблять. Інших варіантів нема. HIMARS - то ж не Airpods
показать весь комментарий
17.02.2023 14:50 Ответить
RTK станцію поставити, вона не передає дані стороннім особам, якщо не налаштувати передачу і інтернет не підключати. Хоча вже давно можна використовувати супутникові диференційні поправки від геостаціонарного супутника. Точність до 2,5 см.
показать весь комментарий
17.02.2023 14:02 Ответить
"GPRS-трекер"? у Хаймарсов передача данных осуществляется в сотовой сети? когда же вы убогие начнёте понимать разницу между GPRS и GPS...
показать весь комментарий
17.02.2023 14:01 Ответить
Як ти визначаєш "убогість" ? З такою ж долею вірогідності, припускаю, що ти убогий. Чому? Бо ти або москвин, або довбень, який не розуміє, що свинояз - то ганьба!
показать весь комментарий
17.02.2023 14:53 Ответить
придурошне, я українською володію не гірше за тебе, а мабуть й краще! хоча українська не є моєю рідною мовою, до того ще володію англійською та івритом, так що стули пельку та не ганьбись
показать весь комментарий
17.02.2023 14:57 Ответить
Це ж треба! Обісратись прилюдно, і доказувати, що обісрався опонент! Поведінка, яка притамання москвосвинам. Йолопе, якби ти "володів" українською, то ти не писав би з помилками. Я не володію, на жаль, англійською, але в українській ти мені фори не даси, йолопе!
показать весь комментарий
17.02.2023 18:43 Ответить
кретине, "...то ти не писав би з помилками", "Поведінка, яка притамання" - українською буде "притаманна"
показать весь комментарий
17.02.2023 19:49 Ответить
слово "убогій" вживалось стосовно знань того, хто не знає різницю між GPRS та GPS! "убогість" може бути матеріальна, фізична, духовна, освітня...
показать весь комментарий
17.02.2023 15:03 Ответить
Слова "убогій" в українській не існує. Дятел!
показать весь комментарий
17.02.2023 18:45 Ответить
тупориле, я навмисно написав "убогій" з українською "і", в україській мові це слово теж є пишеться "убогий/вбогий" -

УБО́ГИЙ (ВБО́ГИЙ), а, е.

1. Який живе в нестатках, злиднях; бідний; протилежне багатий. Він був убогий собі сирота, усе ходив по наймах, у чумаках да в чабанах (Ганна Барвінок, Опов.., 1902, 5); [Виборний:] Тілько нігде правди дівати, трудненько тепер убогій дівці замуж [заміж] вийти (Іван Котляревський, II, 1953, 20); Та царські упадуть чертоги, І правда кривду спопелить, Коли навчиться люд убогий Громадою обух сталить (Максим Рильський, III, 1961, 33); Іван і Франка, тримаючись за руки, стояли біля стіжка, найубогіші за всіх у Селі Руському своїм маєтком і найбугатші в світі вірністю своєї любові (Степан Чорнобривець, Потік.., 1956, 306);
так що ти знову обісрався, "знаток" української мови
показать весь комментарий
17.02.2023 19:08 Ответить
Якщо ти єврей, то євреям має бути соромно, за такий екземпляр. Ти щось про відмінки чув?
показать весь комментарий
17.02.2023 19:11 Ответить
дебіле, де мова йшла про відмінки?
показать весь комментарий
17.02.2023 19:50 Ответить
Ти в адекваті ? Хто тебе з божевільні випустив?
показать весь комментарий
17.02.2023 20:07 Ответить
Ти двічі убогий: ти здатен спілкуватись на свиноязі, і ти , за твоєю ж класифікацією, освітньо убогий !
показать весь комментарий
17.02.2023 18:48 Ответить
яке ж ти кончене, зливайся, ти вже добряче зашкварилось
показать весь комментарий
17.02.2023 19:11 Ответить
Не дождешся, йолопе! Хоча ти ще й шлімазл, мабуть
показать весь комментарий
17.02.2023 19:14 Ответить
і до речі, якого чорта ти розвело флуд? я писав не тобі і писав конкретне зауваження стосовно незнання багатьма, різниці між GPRS та GPS! так, я писав в грубій формі! але саме тебе ідіота це зачепило і в тебе дуже підгоріло, з цього висновок - ти той самий убогий, про якого я й писав
показать весь комментарий
17.02.2023 19:45 Ответить
Паланням пердака задоволений!
Давай, песику, гавкни ще!
Голос, песику!
показать весь комментарий
17.02.2023 20:10 Ответить
"Не дождешся" - ще один зашквар клінічний дебіл "українознавець", українською буде "не дочекаєшся" давай продовжуй
показать весь комментарий
17.02.2023 19:54 Ответить
ти дуже близько до почесного титула "дебіл дня на цензорі"
показать весь комментарий
17.02.2023 19:56 Ответить
ти роздаєш титули? Прямо з палати?
показать весь комментарий
17.02.2023 20:08 Ответить
тобі скільки років? є хоч 16?
показать весь комментарий
17.02.2023 20:22 Ответить
*передати їй GPS-дані*
Якось так
показать весь комментарий
17.02.2023 14:11 Ответить
Москалі грошей наперед не дають...
показать весь комментарий
17.02.2023 13:14 Ответить
А после тем более.
показать весь комментарий
17.02.2023 13:33 Ответить
Семье горе-шпиона даст пачку пельменей.
показать весь комментарий
17.02.2023 14:00 Ответить
Тобто??? З якого дива у Німеччині мають знати розташування ХАймарсів??? Хіба таку інформацію можна розповсюджувати??
показать весь комментарий
17.02.2023 13:14 Ответить
в Україїні не тільки Хаймарси, в Україні ще поставлено їх німецькі аналоги під назвою MARS2, якщо не помиляюсь ...
показать весь комментарий
17.02.2023 13:23 Ответить
І що? Чому розташування позицій ЗСУ має знати хтось у Німеччині?? Це ж ризики! Чим менше людей знає - тим спокійнійше!
показать весь комментарий
17.02.2023 13:46 Ответить
Шукайте руска курву.
показать весь комментарий
17.02.2023 13:14 Ответить
Головне - не вийти на себе.
показать весь комментарий
17.02.2023 13:16 Ответить
Ну так ось і результат - затримання.
показать весь комментарий
17.02.2023 13:21 Ответить
Ага, внєзапно, бл... перший раз дані кислобздіям передав не Єрмак
показать весь комментарий
17.02.2023 13:24 Ответить
Да это же Штирлиц,все еще работающий на "матушку-рассею".
показать весь комментарий
17.02.2023 13:19 Ответить
Якщо велику суму грошей знайшли вже в німецькому дивані, то скоріш за все інформацію він вже встиг передати. Каци платять лише за результат.
показать весь комментарий
17.02.2023 13:19 Ответить
дуже ймовірно що таких як затриманий в Німеччині є багато, та й в Європі в цілому, у кожного є своя ціна, кацапи грошей не пожаліють, щоб получити таку цінну для них інформацію
показать весь комментарий
17.02.2023 13:24 Ответить
Німець кацапню кинув на бабки)
показать весь комментарий
17.02.2023 13:21 Ответить
координаты поставлених Україні HIMARS, - Широта: 55°45′07″ с.ш. Долгота: 37°36′56″ в.д. Высота над уровнем моря: 144 м.
показать весь комментарий
17.02.2023 13:22 Ответить
Чекаєш шестизначної суми?!
показать весь комментарий
17.02.2023 13:27 Ответить
🤣
показать весь комментарий
17.02.2023 13:28 Ответить
Гадаю, ми всі разом могли б скинутись і на семизначну цифру заради такої справи. І щоб туди щось дуже гарне "прилетіло"
показать весь комментарий
17.02.2023 14:40 Ответить
було б непогано що б той кремль нарешті вже роздовбали бо це справжня домівка зла як у тих фільмах про всяку нечисть .
показать весь комментарий
17.02.2023 13:34 Ответить
показать весь комментарий
17.02.2023 13:44 Ответить
Классное место, то что надо.
показать весь комментарий
17.02.2023 14:46 Ответить
Він з технічного підрозділу, тому, мабуть, мав відповідні можливості....
показать весь комментарий
17.02.2023 13:23 Ответить
Ашан" постачав товари російським військовим під видом "гумдопомоги" - розслідування

Від початку повномасштабного вторгнення російська "дочка" французького "Ашану" постачав товари російським військовим на окупованих українських територіях під виглядом гуманітарної допомоги цивільним, а також допомагав військкоматам набирати мобілізованих.
Про це йдеться у спільному розслідуванні The Insider, Le Monde і Bellingcat.
Поставки складалися як із товарів з "ашанівських" складів, так і з товарів, зібраних волонтерами на території магазинів "Ашан" у різних регіонах країни-агресора.
У розслідуванні згадується лист, який був надісланий співробітникам магазинів у Санкт-Петербурзі: "Колеги, прошу зібрати цесію для гуманітарної допомоги (за списком у вкладенні) і сьогодні вночі відправити на магазин Північний, дайте знати, коли палети будуть зібрані".
Товари у згаданому вкладенні не схожі на "гуманітарну допомогу": шкарпетки для чоловіків 40-го розміру взуття, є цигарки (які ніколи не постачають як гуманітарну допомогу), запальнички, бритви, але немає нічого для жінок і дітей. Кількість товарів (1000 тюбиків зубної пасти, 500 запальничок) свідчить про те, що одержувачів було багато, цього вистачило б на один-два батальйони.
Далі цю "гумдопомогу" оформлюють як закупівлю з боку десяти юросіб. Ці компанії пов'язані між собою: всі вони обслуговують петербурзький "Пассажиравтотранс", який, своєю чергою, належить до міського Комітету з транспорту. Деякі з цих юросіб на запит журналістів не стали приховувати, що товари прямують російським військовим.
Крім того, "Ашан" задіяв у поставках для окупаційних військ не тільки свої пітерські магазини. Про це свідчить те, що поставки узгоджувалися з московським офісом, і те, що в інших регіонах також було помічено збір допомоги на території торгових центрів, що належать "Ашану". Так, наприклад, у Самарі, Рибінську та Володимирі на територіях магазинів "Ашан" розташовувалися пункти збору "гуманітарної допомоги для Донбасу".
Судячи з усього, не тільки "Ашан", а й "Леруа Мерлен", який належить до того ж холдингу, займався постачанням товарів на окуповані російськими військами українські території. Наприклад, на опублікованому в грудні відео з Маріуполя можна побачити, як члени "Молодої Гвардії Єдиної Росії" розвантажують однакові палети з фірмовим знаком "Леруа Мерлен".
Також "Ашан" допомагав владі РФ боротися з ухильниками від призову: компанія збирала і передавала до військкоматів дані про своїх співробітників і після оголошення мобілізації допомагав військкоматам виконувати норму: на робочому місці співробітникам вручали повістки і пропонували звільнитися.
https://theins.ru/politika/259454
показать весь комментарий
17.02.2023 13:35 Ответить
Ну…. після того як арахам висловився щодо глиноземного…. :

На думку Давида Арахамії, цей завод стане проблемою для держави, оскільки наразі немає змоги завозити туди сировину і відправляти глинозем на експорт.

- На жаль, для держави цей завод стане не перлиною, а проблемою. Більше 7 тисяч працівників, яким немає з чого сплачувати ЗП. Завод працював наступним чином: завозив морем боксити з родовищ Дерипаски в Південній Гвінеї (зараз морських перевезень вже немає, як немає і контрактів з родовищами) - далі переробляли в глинозем і відправляли морем на експорт на заводи Дерипаски. Як зараз буде це працювати ніхто не знає, але витратна частина велика і тепер держава матиме цю проблему замість Дерипаски, - відзначив Давид Арахамія.

На його думку, забирати завод треба було тільки після розробки зрозумілої бізнес-моделі або наявності інвестора, готового ним займатися. Конфіскацію підприємства зараз він назвав «ура-патріотизмом».

- Я ще тоді казав, поки не з'явиться зрозуміла бізнес модель, або інвестор для цього підприємства - не треба його чіпати - але ура-патріотизм переміг. До таких «активів» має бути застосована «смарт стратегія», але, на жаль, не всі це розуміють, - додав він.

Давид Арахамія також поки не бачить можливості виготовляти алюміній із сировини МГЗ на Запорізькому алюмінієвому комбінаті.

- ЗАЛК мені здається це утопія, з електрикою все погано, сподіваюся, поки що. Боксити можна купувати, згоден, але поки що їх нема чим привозити, а витрати вже із завтрашнього дня, на зарплати, на підтримку нормального стану шламових полів. Гроші чималі, бюджету нема. Тому я казав, давайте цей актив забирати тоді, коли ми матимемо план його утримання хоча б у беззбитковому стані, а зараз тупо отримаємо видаткову статтю та соціальну кризу (це цілий мікрорайон міста), - резюмував він.
показать весь комментарий
17.02.2023 13:48 Ответить
Его самого можно отдать ФСБ - по частям в отдельных бандеролях.
показать весь комментарий
17.02.2023 13:54 Ответить
Кацапських шпигунів розвелося,мов бліх у Сірка.Є дуже інформативне інтерв'ю ексрозвідника Зеленько на цю тему.
Цікава там інфа ,рекомендую обов'язково подивитись.Особливо мене вразило,що високопосадовці Німеччини перші дні великої війни ховалися від контактів з Україною,бо чекали на "нову владу" від пуйла.Так спрацювала їх розвідка.Там багато цікавого і про розвідки,і про шпигунів,і про сьогоднішні викрутаси і страхи Європи перед пуйлом.

https://www.youtube.com/watch?v=Tjf1Rs4IRgs&ab_channel=%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD Экс-разведчик КГБ ЗЕЛЕНЬКО
показать весь комментарий
17.02.2023 14:09 Ответить
Так а где он задержан?В Украине или в Германии?
показать весь комментарий
17.02.2023 14:22 Ответить
В Україні таких не затримують !
показать весь комментарий
17.02.2023 16:53 Ответить
А якщо й затримують, то першим ж рейсом відправляють до господаря на парашу на заслужений отдих або для нової спроби знищення України.
показать весь комментарий
17.02.2023 20:45 Ответить
Какие слова инсайдеров, о чем речь, яйца в дверь и быстро расскажет давал или не давал данные.
показать весь комментарий
17.02.2023 14:40 Ответить
Тоже ,мне Штирлиц, в гестапо умели работать и передавать свой опыт...
показать весь комментарий
17.02.2023 14:44 Ответить
В Україні йому нічого б не було. Може пішов би на підвищення !
показать весь комментарий
17.02.2023 16:51 Ответить
 
 