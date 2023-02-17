Арестованный сотрудник разведки Германии должен был передать ФСБ координаты поставленных Украине HIMARS, - СМИ
Сотрудник Федеральной разведывательной службы Германии, ранее задержанный за шпионаж в пользу России, должен был передать ФСБ координаты поставленных Украине HIMARS.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом стало известно Spiegel.
В частности, российская спецслужба ФСБ пыталась через сотрудника BND, который сейчас арестован, получить данные о местонахождении артиллерийских позиций и позиций ПВО украинской армии.
Соответственно, ФСБ поручила агенту BND снять и передать ей GPS-данные с реактивных систем залпового огня HIMARS, поставленных США, и системы противовоздушной обороны IRIS-T, поставленной Берлином.
В качестве вознаграждения за услуги сотрудник получил шестизначную сумму, деньги были найдены у него при задержании.
Однако, по словам инсайдеров, маловероятно, что такие данные были переданы.
Напомним, сообщалось, 21 декабря Федеральная прокуратура Германии арестовала сотрудника Федеральной разведывательной службы страны по подозрению в государственной измене - мужчину подозревают в шпионаже в пользу России.
Пожалуйста, подождите...
не важливо звідки і за що.
УБО́ГИЙ (ВБО́ГИЙ), а, е.
1. Який живе в нестатках, злиднях; бідний; протилежне багатий. Він був убогий собі сирота, усе ходив по наймах, у чумаках да в чабанах (Ганна Барвінок, Опов.., 1902, 5); [Виборний:] Тілько нігде правди дівати, трудненько тепер убогій дівці замуж [заміж] вийти (Іван Котляревський, II, 1953, 20); Та царські упадуть чертоги, І правда кривду спопелить, Коли навчиться люд убогий Громадою обух сталить (Максим Рильський, III, 1961, 33); Іван і Франка, тримаючись за руки, стояли біля стіжка, найубогіші за всіх у Селі Руському своїм маєтком і найбугатші в світі вірністю своєї любові (Степан Чорнобривець, Потік.., 1956, 306);
так що ти знову обісрався, "знаток" української мови
Давай, песику, гавкни ще!
Голос, песику!
Якось так
Від початку повномасштабного вторгнення російська "дочка" французького "Ашану" постачав товари російським військовим на окупованих українських територіях під виглядом гуманітарної допомоги цивільним, а також допомагав військкоматам набирати мобілізованих.
Про це йдеться у спільному розслідуванні The Insider, Le Monde і Bellingcat.
Поставки складалися як із товарів з "ашанівських" складів, так і з товарів, зібраних волонтерами на території магазинів "Ашан" у різних регіонах країни-агресора.
У розслідуванні згадується лист, який був надісланий співробітникам магазинів у Санкт-Петербурзі: "Колеги, прошу зібрати цесію для гуманітарної допомоги (за списком у вкладенні) і сьогодні вночі відправити на магазин Північний, дайте знати, коли палети будуть зібрані".
Товари у згаданому вкладенні не схожі на "гуманітарну допомогу": шкарпетки для чоловіків 40-го розміру взуття, є цигарки (які ніколи не постачають як гуманітарну допомогу), запальнички, бритви, але немає нічого для жінок і дітей. Кількість товарів (1000 тюбиків зубної пасти, 500 запальничок) свідчить про те, що одержувачів було багато, цього вистачило б на один-два батальйони.
Далі цю "гумдопомогу" оформлюють як закупівлю з боку десяти юросіб. Ці компанії пов'язані між собою: всі вони обслуговують петербурзький "Пассажиравтотранс", який, своєю чергою, належить до міського Комітету з транспорту. Деякі з цих юросіб на запит журналістів не стали приховувати, що товари прямують російським військовим.
Крім того, "Ашан" задіяв у поставках для окупаційних військ не тільки свої пітерські магазини. Про це свідчить те, що поставки узгоджувалися з московським офісом, і те, що в інших регіонах також було помічено збір допомоги на території торгових центрів, що належать "Ашану". Так, наприклад, у Самарі, Рибінську та Володимирі на територіях магазинів "Ашан" розташовувалися пункти збору "гуманітарної допомоги для Донбасу".
Судячи з усього, не тільки "Ашан", а й "Леруа Мерлен", який належить до того ж холдингу, займався постачанням товарів на окуповані російськими військами українські території. Наприклад, на опублікованому в грудні відео з Маріуполя можна побачити, як члени "Молодої Гвардії Єдиної Росії" розвантажують однакові палети з фірмовим знаком "Леруа Мерлен".
Також "Ашан" допомагав владі РФ боротися з ухильниками від призову: компанія збирала і передавала до військкоматів дані про своїх співробітників і після оголошення мобілізації допомагав військкоматам виконувати норму: на робочому місці співробітникам вручали повістки і пропонували звільнитися.
https://theins.ru/politika/259454
На думку Давида Арахамії, цей завод стане проблемою для держави, оскільки наразі немає змоги завозити туди сировину і відправляти глинозем на експорт.
- На жаль, для держави цей завод стане не перлиною, а проблемою. Більше 7 тисяч працівників, яким немає з чого сплачувати ЗП. Завод працював наступним чином: завозив морем боксити з родовищ Дерипаски в Південній Гвінеї (зараз морських перевезень вже немає, як немає і контрактів з родовищами) - далі переробляли в глинозем і відправляли морем на експорт на заводи Дерипаски. Як зараз буде це працювати ніхто не знає, але витратна частина велика і тепер держава матиме цю проблему замість Дерипаски, - відзначив Давид Арахамія.
На його думку, забирати завод треба було тільки після розробки зрозумілої бізнес-моделі або наявності інвестора, готового ним займатися. Конфіскацію підприємства зараз він назвав «ура-патріотизмом».
- Я ще тоді казав, поки не з'явиться зрозуміла бізнес модель, або інвестор для цього підприємства - не треба його чіпати - але ура-патріотизм переміг. До таких «активів» має бути застосована «смарт стратегія», але, на жаль, не всі це розуміють, - додав він.
Давид Арахамія також поки не бачить можливості виготовляти алюміній із сировини МГЗ на Запорізькому алюмінієвому комбінаті.
- ЗАЛК мені здається це утопія, з електрикою все погано, сподіваюся, поки що. Боксити можна купувати, згоден, але поки що їх нема чим привозити, а витрати вже із завтрашнього дня, на зарплати, на підтримку нормального стану шламових полів. Гроші чималі, бюджету нема. Тому я казав, давайте цей актив забирати тоді, коли ми матимемо план його утримання хоча б у беззбитковому стані, а зараз тупо отримаємо видаткову статтю та соціальну кризу (це цілий мікрорайон міста), - резюмував він.
Цікава там інфа ,рекомендую обов'язково подивитись.Особливо мене вразило,що високопосадовці Німеччини перші дні великої війни ховалися від контактів з Україною,бо чекали на "нову владу" від пуйла.Так спрацювала їх розвідка.Там багато цікавого і про розвідки,і про шпигунів,і про сьогоднішні викрутаси і страхи Європи перед пуйлом.
https://www.youtube.com/watch?v=Tjf1Rs4IRgs&ab_channel=%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD Экс-разведчик КГБ ЗЕЛЕНЬКО