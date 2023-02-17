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Российский "Ашан" под видом гумпомощи поставлял товары военным РФ на оккупированных территориях, - расследование

ашан,російський

Российский "Ашан" с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину поставлял товары для российских военных на временно оккупированных территориях нашей страны. Снабжение позиционировали как "гуманитарную помощь".

Об этом говорится в совместном расследовании The Insider, Le Monde и Bellingcat, сообщает Цензор.НЕТ.

Эта так называемая "гуманитарная помощь" состояла и из товаров со складов "Ашан", и из того, что волонтеры окупантов собирали в магазинах "Ашан" в разных регионах РФ. Иногда сбор "помощи" был организован при участии местных органов власти.

Все товары "гуманитарной помощи" предназначены для мужчин (например, минимальный размер носков – 40-й), есть сигареты (которые вообще никогда не поставляются как гуманитарная помощь), зажигалки, бритвы. Товары для женщин и детей в списке "гуманитарки" отсутствуют.

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Число товаров – например, тысяча тюбиков зубной пасты и 500 зажигалок – указывает, что получателей было много. По данным расследователей, этого хватило бы на один-два батальона.

Общая стоимость только одной мартовской партии "помощи" составляла 2 млн рублей.

"Гуманитарную помощь" оформляли как закупку со стороны разных юридических лиц. Руководители некоторых из них признали, что "помощь" поступала именно русской армии.

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"Ашан" привлек в поставках для оккупационных войск не только свои питерские магазины. Например, в Самаре, Рыбинске и Владимире на территориях магазинов "Ашан" размещались пункты сбора "гуманитарной помощи для Донбасса".

"Отметим, что, согласно международному праву, гуманитарной помощью во время международных конфликтов считается только помощь мирному населению. Поддержка одной из воюющих сторон может подвести "Ашан" под санкции и привести к уходу компании с российского рынка", - пишут журналисты. .

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Кроме поставок товаров, "Ашан" помогал военкоматам набирать мобилизованных среди своих сотрудников. Компания собирала и передавала в военкоматы данные о своих сотрудниках, а после объявления мобилизации помогала военкоматам выполнять норму: прямо на рабочем месте сотрудникам вручали повестки и предлагали уволиться.

Российское руководство "Ашана" от комментариев отказалось, а в пресс-службе французского "Ашана" заявили, что компания находится "вне политики и никакой поддержки военнослужащих не занимается".
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Топ комментарии
+10
Ну, так час ввести проти цього Ашану санкції по всій Україні! Нехай торгують своїми жабами де-інде, тільки не в нас! І щоб навіть не в Польщі та в Прибалтиці! І просити Макрона (навіть так: вимагати) нехай вводить санкції проти Ашану в себе!
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17.02.2023 14:16
+7
нет такого преступления, на которое не пойдет капитал ради прибыли в 300%.....
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17.02.2023 14:16
+6
Я не здивуюся, коли виявиться подібна історія і із "МЕТРО", яке залишилося працювати у русні.
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17.02.2023 14:17
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Правила форума Совет форумчан
нет такого преступления, на которое не пойдет капитал ради прибыли в 300%.....
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17.02.2023 14:16 Ответить
Насправді не 300 відсотків прибутку, а 11 відсотків всіх надходжень за минулий рік.
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17.02.2023 14:19 Ответить
Ну, так час ввести проти цього Ашану санкції по всій Україні! Нехай торгують своїми жабами де-інде, тільки не в нас! І щоб навіть не в Польщі та в Прибалтиці! І просити Макрона (навіть так: вимагати) нехай вводить санкції проти Ашану в себе!
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17.02.2023 14:16 Ответить
Товари власного виробництва в них дешеві, але якось перетопчимось..

Хоч я постійно в Ашані замовляла, зміню магаз..бойкотували їх всі, нажаль не будуть
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17.02.2023 14:26 Ответить
Я не здивуюся, коли виявиться подібна історія і із "МЕТРО", яке залишилося працювати у русні.
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17.02.2023 14:17 Ответить
На волині теж э Ашани, чому вони ще працюють?!
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17.02.2023 14:17 Ответить
"Водночас, ймовірно, що не тільки "Ашан", а й "Леруа Мерлен" (відноситься до того ж холдингу) також займався поставкою товарів на окуповані території. Журналісти спираються на опубліковане в грудні відео з Маріуполя, де можна побачити, як члени "Молодої Гвардії Єдиної Росії" розвантажують однакові палети з фірмовим знаком "Леруа Мерлен"."

Джерело: https://biz.censor.net/n3400353
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17.02.2023 14:21 Ответить
просто платити податки в рфії це зашквар, а були там трусікі для мальчіков чи нє вже не так важливо
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17.02.2023 14:24 Ответить
Аваль збільшив прибуток в хз скільки раз!
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17.02.2023 14:25 Ответить
закрити назавжди.. спалити.. треба просто мати бажання
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17.02.2023 14:29 Ответить
ожидаемо... на русне санкции отображаются не в сворачивании международных компании а ростом цен в том числе француженешан не исключение покосить с быдла ***** бабло...
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17.02.2023 14:31 Ответить
Меркантильність деяких французьких контор - за межами добра і зла. Бодай їм довіку одних жаб їсти.
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17.02.2023 15:22 Ответить
Пару штрафів у десятки міліонів євро приведуть до тями навіть ватний прокацапський ашан.
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17.02.2023 17:52 Ответить
 
 