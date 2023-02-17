Российский "Ашан" под видом гумпомощи поставлял товары военным РФ на оккупированных территориях, - расследование

Российский "Ашан" с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину поставлял товары для российских военных на временно оккупированных территориях нашей страны. Снабжение позиционировали как "гуманитарную помощь".

Об этом говорится в совместном расследовании The Insider, Le Monde и Bellingcat, сообщает Цензор.НЕТ.

Эта так называемая "гуманитарная помощь" состояла и из товаров со складов "Ашан", и из того, что волонтеры окупантов собирали в магазинах "Ашан" в разных регионах РФ. Иногда сбор "помощи" был организован при участии местных органов власти.

Все товары "гуманитарной помощи" предназначены для мужчин (например, минимальный размер носков – 40-й), есть сигареты (которые вообще никогда не поставляются как гуманитарная помощь), зажигалки, бритвы. Товары для женщин и детей в списке "гуманитарки" отсутствуют.

Также читайте: Армия РФ может нанести еще одну серию ракетных ударов по гражданским объектам по всей Украине, поскольку не способна достичь реального военного успеха, - ISW

Число товаров – например, тысяча тюбиков зубной пасты и 500 зажигалок – указывает, что получателей было много. По данным расследователей, этого хватило бы на один-два батальона.

Общая стоимость только одной мартовской партии "помощи" составляла 2 млн рублей.

"Гуманитарную помощь" оформляли как закупку со стороны разных юридических лиц. Руководители некоторых из них признали, что "помощь" поступала именно русской армии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ликвидация оккупанта, вплотную подошедшего к позиции украинских военных. ВИДЕО

"Ашан" привлек в поставках для оккупационных войск не только свои питерские магазины. Например, в Самаре, Рыбинске и Владимире на территориях магазинов "Ашан" размещались пункты сбора "гуманитарной помощи для Донбасса".

"Отметим, что, согласно международному праву, гуманитарной помощью во время международных конфликтов считается только помощь мирному населению. Поддержка одной из воюющих сторон может подвести "Ашан" под санкции и привести к уходу компании с российского рынка", - пишут журналисты. .

Также читайте: Си Цзиньпин планирует выступить с "мирной речью" к годовщине вторжения РФ в Украину

Кроме поставок товаров, "Ашан" помогал военкоматам набирать мобилизованных среди своих сотрудников. Компания собирала и передавала в военкоматы данные о своих сотрудниках, а после объявления мобилизации помогала военкоматам выполнять норму: прямо на рабочем месте сотрудникам вручали повестки и предлагали уволиться.

Российское руководство "Ашана" от комментариев отказалось, а в пресс-службе французского "Ашана" заявили, что компания находится "вне политики и никакой поддержки военнослужащих не занимается".