В Украине с марта вырастут пенсии более чем у 10 миллионов украинцев
В 2023 году пенсии для украинцев будут повышены. Уже в этом марте правительство проведет индексацию пенсий на 20%.
Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, индексация выплат коснется более 10 миллионов украинцев. Под индексацию будут подпадать все категории, определенные в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
"Мы делаем индексацию пенсий, несмотря на то, что законом Украины о государственном бюджете на 2023 год такая индексация не является обязательной", - сказал он.
Кроме того, правительство решило сохранить все доплаты к пенсии по возрасту. Пенсионеры старше 80 лет продолжат получать ежемесячную доплату в 500 гривен. Для пенсионеров возрастом 75-80 лет - это доплата до 400 грн в месяц, а для пенсионеров 70-75 лет такая доплата составляет до 300 грн.
По словам Шмыгаля, в целом расходы на пенсии составят более 700 млрд гривен.
Пожалуйста, подождите...
а жаба задавила... да Вова и Шмыгайло..суки... вам тварям на венок и белые тапочки и халатик для Ленки с перламутровыми пуговицами...
Мабуть не були ви в окупації, тому і висер такий, гидко читати
до тещиних 3200 +600 юуде 3800
все по чесному!!!!!!!!!
А для пенсіонерів і так сайдьот.
Вірно, Європа, бо сирітки при владі розікрали бюджет.
Утримати від корупції й крадівництва може тільки смертна кара. А ми йдемо до ЄС, тому відмінили.
Моє посилання на москву має на увазі, що зараз ви маєте лише дві альтернативи. Або корумпована, бідна, з дуже обмеженими соціальними програмами, з високими військовими витатами. У вас не буде грошей. Вже мабуть ніколи за життя ви не отримуватимете гарних пенсій. Але Україна виживе. І ваші нащадки виживуть. Або ні. не буде ані пенсій, ані України. І корупціонери тут ні до чого.
З Вашої відповіді тільки - не сподобалось слово блін (підставьте замість нього будь який матюк). Вам дуже подобається писати довгі пости ні про що.
І тільки коли запахло виборами порошенко вніс зміни у порядок індексації.
І зараз захищаємо Україну у лавах ЗСУ, а не ,,патриотично" брешемо на Україну і її керівництво під проксі з Японським прапором.
Можна навіть сказати що ,,папередники" пенсію НЕІНДЕКСІВАЛИ.
От і ти, уважно читай пенсійний закон, повертайся в Україну, пиши заяву, і тобі повернуть виплати.
От і мені незрозуміло, ЯК УСЕ ЖИТТЯ МОЖНА БУЛО МОВЧКИ ЖИТИ НА МІНІМАЛЬНУ ЗАРПЛАТУ ???????
АБО, ЯК МОЖНА БУЛО ЖИТИ І НЕ ПРАЦЮВАТИ, А ЗАРАЗ ЖАЛІТИСЬ НА ПЕНСІЮ ???????