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Кабмин (13507) пенсия (2143) повышение (119) Шмыгаль Денис (2596)

В Украине с марта вырастут пенсии более чем у 10 миллионов украинцев

пенсія

В 2023 году пенсии для украинцев будут повышены. Уже в этом марте правительство проведет индексацию пенсий на 20%.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, индексация выплат коснется более 10 миллионов украинцев. Под индексацию будут подпадать все категории, определенные в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

"Мы делаем индексацию пенсий, несмотря на то, что законом Украины о государственном бюджете на 2023 год такая индексация не является обязательной", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине планируют прекратить выплачивать пенсии тем, кого обвиняют в госизмене и сотрудничестве с оккупантами, - Минсоцполитики

Кроме того, правительство решило сохранить все доплаты к пенсии по возрасту. Пенсионеры старше 80 лет продолжат получать ежемесячную доплату в 500 гривен. Для пенсионеров возрастом 75-80 лет - это доплата до 400 грн в месяц, а для пенсионеров 70-75 лет такая доплата составляет до 300 грн.

По словам Шмыгаля, в целом расходы на пенсии составят более 700 млрд гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Свыше 94% украинцев ощутили повышение цен за последний год. Большинство считает, что президент и Кабмин не могут эффективно преодолеть экономические проблемы, - исследование. ИНФОГРАФИКА
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Топ комментарии
+23
Це у вас, зельоних" підвищення пенсій не є обов'язковим. При минулих це було прописали в законі. В кінець року, і в березні. Раз в рік індексація по інфляції, і раз планове підвищення по категоріям. Прийшли зельони, і все відмінили. Ібо велике Крадівництво понад усе.
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17.02.2023 14:27
+18
инфляция на 72 процента обещали на 24 процента проиндексировать
а жаба задавила... да Вова и Шмыгайло..суки... вам тварям на венок и белые тапочки и халатик для Ленки с перламутровыми пуговицами...
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17.02.2023 14:23
+15
Знов брешуть?
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17.02.2023 14:23
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
инфляция на 72 процента обещали на 24 процента проиндексировать
а жаба задавила... да Вова и Шмыгайло..суки... вам тварям на венок и белые тапочки и халатик для Ленки с перламутровыми пуговицами...
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17.02.2023 14:23 Ответить
Так ще й тільки віковим категоріям, всім іншим - зась..а у нас рідко пенсіонери до 80 років дотягують
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17.02.2023 14:29 Ответить
Зараз не пенсії треба підвищувати, а забезпечення армії. Там куди прийшли кацапи не можливо замінити пенсіями відсутність води, тепла, електрики, ліків, медицини.
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17.02.2023 14:33 Ответить
Не сплатимо комуналку й у нас не буде, а ліки й медицина в Україні платна, якщо Ви не в курсі.
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17.02.2023 14:48 Ответить
Ліки, медицина і комуналка у вас є поки до вас не вдерлися кацапи. Час порозумнішати.
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17.02.2023 15:00 Ответить
Ну то повертайтесь. Неюх повчати. І розповідати що в кого є.
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17.02.2023 15:10 Ответить
Дурник зрозуміє, коли сліпий прозріє.
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17.02.2023 15:13 Ответить
це ти розкажи тим хто розкрадає військовий бюджет.
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17.02.2023 15:30 Ответить
Скажи військовим, що тобі до сраки їх жертви.
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17.02.2023 15:36 Ответить
Треба бути вдячним за те, що вільні.
Мабуть не були ви в окупації, тому і висер такий, гидко читати
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17.02.2023 15:24 Ответить
до суддівської пенсії 150000 + 20000 буде 170000
до тещиних 3200 +600 юуде 3800
все по чесному!!!!!!!!!
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17.02.2023 15:28 Ответить
Знов брешуть?
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17.02.2023 14:23 Ответить
Коли вде від брехні в них носи повідростають..
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17.02.2023 14:30 Ответить
У брехливого Буратіни вже відріс.
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17.02.2023 14:33 Ответить
Носы вряд ли. А вот Хари растут как на дрожжах
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17.02.2023 14:50 Ответить
Подивимось.....щоб не було говорили балакали, а сіли заплакали
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17.02.2023 14:26 Ответить
ціни виросли давно в 2 рази- чмигаль не сказав?
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17.02.2023 14:26 Ответить
Скумбрія в ціні незмінна
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17.02.2023 14:31 Ответить
Вони можуть тільки яйця для армії по 17 грн/літр купувати.
А для пенсіонерів і так сайдьот.
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17.02.2023 15:19 Ответить
Це у вас, зельоних" підвищення пенсій не є обов'язковим. При минулих це було прописали в законі. В кінець року, і в березні. Раз в рік індексація по інфляції, і раз планове підвищення по категоріям. Прийшли зельони, і все відмінили. Ібо велике Крадівництво понад усе.
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17.02.2023 14:27 Ответить
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17.02.2023 14:36 Ответить
Закон має силу лише тоді, коли може бути забезпечений. ВВП впав вдвічі, а витрати на армію зросли вп'ятеро. "Зельоні" вони, чи голубі, ви можете отримати або надруковані емісійні гроші, або ті, що не отримають на фронті військові.
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17.02.2023 14:37 Ответить
Якби менше крали, вистачило б на все.
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17.02.2023 14:45 Ответить
Пожалійтеся на це до москви. Там зрозуміють.
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17.02.2023 15:01 Ответить
До чого тут мацква? І так, я Вас нікуди не посилала, чи може послати?
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17.02.2023 15:08 Ответить
Я вас не посилав. Але якщо ви не розумієте написаного, то що я можу зробити? Хіба що зайвий раз нагадати, що пенсії в Україні наразі забезпечуються не українською економікою, а зовнішніми надходженнями від США і ЄС. Решта грошей іде на фінансування війни. А крадуть всюди, де суспільство не створило умови, які здатні утримати злодіїв від спокуси.
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17.02.2023 15:21 Ответить
Ото не меліть хню тоді, куди кому жалітись. Блін, ото обговорюєте про Україну, знаходячись не в Україні й краще знаєте про все.

Вірно, Європа, бо сирітки при владі розікрали бюджет.

Утримати від корупції й крадівництва може тільки смертна кара. А ми йдемо до ЄС, тому відмінили.
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17.02.2023 18:18 Ответить
Не буду зважати на ту "хню", але ви помиляєтеся щодо смертної кари. І то слава богу, що ми йдемо до ЄС. Хоча поки нікуди не йдемо.
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20.02.2023 01:20 Ответить
Про величезні гроши в диванах та ін. теж до московії? І це коли війна. Таможню за корупцію усю звильнили, бо це москали їх так катували, що вони хабарів набралися як кіт блох? МО у корупції по самое немогу, бо путлер вимагал красти на броніках та їжі? І це коли ми останню копейчину на армію донатимо???
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17.02.2023 16:08 Ответить
Москалі їх не катували. Це п'ята колона, що вважає нормальним красти, бо на їх погляд вони не отримують того, на що заслуговують. З моральної точки зору це схоже на те, коли пенсіонер вважає, що під час війни він не отримує належного соціального забезпечення. Вимагати подолання корупції це не те саме, що вимагати на збільшення пенсій, якщо ви розумієте, що це буде відбуватися саме за рахунок військових. Скажу більше: влада, яка відверто сміялася над проявами патріотизму, не має морального права очікувати на нього від українців. Але окрім українських військових нема нікого, хто може захистити українських пенсіонерів.
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17.02.2023 16:33 Ответить
Нормально Ви порівняли..пенсіонерів, які хочуть отримати за законом і крадіїв при владі, що гроші на офшори тонами перевозять і замість гаманців у них дивани, яйця по 17...якщо все йде на війну, то чому ми постійно на щось скидуємось? Вже до ручки дійшло - на пелюшки, памперси й засоби гігієни для шпиталів!
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17.02.2023 18:24 Ответить
Про закон я написав . То не скидуйтесь, якщо не бажаєте. Але й не жалійтесь потім.
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18.02.2023 12:36 Ответить
По по-перше - перекладіть у контексті оте скидуйтесь. А по-друге про закон Ви нічого не писали. Який закон, про що? Блін, ото рельно треба заборонити писати тим, хто з інших країн строчить, відірваний від реалій.
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18.02.2023 13:43 Ответить
Ну то як на мене, то треба заборонити писати пнсіонерам. Бо дурню пишуть здебільшого. Емоції. Які може комусь і цікаві, але не мають відношення до питань, з яких висловлюються. Такий варіант вас вас влаштує? До речі, "Блін" у вас як перекладається в контекті?
Моє посилання на москву має на увазі, що зараз ви маєте лише дві альтернативи. Або корумпована, бідна, з дуже обмеженими соціальними програмами, з високими військовими витатами. У вас не буде грошей. Вже мабуть ніколи за життя ви не отримуватимете гарних пенсій. Але Україна виживе. І ваші нащадки виживуть. Або ні. не буде ані пенсій, ані України. І корупціонери тут ні до чого.
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20.02.2023 00:10 Ответить
Ну Ви тоді просуваєте політику Гітлера. Заборонити, стерелізувати, утилізувати у газовій камері.
З Вашої відповіді тільки - не сподобалось слово блін (підставьте замість нього будь який матюк). Вам дуже подобається писати довгі пости ні про що.
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20.02.2023 00:25 Ответить
Справа не в моїй на вашу думку логіці. А в реальному житті, яке настало. Та і я б давно припинив. Але звик відповідати старшим чемно, і сподіваючись на розуміння.
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20.02.2023 00:43 Ответить
Думаєте набагато старша? Може, ще й молодша від Вас )) Зараз пенсіонером можна стати у будь якому віці))
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20.02.2023 01:00 Ответить
У подружки набиваєтесь? ) Все можливо. Я до Марин прихильний.
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20.02.2023 01:06 Ответить
Боже збав. Мабудь з вечора магнітні бурі, що Вам щось вважається.
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20.02.2023 01:59 Ответить
Не бреши. При ,,минулих" папередниках індексація пенсій була на ,,розгляд" прем"єр міністра. І не індексувалась зовсім.
І тільки коли запахло виборами порошенко вніс зміни у порядок індексації.
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17.02.2023 15:04 Ответить
Натомість ви обрали Зеленського, щоби він зупинив війну. Я правильно вас розумію?
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17.02.2023 15:38 Ответить
НЄ. Ми обрали Зеленського тому що він небреше.
І зараз захищаємо Україну у лавах ЗСУ, а не ,,патриотично" брешемо на Україну і її керівництво під проксі з Японським прапором.
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17.02.2023 17:12 Ответить
Ти б, школота, вивчив спочатку, що було, і хто чим займався. Президент до пенсій не має ніякого відношення. І уряд був не його, а коаліції. Ні Яценюк, ні Гройсман не були в його партії. І на вибори йшли не з Порохом. І рішення приймались не в "Офісі". Ніхто навіть не пам'ятав хто там Голова Адміністрації. А приймались в Уряді коаліції. І специ там були, а не набір артистів, ветеринарів, та піарщиків.
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17.02.2023 17:01 Ответить
І яке відношення твоя простиня має до того, що до 2019 року пенсії в Україні неіндексувалися ???????
Можна навіть сказати що ,,папередники" пенсію НЕІНДЕКСІВАЛИ.
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17.02.2023 17:07 Ответить
То це напевно Зеля в "кварталі" пенсійну реформу запровадив? В перервах між обсиранням всього українства. І декілька разів підвищив пенсії з 2018. В березні 2020 мали зробити перерахунок пенсій тим, у кого великий стаж, але була мала зарплатня. Але зельониє на це тихо насрали. І в кінець 2020 не зробили чергову індексацію. Хоча це було прописано в законі з 2018. Ти б хоч тут на весь білий світ невігласом не світився. Щоб бовдуром не виглядати.
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17.02.2023 22:13 Ответить
В сложившейся ситуации 20% это конечно мало, но хоть так. Другие бы просто заявили, что украинцы слишком много едят..
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17.02.2023 14:35 Ответить
Ну жаб ми не їмо, це точно.
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17.02.2023 14:37 Ответить
Ну да, вы ж только бананы из Дубая.
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17.02.2023 14:42 Ответить
Угу..20% від мінімалки?? Он написали ТІЛЬКИ віковим категоріям. Існують ще інші, якщо Ви не знали.
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17.02.2023 14:38 Ответить
Де написано,що ТІЛЬКИ віковим категоріям?
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17.02.2023 16:50 Ответить
Ото набридло сперечатись. Отримаю - подивлюсь. Все одно буде якась уразеновина про пенсії, тоді й напишу.
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17.02.2023 18:28 Ответить
этим гандонам пожить бы на такую...
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17.02.2023 14:40 Ответить
У Миколаєві з мешканців вимагають оплату за опалення під'їздів та підвалів без батарей
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17.02.2023 14:42 Ответить
Тю, хіба тільки в Миколаєві. Таке скрізь.
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17.02.2023 17:26 Ответить
шо везде за водй надо ходить по морозу с ветром )
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17.02.2023 18:26 Ответить
нет слов! а тем кому 60 -75 бабло не нада с теми ценами на все? за 3 года 107 грн добавили, позорище
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17.02.2023 14:42 Ответить
На шість курячих яєчок вистачить. Що вам ще треба?
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17.02.2023 15:22 Ответить
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17.02.2023 14:43 Ответить
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17.02.2023 14:45 Ответить
мають понад 20 років індивідуальне опалення з дозволами на відключення ТЕЦ. Їм надіслали повідомлення про борги, а також щомісяця нараховують по 500 грн. за опалення громадських місць: під'їздів та підвалів.
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17.02.2023 14:48 Ответить
Крім того, платіжки приходять людям з автономним опаленням, з якими ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ», не укладало жодних договорів. За неіснуючу послугу мені за грудень прийшла платіжка у сумі 331 грн. Тобто загалом на неопалювальний під'їзд нараховано близько 5000 грн. Нарахування близько 5000 грн. за під'їзд, в якому не існує системи опалення, вважаємо незаконним. Просимо перевірити та скасувати нарахування за неіснуючу послугу.
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17.02.2023 14:53 Ответить
У 2018 році цей закон прийняли, при сивочолому.
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17.02.2023 15:18 Ответить
О як би я хотів щоб вернулися часи 2018 разом з сивочолим
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17.02.2023 15:51 Ответить
А я хочу, щоби подохли усі що були та є при владі.
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17.02.2023 15:54 Ответить
Підвал то аще аут..там від труб жара постійно
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17.02.2023 18:30 Ответить
на улице тоже трубы проходят солнце греет так давайте и за это будем платить )
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17.02.2023 18:37 Ответить
Креативно)) не підказуйте їм)) і так вже ща воду, за водовідведення за газ, за транзит..капець. отак і дурять, й підіймають..там 10 гривень, там 50..і виходить очуєть цифра до сплати..а вода з кранів не питна, гаряча тільки на папері..
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17.02.2023 18:44 Ответить
уже бы лучше эвтаназию разрешили, и нас не мучить и стране легче
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17.02.2023 14:49 Ответить
Може все ж таки зростуть, а не виростуть? Це по-перше, ну а про по-друге тут вже достатньо сказали інші.
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17.02.2023 14:51 Ответить
До начала войны в Украине было в лучшем случае 38М начеления. Сейчас, только официально, 8М в Европе. То есть максимум 30М осталось и из них 10М пенсионеры? .... 2:1 мда, бл#т% ... без оперативного вступления в ЕС, уничтожения коррупции через расстрелы и плана Маршалла ... без всего этого Украине конец ... исход из бывшей Югославии в Европу будет просто цветочками ... после открытия границ останутся одни вечно голодные пенсионеры здесь
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17.02.2023 14:53 Ответить
Чую Зеленский на американских миллиардах будет керувать не один срок.
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17.02.2023 14:56 Ответить
Це тільки балачки. За 10 років моя пенсія зменьшилась в дол.еквіваленті майже в 2 рази.
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17.02.2023 15:02 Ответить
А за 15років($5.5) так взагалі ...нема таких слів.
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17.02.2023 15:26 Ответить
Я думаю, що про пенсії...КРАЩЕ Б БЛ.... ЗОВСІМ ПОМОВЧАЛИ!
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17.02.2023 15:13 Ответить
"В 11 пятілєткє савєцкиє люді будут жить єщьо лучше!" (с)
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17.02.2023 15:22 Ответить
Це не індексація пенсій, це велике друківництво грошей заради піару. Через тиждень побачите, як ціни виростуть у супермаркетах, бо запущений маховик інфляції. Економіку треба піднімати і зупинити дєрєбан бюджетних коштів аби безболісно збільшувати пенсії.
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17.02.2023 15:29 Ответить
Я вже три місяці не отримую пенсію. Зеленський на звернення морозиться.
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17.02.2023 16:50 Ответить
Коли до війни я їздив у Польшчу на заробітки, мені її теж перестали виплачувати. Повернувся, написав заяву, мені повернули заборгованість.
От і ти, уважно читай пенсійний закон, повертайся в Україну, пиши заяву, і тобі повернуть виплати.
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17.02.2023 17:32 Ответить
Мені взагалі не зрозуміло,як можна прожити на мініиальну пенсію..хіба це житття,це існування...
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17.02.2023 17:04 Ответить
Мінімальну пенсію платять тім у кого була мінімальна зарплата, або людина не відпрацьовала свій трудовий стаж.
От і мені незрозуміло, ЯК УСЕ ЖИТТЯ МОЖНА БУЛО МОВЧКИ ЖИТИ НА МІНІМАЛЬНУ ЗАРПЛАТУ ???????
АБО, ЯК МОЖНА БУЛО ЖИТИ І НЕ ПРАЦЮВАТИ, А ЗАРАЗ ЖАЛІТИСЬ НА ПЕНСІЮ ???????
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17.02.2023 17:36 Ответить
А втім, правильно формулюйте своє питання.
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17.02.2023 17:37 Ответить
"Доплата до 300 гривень" має триста значень...
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17.02.2023 17:21 Ответить
Тридцять тисяч (300х100) значень.
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17.02.2023 17:32 Ответить
я пенсіонер але головне армія і не пишіть тупі коментарі а будьмо едині і не підігравайте ворогу
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17.02.2023 17:49 Ответить
У сраку собі засунь ті 300грн.тварюкі зелені...
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17.02.2023 18:36 Ответить
За чий кошт банкет?
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17.02.2023 18:49 Ответить
За все платить Захід !
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18.02.2023 13:06 Ответить
 
 