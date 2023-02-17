В Украине с марта вырастут пенсии более чем у 10 миллионов украинцев

В 2023 году пенсии для украинцев будут повышены. Уже в этом марте правительство проведет индексацию пенсий на 20%.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, индексация выплат коснется более 10 миллионов украинцев. Под индексацию будут подпадать все категории, определенные в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

"Мы делаем индексацию пенсий, несмотря на то, что законом Украины о государственном бюджете на 2023 год такая индексация не является обязательной", - сказал он.

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Кроме того, правительство решило сохранить все доплаты к пенсии по возрасту. Пенсионеры старше 80 лет продолжат получать ежемесячную доплату в 500 гривен. Для пенсионеров возрастом 75-80 лет - это доплата до 400 грн в месяц, а для пенсионеров 70-75 лет такая доплата составляет до 300 грн.

По словам Шмыгаля, в целом расходы на пенсии составят более 700 млрд гривен.

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