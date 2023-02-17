Мы будем работать над "авиационной коалицией", но она сложнее, чем танковая, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обсудили военную помощь Украине, в то же время вопрос поставки боевых самолетов, по их словам, нуждается в дальнейшей проработке.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вопрос самолетов сложнее, чем "танковая коалиция". Мы будем точно работать над этой коалицией. Мы начали разговор об учениях. Это вопрос по всему миру, потому что это зависит не от одной страны. Это вопрос многих составляющих. Украина настойчива в тех вещах, которые защищают наши ценности. Будем верить, что в этом направлении у нас будет результат", - отметил Зеленский.

В то же время премьер Нидерландов Рютте заявил: "Мы раньше видели, когда достигали решений по танкам и самоходной артиллерии. Будем верить, что удастся это решить, как это удалось с танками. Будем считать, что будут поставки и тренировки, но я не готов сейчас говорить на эту тему. То, что Нидерланды склоняются, чтобы поставить эти самолеты, – да. Но дальше я бы об этом не говорил, потому что это может не помочь достичь решения".

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