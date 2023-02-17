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Мы будем работать над "авиационной коалицией", но она сложнее, чем танковая, - Зеленский

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обсудили военную помощь Украине, в то же время вопрос поставки боевых самолетов, по их словам, нуждается в дальнейшей проработке.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вопрос самолетов сложнее, чем "танковая коалиция". Мы будем точно работать над этой коалицией. Мы начали разговор об учениях. Это вопрос по всему миру, потому что это зависит не от одной страны. Это вопрос многих составляющих. Украина настойчива в тех вещах, которые защищают наши ценности. Будем верить, что в этом направлении у нас будет результат", - отметил Зеленский.

В то же время премьер Нидерландов Рютте заявил: "Мы раньше видели, когда достигали решений по танкам и самоходной артиллерии. Будем верить, что удастся это решить, как это удалось с танками. Будем считать, что будут поставки и тренировки, но я не готов сейчас говорить на эту тему. То, что Нидерланды склоняются, чтобы поставить эти самолеты, – да. Но дальше я бы об этом не говорил, потому что это может не помочь достичь решения".

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Топ комментарии
+10
ти взагалі за що не візьмешся-всюди гівно виходить .. така твоя доля
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17.02.2023 14:38
+7
Був один цар, забув як його звати, до чого доторкнеться в золото перетворюється, а цей під особистий контроль візьметься - відразу на лайно перетворюється.
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17.02.2023 14:50
+4
Наконец-то дошло что самолеты сложнее танков и есть куча ньюансов в их облслуживании и прменении? На тридцатые сутки?
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17.02.2023 14:52
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ти взагалі за що не візьмешся-всюди гівно виходить .. така твоя доля
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17.02.2023 14:38 Ответить
Був один цар, забув як його звати, до чого доторкнеться в золото перетворюється, а цей під особистий контроль візьметься - відразу на лайно перетворюється.
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17.02.2023 14:50 Ответить
Мідас.
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17.02.2023 14:59 Ответить
Це нецар - якби цар, але навпаки!
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17.02.2023 17:16 Ответить
Наконец-то дошло что самолеты сложнее танков и есть куча ньюансов в их облслуживании и прменении? На тридцатые сутки?
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17.02.2023 14:52 Ответить
Так він не тільки не літав, а навіть не служив,,,,
Звідки знати!?
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17.02.2023 17:17 Ответить
над яйцями работать не пробував ?
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17.02.2023 14:58 Ответить
Вона певно ніколи не відбудеться!
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17.02.2023 14:58 Ответить
Працював би краще над своєю клептократичною командою, щоб менше прилипало до їх ********* рук.
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17.02.2023 15:18 Ответить
Підготовка пілотів триває 40 місяців. Ще 3-4 місяці підготовка по класу пілотів. Треба ще знати спеціфічні мовні питання пілотів NATO - це для наземних служб супроводження - ніхто не буде переходить з стандартів на українську. Ще й вимірувальна проблема - у нас в кілометрах і т д. там у мілях. І це треба рахувати за секунди. Дуже багато питань. Краще системи ППО середні та дальні.
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17.02.2023 15:24 Ответить
Пишуть, що f16 для ЗСУ зайдуть виключно під час наступу укр армії на Сході і Півдні. Зараз вони не потрібні.
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17.02.2023 15:33 Ответить
Це означає ніколи. У документах Оману про наступ ЗСУ на Лівобережжі не йдеться.
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17.02.2023 16:20 Ответить
А як же шашлики, валодя ???
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17.02.2023 18:24 Ответить
 
 