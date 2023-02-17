Украинский "Ашан" шокирован расследованием о помощи российских магазинов армии РФ и требует у центрального офиса объяснений
Auchan Украина требует у центрального французского офиса комментариев по поводу расследования о том, как российские магазины сети передавали помощь армии РФ.
Об этом говорится в сообщении на странице компании в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Аuchan Украина" требует объяснений от французского офиса! Мы шокированы информацией, которая была опубликована в журналистском расследовании помощи армии страны-агрессора", - заявили в компании.
Там сообщили, что обратились в офис во Франции, опровергающий информацию расследователей.
"Мы ожидаем на официальную коммуникацию", - добавили в компании.
Напомним, ранее журналисты-расследователи выяснили, что "Ашан" в России посылал "гуманитарную помощь" российским военным на временно оккупированных территориях Украины.
Пожалуйста, подождите...
https://www.youtube.com/watch?v=CdbXwhOxRfA
Глава МЗС Дмитро Кулеба має намір обговорити зі своєю французькою колегою Катрін Колонною дані розслідування, яке показало, що російська "дочка" французького Auchan постачала товари російським військовим.
Минулого року я закликав світ бойкотувати "Ашан" за те, що він не вийшов з Росії і не припинив фінансування воєнних злочинів. Однак реальність, схоже, набагато гірша: "Ашан" перетворився на повноцінну зброю російської агресії. Я маю намір обговорити це з моєю французькою колегою", - написав Кулеба.
https://mobile.twitter.com/DmytroKuleba/status/1626552398977069058?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1626552398977069058%7Ctwgr%5E0a45605a1d037d51acdfcff8c254eb7fb3c55f12%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Fnews%2F2023%2F02%2F17%2F7389803%2F
Ауцхан добивсь-таки того, що про нього заговорили!
Франция, Германия и Италия величайшие страны фабрики ЕС. Да, все их могущество и развитие во многом строилось на самых дешевых углеводородах из рф. Но послушайте, газ и нефть это не уникальный продукт, купят не у русских, так у арабов или индусов или казахов или еще где. Никто не заберет их мощности и технологии. А что Польша может? Может быть для вас будет новостью, но почти весь успех Польши стоит исключительно за самыми большими дотациями от США и ЕС за всю историю человеческой цивилизации. Вы понимаете? Ни одна страна в мире, ни одна нация не получала такое количество финансовой без процентной помощи, как Польша. Не только получила, но и продолжает получать. Не верите? Нагуглите смету фин помощи США и ЕС за 20 и 21 год. Удивитесь. Поляки молодцы только в том, что отменили комунистическую партию и сильно задавили корупцию. На этом все. Хотите спорить? Ну назовите мне хотя бы одиного крупного бизнес игрока Польши. Хотя бы одного, любого, из мира торговли, it, нефтянки или газа. Ну хоть одного, способного сравнится с такими монстрами как BASF, Sap, VAG, Total, Allianz, AXA, Exor, Benetton.
То что вы говорите, что США хочет что бы Польша возглавила ЕС. Это правда, чистая правда. Но малоли, что хочет США, у старой ЕС тоже есть свое мнение. И пока они отправляют финансовую помощь Польше, а не наоборот, очень смешно говорить про какие то там польские амбции. Вся их амбиция это просить деньги у США и ЕС. Вот и все.
хай якийсь новус буде