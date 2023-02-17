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армия РФ (18059) помощь (7441) Auchan (4)

Украинский "Ашан" шокирован расследованием о помощи российских магазинов армии РФ и требует у центрального офиса объяснений

ашан

Auchan Украина требует у центрального французского офиса комментариев по поводу расследования о том, как российские магазины сети передавали помощь армии РФ.

Об этом говорится в сообщении на странице компании в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Аuchan Украина" требует объяснений от французского офиса! Мы шокированы информацией, которая была опубликована в журналистском расследовании помощи армии страны-агрессора", - заявили в компании.

Там сообщили, что обратились в офис во Франции, опровергающий информацию расследователей.

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"Мы ожидаем на официальную коммуникацию", - добавили в компании.

Напомним, ранее журналисты-расследователи выяснили, что "Ашан" в России посылал "гуманитарную помощь" российским военным на временно оккупированных территориях Украины.
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Топ комментарии
+15
Якого х@я ходить в той ашан?
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17.02.2023 14:36
+15
шлангами гофрированными прикидываются.....
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17.02.2023 14:38
+9
Жабоїди скоріше з України втечуть,ніж підуть з кацапстану. Підари.
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17.02.2023 14:41
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Правила форума Совет форумчан
Швидка реакція, чи вже вікна лесь прбили?
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17.02.2023 14:35 Ответить
"Український "Ашан" шокований ..."
https://www.youtube.com/watch?v=CdbXwhOxRfA
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17.02.2023 14:46 Ответить
саме так, мабуть, це все клятий Порошенко підстроїв
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17.02.2023 14:53 Ответить
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17.02.2023 14:36 Ответить
Якого х@я ходить в той ашан?
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17.02.2023 14:36 Ответить
щоб гроші виносити на непотріб. хто хоче економити той йде на ринок
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17.02.2023 14:52 Ответить
шлангами гофрированными прикидываются.....
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17.02.2023 14:38 Ответить
Кулеба обговорить з главою МЗС Франції допомогу армії РФ з боку мережі "Ашан"
 Глава МЗС Дмитро Кулеба має намір обговорити зі своєю французькою колегою Катрін Колонною дані розслідування, яке показало, що російська "дочка" французького Auchan постачала товари російським військовим.
Минулого року я закликав світ бойкотувати "Ашан" за те, що він не вийшов з Росії і не припинив фінансування воєнних злочинів. Однак реальність, схоже, набагато гірша: "Ашан" перетворився на повноцінну зброю російської агресії. Я маю намір обговорити це з моєю французькою колегою", - написав Кулеба.
https://mobile.twitter.com/DmytroKuleba/status/1626552398977069058?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1626552398977069058%7Ctwgr%5E0a45605a1d037d51acdfcff8c254eb7fb3c55f12%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Fnews%2F2023%2F02%2F17%2F7389803%2F
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17.02.2023 14:38 Ответить
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17.02.2023 14:39 Ответить
Відвідувачам ашана квиток до московії в подарунок.... в одну сторону!
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17.02.2023 14:40 Ответить
О!
Ауцхан добивсь-таки того, що про нього заговорили!
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17.02.2023 14:40 Ответить
Жабоїди скоріше з України втечуть,ніж підуть з кацапстану. Підари.
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17.02.2023 14:41 Ответить
Судячи з наданої інформації це такі було, але центральний охвіс вирішив з'їхати на філії, які вже повинні бути закриті
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17.02.2023 14:45 Ответить
Мразота.
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17.02.2023 14:48 Ответить
Чомусь згадався Людвіг Арістархович з "нашої раши"
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17.02.2023 15:00 Ответить
Лідером у чому саме стане Польща? В космосі, в машинобудівництві, в технологіях?
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17.02.2023 15:56 Ответить
В гонорі
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17.02.2023 16:15 Ответить
Я дійсно дуже вдячний Польщі та її громадянам за їх чітку позицію щодо рашистів та за допомогу, проте треба бути реалістом.
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17.02.2023 16:30 Ответить
Притворяются великими?) Вы хотя бы смотрели, сколько ваша Румыния получает от этих, кто по вашему мнению претворяется?

Франция, Германия и Италия величайшие страны фабрики ЕС. Да, все их могущество и развитие во многом строилось на самых дешевых углеводородах из рф. Но послушайте, газ и нефть это не уникальный продукт, купят не у русских, так у арабов или индусов или казахов или еще где. Никто не заберет их мощности и технологии. А что Польша может? Может быть для вас будет новостью, но почти весь успех Польши стоит исключительно за самыми большими дотациями от США и ЕС за всю историю человеческой цивилизации. Вы понимаете? Ни одна страна в мире, ни одна нация не получала такое количество финансовой без процентной помощи, как Польша. Не только получила, но и продолжает получать. Не верите? Нагуглите смету фин помощи США и ЕС за 20 и 21 год. Удивитесь. Поляки молодцы только в том, что отменили комунистическую партию и сильно задавили корупцию. На этом все. Хотите спорить? Ну назовите мне хотя бы одиного крупного бизнес игрока Польши. Хотя бы одного, любого, из мира торговли, it, нефтянки или газа. Ну хоть одного, способного сравнится с такими монстрами как BASF, Sap, VAG, Total, Allianz, AXA, Exor, Benetton.

То что вы говорите, что США хочет что бы Польша возглавила ЕС. Это правда, чистая правда. Но малоли, что хочет США, у старой ЕС тоже есть свое мнение. И пока они отправляют финансовую помощь Польше, а не наоборот, очень смешно говорить про какие то там польские амбции. Вся их амбиция это просить деньги у США и ЕС. Вот и все.
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17.02.2023 18:13 Ответить
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17.02.2023 15:15 Ответить
це якби москальскі попи в Україні були здивовані , що робить "керівництво" москальскої православної церкви на болотах? Я все вірно розумію ?
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17.02.2023 15:46 Ответить
рАшан та рАшаншисти!
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17.02.2023 17:28 Ответить
20 долярів завжди 20 долярів! Власникам Ашану напевно не вистачає на брюліки до трусів коханок!
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17.02.2023 17:40 Ответить
закрити нах,
хай якийсь новус буде
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17.02.2023 18:35 Ответить
 
 