Украинский "Ашан" шокирован расследованием о помощи российских магазинов армии РФ и требует у центрального офиса объяснений

Auchan Украина требует у центрального французского офиса комментариев по поводу расследования о том, как российские магазины сети передавали помощь армии РФ.

Об этом говорится в сообщении на странице компании в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Аuchan Украина" требует объяснений от французского офиса! Мы шокированы информацией, которая была опубликована в журналистском расследовании помощи армии страны-агрессора", - заявили в компании.

Там сообщили, что обратились в офис во Франции, опровергающий информацию расследователей.

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"Мы ожидаем на официальную коммуникацию", - добавили в компании.

Напомним, ранее журналисты-расследователи выяснили, что "Ашан" в России посылал "гуманитарную помощь" российским военным на временно оккупированных территориях Украины.