Призывал к геноциду украинцев: по материалам СБУ тюремный срок получил директор Russia Today Красовский

Служба безопасности системно привлекает к ответственности российских пропагандистов, публично выступающих в поддержку вооруженной агрессии России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграмме Служба безопасности Украины.

"В ходе следственно-оперативных действий собраны обоснованные доказательства вины бывшего директора по вещанию прокремлевского телеканала "Russia Today" Антона Кузнецова-Красовского в преступлениях против Украины. С февраля прошлого года он публично поддерживал полномасштабное вторжение России, оправдывал преступления решистов и призыв украинских решистов". "Свои "тезисы" российский пропагандист распространял во время эфиров на "RT", а также через подконтрольные телеграмм-каналы", - говорится в сообщении.

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Как отмечают в ведомстве, на основании собранных Службой безопасности доказательств и проведенных экспертиз суд признал Кузнецова-Красовского виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 3 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, совершенных с использованием средств массовой информации);

▪️ ч. 2 ст. 442 (публичные призывы к геноциду, а также изготовление материалов с призывами к геноциду с целью их распространения или распространения таких материалов).

Таким образом, злоумышленнику грозит 5 лет заключения с конфискацией имущества. Это максимальный срок лишения свободы, предусмотренный санкциями обоих полов. В настоящее время преступник скрывается от правосудия за границей.

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Впрочем, сотрудники СБУ знают о его местонахождении и проводят комплексные мероприятия по привлечению виновного к ответственности.