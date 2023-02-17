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заключение (164) пропаганда (3634) СБУ (19472)

Призывал к геноциду украинцев: по материалам СБУ тюремный срок получил директор Russia Today Красовский

красовський

Служба безопасности системно привлекает к ответственности российских пропагандистов, публично выступающих в поддержку вооруженной агрессии России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграмме Служба безопасности Украины.

"В ходе следственно-оперативных действий собраны обоснованные доказательства вины бывшего директора по вещанию прокремлевского телеканала "Russia Today" Антона Кузнецова-Красовского в преступлениях против Украины. С февраля прошлого года он публично поддерживал полномасштабное вторжение России, оправдывал преступления решистов и призыв украинских решистов". "Свои "тезисы" российский пропагандист распространял во время эфиров на "RT", а также через подконтрольные телеграмм-каналы", - говорится в сообщении.

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Как отмечают в ведомстве, на основании собранных Службой безопасности доказательств и проведенных экспертиз суд признал Кузнецова-Красовского виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 3 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, совершенных с использованием средств массовой информации);
▪️ ч. 2 ст. 442 (публичные призывы к геноциду, а также изготовление материалов с призывами к геноциду с целью их распространения или распространения таких материалов).

Таким образом, злоумышленнику грозит 5 лет заключения с конфискацией имущества. Это максимальный срок лишения свободы, предусмотренный санкциями обоих полов. В настоящее время преступник скрывается от правосудия за границей.

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Впрочем, сотрудники СБУ знают о его местонахождении и проводят комплексные мероприятия по привлечению виновного к ответственности.
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Топ комментарии
+18
Хоч би не ганьбилися зі своїми 5 роками. МОССАД зі сміху помирає.
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17.02.2023 14:47
+11
в России семье погибшего в Лисичанске участника "спецоперации" вручили пакет пельменей"
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17.02.2023 14:45
+10
Це той СНІДозний пропагандон, якого їбуть в сраку?
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17.02.2023 14:42
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Вже зловили, шолі?
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17.02.2023 14:40 Ответить
Раша тудей-сюдей...
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17.02.2023 14:41 Ответить
Це той СНІДозний пропагандон, якого їбуть в сраку?
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17.02.2023 14:42 Ответить
Там усіх їб*ть у сраку - націАНАЛЬНИЙ вид спорту...
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17.02.2023 15:04 Ответить
Кацапам , які пи.дять про гейропу , відсилати фото цього півня .
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17.02.2023 15:15 Ответить
Ну хоч щось, але краще, щоб цього виродка наші спецслужби ліквідували.
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17.02.2023 14:43 Ответить
в России семье погибшего в Лисичанске участника "спецоперации" вручили пакет пельменей"
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17.02.2023 14:45 Ответить
Это со сдохшего налепили и вручили?)
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17.02.2023 14:48 Ответить
Хоть пожрут...., а какая разница
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17.02.2023 14:58 Ответить
на пакет пельменей- всё что удалось собрать из фарша чмобика. за тесто будут высчитывать из гробовых ))
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17.02.2023 15:02 Ответить
Хоч би не ганьбилися зі своїми 5 роками. МОССАД зі сміху помирає.
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17.02.2023 14:47 Ответить
Це тей мерзенний покидьок що обіцяв спалити українську Конституцію на Хрещатику. Можна його (Красовського)спалити біля стіни зруйнованого Кремля.
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17.02.2023 14:48 Ответить
рептилю зловити і в клітку...
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17.02.2023 14:50 Ответить
Заднеприводный спидозный ****** ,вряд ли доживёт до суда
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17.02.2023 14:52 Ответить
Зачем обижать человека, не зная точно его технические характеристики?
А может он полноприводный проходимец с сосально-отсасывательным вафлеприемником?
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17.02.2023 14:57 Ответить
Человека я как раз и не обижал,он не человек он рюське
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17.02.2023 15:12 Ответить
👍👍
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17.02.2023 14:58 Ответить
Може колись Красовський про це узнає !
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17.02.2023 14:55 Ответить
За геноцид проти українського народу ,за пропаганду війни і ненависті ,всю погань рашиських пропагандонів повісити треба : соловйов ,сімонян ,скабеєва ,попов та інша мерзота заслуговують лише смерті.
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17.02.2023 14:59 Ответить
Теж заочно ?
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17.02.2023 16:16 Ответить
будет разминкой для украинского "кидона".
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17.02.2023 15:17 Ответить
Якщо порахувати кошти витрачені на віртуальне засудження цього дегенерата суддям, адвокатам, прокурорам і слідчим, то було б дешевше замовити його фізичне знищення у кримінальників **********.
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17.02.2023 15:35 Ответить
Хоть в розшук через інтерпол оголосіть, а то їздить спокійно у Європі...
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17.02.2023 17:09 Ответить
Тоді і узнає !
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18.02.2023 13:04 Ответить
 
 