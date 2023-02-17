У границы с Сумской областью сосредоточено 10 тысяч российских военных, – The Times
На территории России вблизи Сумской области оккупанты сконцентрировали крупное группирование войск, насчитывается 10 тысяч военных. Это самая большая концентрация, которая когда-либо была в этой точке.
Об этом говорится в материале The Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Защитники, охраняющие границы Сумщины, сообщили о большом группировании войск в России вблизи региона.
"По ту сторону границы с Сумами сосредоточено 10 000 российских военных. Это самая большая концентрация, которая здесь когда-либо была", - отмечает старший лейтенант ВСУ Андрей Гулаков.
Также, по наблюдениям пограничников, россияне построили в своем расположении полевой госпиталь. По словам старшего лейтенанта, это показатель, что рашисты планируют наступательные действия. В прошлом году так и произошло, и базирование войск у границы с Украиной "для учений" было блефом.
Также российские военные гравием засыпали дорогу, ведущую к границе – благодаря этому там может двигаться бронетехника. В прошлом году грязи мешали оккупантам оперативно продвигаться.
Пожалуйста, подождите...
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Евакуюйся і не піднимай хвилі...
- А-а-а, - догадалась Демусика, - когда рак свистом подасть сигнал...
И чему там вас, тролей, учат. Википедию хотя бы смотрели. "Сумы" - одна "м".
Трошки їх фЕЕсбЕ на фронтах потріпали, гуззкуйу хфардійу підсмажили, тепер феки нікому робити. Школоту тупу та неосвічену понабирали ))) тому й трапляються такі епічні факапи з «підлогами» та «сечами»…
Кого тоді треба підсумувати на осику?
Здешней ************* ботве, пигдоговским ипсошным троллям невдомёк, что официальные комментарии и тем более всякого рода «интервью» выдуманных безымянных лейтенантов - это строго регламентированная и требующая обязательного согласования с вышестоящим командованием процедура. Тем более, что для этого есть пресс-офицеры. )))
е@али гузню, е@ем и продолжим это делать с еще большим удовольствием ))
Це з сьогоднішнього ранкового зведення нашого Генштабу.
І по друге - 10 000 це не так вже і *****! Півтори неділі праці стрілкотнею, або два пакети хаймарсу)))
А то , що вони дорогу щебнем відсилали, то ще краще - означає що нічому їх життя не навчило ))) Колони добре наші хлопці палять!
Ну то таке...
И где вас находят...
1)"Не сійте паніку та готуйтесь до шашликів"
2) "Увесь світ нам повинен допомагати, бо ми знову все про...бали."
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У бомбосховищі чи на обіді?
цей гівно вкид одночасно десь годину тому почали першими поширювати бєніни та опзжшні (ригівські) помийні «змі»…
перепровіряйте інфу та джерела її походження. Дбайте про особисту інфогігієну.
Шутка ли: был помоечной молью, а превратилось в лысое ху@ло )) вот где настоящая зрада! ))