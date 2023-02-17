У границы с Сумской областью сосредоточено 10 тысяч российских военных, – The Times

На территории России вблизи Сумской области оккупанты сконцентрировали крупное группирование войск, насчитывается 10 тысяч военных. Это самая большая концентрация, которая когда-либо была в этой точке.

Об этом говорится в материале The Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Защитники, охраняющие границы Сумщины, сообщили о большом группировании войск в России вблизи региона.

"По ту сторону границы с Сумами сосредоточено 10 000 российских военных. Это самая большая концентрация, которая здесь когда-либо была", - отмечает старший лейтенант ВСУ Андрей Гулаков.

Также, по наблюдениям пограничников, россияне построили в своем расположении полевой госпиталь. По словам старшего лейтенанта, это показатель, что рашисты планируют наступательные действия. В прошлом году так и произошло, и базирование войск у границы с Украиной "для учений" было блефом.

Также российские военные гравием засыпали дорогу, ведущую к границе – благодаря этому там может двигаться бронетехника. В прошлом году грязи мешали оккупантам оперативно продвигаться.

Также читайте: Для поддержки нового наступления Россия стягивает к границам с Украиной самолеты, - Financial Times