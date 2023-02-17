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Новости Агрессия России против Украины
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армия РФ (18059) граница (5146) Сумская область (2702) наступление (197)

У границы с Сумской областью сосредоточено 10 тысяч российских военных, – The Times

рф,армія

На территории России вблизи Сумской области оккупанты сконцентрировали крупное группирование войск, насчитывается 10 тысяч военных. Это самая большая концентрация, которая когда-либо была в этой точке.

Об этом говорится в материале The Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Защитники, охраняющие границы Сумщины, сообщили о большом группировании войск в России вблизи региона.

"По ту сторону границы с Сумами сосредоточено 10 000 российских военных. Это самая большая концентрация, которая здесь когда-либо была", - отмечает старший лейтенант ВСУ Андрей Гулаков.

Также, по наблюдениям пограничников, россияне построили в своем расположении полевой госпиталь. По словам старшего лейтенанта, это показатель, что рашисты планируют наступательные действия. В прошлом году так и произошло, и базирование войск у границы с Украиной "для учений" было блефом.

Также российские военные гравием засыпали дорогу, ведущую к границе – благодаря этому там может двигаться бронетехника. В прошлом году грязи мешали оккупантам оперативно продвигаться.

Также читайте: Для поддержки нового наступления Россия стягивает к границам с Украиной самолеты, - Financial Times
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Топ комментарии
+7
Які ще сюрпризи чекають українців? Чого ми ще не знаємо? Знову, "щоб не було паніки"?
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17.02.2023 14:58
+7
Чернобаївка довела, що кількість повторів не обмежена
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17.02.2023 15:10
+6
Річ не в тім. А в тім, що влада знову вважає людей за недорозвинених дітей, і не говорить їм правду. Саме така брехлива політика призвела до того, що народ не евакувався з Бучі.
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17.02.2023 15:03
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Туда завєзлі унітази і віагру.
)
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17.02.2023 14:47 Ответить
Туда завезли пакєти.
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17.02.2023 16:11 Ответить
вангую- десь там сховався пан хаймерс... шось відбудеться
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17.02.2023 14:51 Ответить
хаймарс за парєбрік ні-ні. Домовленість перед країнами які їх поставляють нам
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17.02.2023 15:15 Ответить
А чого про це повідомляє Таймс, а не наші речники? Люди повинні знати про можливу загрозу.
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17.02.2023 14:54 Ответить
А якщо Генштаб не хотів щоб усі знали, що вони знають?
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17.02.2023 14:56 Ответить
Якщо це вже знає Таймс, то це усім відомо. Дивно не помітити на своєму кордоні 10 штук кацапів.
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17.02.2023 14:57 Ответить
олександр генріхович просив буданова конкретно про це не ляпати язиком.
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17.02.2023 15:05 Ответить
Переляканий!))) Почитай уважніше, хто повідомляє!))) Таймс, тільки опубліковало!
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17.02.2023 15:31 Ответить
наші рахують кораблі в морі часу нема
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17.02.2023 14:55 Ответить
а у нас про це взагалі ніхто і словом не обмовився
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17.02.2023 14:57 Ответить
Нахіба? Скоро весна шашлики...
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17.02.2023 15:28 Ответить
Які ще сюрпризи чекають українців? Чого ми ще не знаємо? Знову, "щоб не було паніки"?
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17.02.2023 14:58 Ответить
А ви думаєте наших меньше біля кордону?
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17.02.2023 15:02 Ответить
Річ не в тім. А в тім, що влада знову вважає людей за недорозвинених дітей, і не говорить їм правду. Саме така брехлива політика призвела до того, що народ не евакувався з Бучі.
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17.02.2023 15:03 Ответить
А навіть більше скажу, а ви впевнені, що саме цей воїн говорить правду? Я точно знаю, що інколи наші спеціально перебільшують для швидшого постачання зброї. Якщо розвідка США скаже про це значить на 99 відсотків так і є
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17.02.2023 15:07 Ответить
Так правда це чи ні - легко перевірити. Таке стадо видно з супутнику.
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17.02.2023 15:10 Ответить
Ну так де спутникові знімки? Я не бачив поки що
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17.02.2023 15:13 Ответить
В області із населенням 1,1 млн. осіб легко побачити 10 тис. військових?
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17.02.2023 15:50 Ответить
людина немає думати чи додумувати скільки там є наших військ,її має повідомити про це влада і сказати чи є небезпека її життю чи немає
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17.02.2023 15:05 Ответить
Влада може ще має повідомити де саме наші війська стоять і де і яка техніка?
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17.02.2023 15:08 Ответить
я про це писав?
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17.02.2023 15:09 Ответить
Ви написали, що влада має повідомити скільки наших військ. Для чого? Щоб допомогти кацапам? В них розвідка лайно, хай самі спробують порахувати
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17.02.2023 15:12 Ответить
я мав еа увазі що якщо є загроза то влада має повідомити жителів тих територій, планують вони якусь оборону чи ні, евакуюватися людям чи ні і так далі,людям це вкарй важливо тому що це їхнє життя,а не людей в кабінетах, до 24 також до останнього не говорили що буде наступ і коли він відбувся то багато людей загинуло при навалі кацапів і багато хто залишився в окупації і потім загинув чи до сих пір під окупацією сидить,а якщоб сказали то люди б щось думали і вирішували
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17.02.2023 15:15 Ответить
Так раз не повідомляють може намає загрози. Дивітся я розумію ваше занепокоєння. Нажаль те що влада обісралась на початку війни тепер кацапи будуть дуже потужно використовувати для власних ІПСО проти українців. Я знаю на 100 відсотків, що більше кацапи нас нічим не здивують, ми знаємо повністю всю інформацію завдяки міжнародним партнерамм.
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17.02.2023 15:19 Ответить
У вас мабуть ніхто з близьких вам людей там не живе тому вам і по.... Може б варто було хоч сім'ям з дітьми порекомендувати тимчасово виїхати.Чи ні.Чи більша паніка буде якщо полетять снаряди?
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17.02.2023 15:32 Ответить
Андрюша, евакуюйся. Бо я бачу, для тебе і три кацапи - це загроза.
Евакуюйся і не піднимай хвилі...
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17.02.2023 15:52 Ответить
та ти мені не розказуй що робити,без твоїх "екцпердних" порад розберуся
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17.02.2023 15:58 Ответить
Ну-у-у, и чего ждём?
- А-а-а, - догадалась Демусика, - когда рак свистом подасть сигнал...
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17.02.2023 15:01 Ответить
Я давно знаю,что рф готовит клещи и пойдёт в атаку на Запорожье с одной стороны и на Суммы и Полтаву с другой стороны и буду пытаться взять всю группировку зсу в окружение! Надеюсь об этом знают и в ставке и готовы к этому!
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17.02.2023 15:03 Ответить
Нет, не знают Украине конец!!! ААААА спасите, путен нипабедим!!!!
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17.02.2023 15:04 Ответить
Вони ж з таким планом обісралися ще рік тому. Знову лізуть на ті ж граблі?
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17.02.2023 15:05 Ответить
Чернобаївка довела, що кількість повторів не обмежена
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17.02.2023 15:10 Ответить
как погода в Курске?
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17.02.2023 15:07 Ответить
Суммы? Це де?
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17.02.2023 15:17 Ответить
Біля Полттави і Харковва.
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17.02.2023 15:31 Ответить
В ставке про это не знают, этой эксклюзивной информацией владеешь только ты.
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17.02.2023 15:30 Ответить
На СуММы, еще перережут трасу Киев-Львов и высадят морской десант в Тернополе...
И чему там вас, тролей, учат. Википедию хотя бы смотрели. "Сумы" - одна "м".
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17.02.2023 15:55 Ответить
Ну так «штирлиц упорно не замечал волокущегося за ним парашюта шагая по улицам Берлина» ))
Трошки їх фЕЕсбЕ на фронтах потріпали, гуззкуйу хфардійу підсмажили, тепер феки нікому робити. Школоту тупу та неосвічену понабирали ))) тому й трапляються такі епічні факапи з «підлогами» та «сечами»…
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17.02.2023 16:32 Ответить
Уже не казали. В Бучі. Результат відомий, нажаль. Обов'язки влади інформувати населення про загрози, і підготувати евакуацію, якщо потрібно.
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17.02.2023 15:08 Ответить
Так немає може загрози?
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17.02.2023 15:10 Ответить
Дивні якісь ігри... Головне, що б трагедії не сталося і люди знову не опинилися під навалою рашні.
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17.02.2023 15:13 Ответить
Вже ми всі опинилися під навалої рашні. У кацапів втрати санітарні плюс здохші 1000+ кожень день. 80 відсотків за рахунок Бахмута та навколо нього. Якщо скажімо вони полізуть на Сумщину, тотально укріплену за десь півроку. Як думаєте на скільки днів вистачить їм 10000 свинособак?
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17.02.2023 15:16 Ответить
Ну, якщо мочити десь по 1000, як зараз робить ЗСУ, то днів на 10.
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17.02.2023 15:19 Ответить
Ось і відповідь на ваше запитання. Який сенс туди лізти кацапам тоді?
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17.02.2023 15:20 Ответить
Таки так, це по суті самогубство. Але ж вони ідіоти. Сподіваюся, їх заткнуть на кордоні, і там і поховають.
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17.02.2023 15:24 Ответить
А хто конкретно понесе відповідальність якщо помилились і загроза є?
Кого тоді треба підсумувати на осику?
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17.02.2023 15:36 Ответить
«авторитетные»: Таймс, политико, ваш_пост - в погоне за сенсациями уже не единожды обосрамшись.

Здешней ************* ботве, пигдоговским ипсошным троллям невдомёк, что официальные комментарии и тем более всякого рода «интервью» выдуманных безымянных лейтенантов - это строго регламентированная и требующая обязательного согласования с вышестоящим командованием процедура. Тем более, что для этого есть пресс-офицеры. )))
е@али гузню, е@ем и продолжим это делать с еще большим удовольствием ))
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17.02.2023 16:15 Ответить
чому туди ще досі не підігнали умовний Хаймарс? чому там досі нічого не горить, цеж не білорусь яку ми типу не провокуємо! це наш прямий ворог!!!! чого чекаємо?
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17.02.2023 15:13 Ответить
Ти з Марса? Хаймарсами не можна по кацапстану. Про це вже триста разів говорилося, де ти був в цей час?
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17.02.2023 15:18 Ответить
ти взагалі читати вмієш? що тобі каже слово "УМОВНИЙ"? прочитай триста разів, може дійде
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17.02.2023 17:37 Ответить
/На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати визначені підрозділи у прикордонних з Україною районах, однак його наступальних угруповань не виявлено. На полігонах республіки білорусь триває підготовка підрозділів російських військ. Противник не припиняє мінометних та артилерійських обстрілів позицій наших підрозділів, а також населених пунктів вздовж державного кордону України. Протягом минулої доби ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Попівка, Бачівськ та Партизанське Сумської області, а також Ветеринарне, Гранів, Світличне, Стрілеча і Вовчанськ на Харківщині./( с)

Це з сьогоднішнього ранкового зведення нашого Генштабу.
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17.02.2023 15:24 Ответить
10к это даже в расчет брать не надо,вот если бы 30 к стояло и в беларашке 70-120 к русни с бульбоныками вот тогда надо б но было задуматься,а 10-15 в бульбаленде и 10 у сум,это ниочем мягко говоря.
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17.02.2023 15:28 Ответить
!0 тисяч - це не хухри-мухри! Це - дві повноцінні бригади, або по рашистському виміру - дві повноцінні дивізії! А якщо ще й з повним озброєнням - то це може бути дуже серйозним аргументом для нападу, як це вже було майже рік тому!
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17.02.2023 15:32 Ответить
По перше - рік тому , було 170 000!
І по друге - 10 000 це не так вже і *****! Півтори неділі праці стрілкотнею, або два пакети хаймарсу)))
А то , що вони дорогу щебнем відсилали, то ще краще - означає що нічому їх життя не навчило ))) Колони добре наші хлопці палять!
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17.02.2023 15:37 Ответить
До зубьев ваарушины Т34-85, пряма с лаосу.
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17.02.2023 15:46 Ответить
Та да, Пашенька. 10 - це докуя. Правда, 24.02.22 с курского улуса на Сумскую область заходило 25-30 тыс.
Ну то таке...
И где вас находят...
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17.02.2023 15:58 Ответить
Будет где то так:
1)"Не сійте паніку та готуйтесь до шашликів"
2) "Увесь світ нам повинен допомагати, бо ми знову все про...бали."
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17.02.2023 15:54 Ответить
Уже не будет
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17.02.2023 16:25 Ответить


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17.02.2023 16:04 Ответить
Адмін, мені самому з кацапськими тролями боротись?
У бомбосховищі чи на обіді?
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17.02.2023 16:06 Ответить
Ок: а хтось з читачів хоча б спромігся перейти по посиланням на сам «таймс»? Особисто я - так… і з того, що зміг там прочитати там навіть й згадки про цей зрадо-наратив не має.

цей гівно вкид одночасно десь годину тому почали першими поширювати бєніни та опзжшні (ригівські) помийні «змі»…

перепровіряйте інфу та джерела її походження. Дбайте про особисту інфогігієну.
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17.02.2023 16:06 Ответить
надеюсь хотя бы заминировали продолжение трассы, которую они посыпали гравием
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17.02.2023 16:08 Ответить
не будет парадного шествия как на Харьков
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17.02.2023 16:09 Ответить
вообще не понимаю! почему всё разминируют в приграничных областях-когда наоборот всё надо минировать,чтобы ни одна мышь не пролезла! Зрада
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17.02.2023 16:12 Ответить
А те що пуйло сидить в бункері і сциться від усього та усіх чи не зрада?! ))
Шутка ли: был помоечной молью, а превратилось в лысое ху@ло )) вот где настоящая зрада! ))
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17.02.2023 16:24 Ответить
"Не вірте пропагандистам, вірте в те, що на полі бою": Зеленський щодо "анонсів" росіян про масовані авіаудари Джерело:
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17.02.2023 16:18 Ответить
Ну…. Що?! Хто тут із зрадойо@ів лайна кацапського поїв ? А деякі навіть і за добавкою порції по форуму бігали ))
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17.02.2023 16:20 Ответить
Інформація про багатотисячне угруповування ворога на кордоні Сумщини не відповідає дійсності, - ОВАДжерело:
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17.02.2023 16:21 Ответить
эх-были бы у меня целые ноги-я бы **.шил бы этих кацапов и белорусую сволочь
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17.02.2023 16:43 Ответить
Насипте їм пока вони там в гурті і не почали наступ на Суми
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17.02.2023 16:59 Ответить
Может быть все и стоит к такому конечно быть готовыми... Но, что мне вот кинулось в глаза в этой новости: "Також російські військові гравієм засипали дорогу, котра веде до кордону - завдяки цьому там може рухатися бронетехніка. Минулого року грязюка заважала окупантам оперативно просуватися." - А со стороны Украины, грязи нету? Или они перед наступающими войсками будут гравий раскидывать? Год назад десятки единиц техники по полям были брошены из-за этого. Потом тракторным войскам была работа.
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17.02.2023 18:37 Ответить
Довжина кордону на Сумщині 560 км. У орків там і прикордонники і прикриття кордону і ті що обстрілюють наші населенні пункти. Там по мінімуму і є 10000. У ОВА щось не гаразд з арифметикою.
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17.02.2023 18:48 Ответить
 
 