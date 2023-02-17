Глава республиканцев в Сенате США Макконнел: Китай вместе с Ираном помогает РФ в войне

Лидер Республиканской партии в Сенате США Митч Макконнел заявил, что Китай объединился с Ираном, чтобы помогать РФ в войне против Украины.

Об этом он сказал в интервью каналу Fox News, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет.

По его словам, Китай является явным противником США, в частности, из-за инцидента с аэростатом-шпионом КНР над американской территорией.

Он отметил, что Пекин объединился с Ираном, чтобы поддерживать Россию в войне против Украины.

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"Конечно, у нас с ними были давние проблемы, с нашим коммерческим взаимодействием, с кражей нашей интеллектуальной собственности. Китайцы нам не друзья", — сказал Макконнелл.