Глава республиканцев в Сенате США Макконнел: Китай вместе с Ираном помогает РФ в войне
Лидер Республиканской партии в Сенате США Митч Макконнел заявил, что Китай объединился с Ираном, чтобы помогать РФ в войне против Украины.
Об этом он сказал в интервью каналу Fox News, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет.
По его словам, Китай является явным противником США, в частности, из-за инцидента с аэростатом-шпионом КНР над американской территорией.
Он отметил, что Пекин объединился с Ираном, чтобы поддерживать Россию в войне против Украины.
"Конечно, у нас с ними были давние проблемы, с нашим коммерческим взаимодействием, с кражей нашей интеллектуальной собственности. Китайцы нам не друзья", — сказал Макконнелл.
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показать весь комментарий17.02.2023 15:35
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(Сестричка Віка)
Сейчас Китай помогает РФ тайно, не больших объемах и не вооружением/боеприпасами (надеюсь). Но если США и дальше будут усиливать наезды на Китай, то эта позиция может и поменяться. А оно нам надо?
Плюс багато чого високотехнологічного не перенесли на аутсортинг в чайну і вони відкатяться по технологіям років на 5...
У диктаторов свои резоны. Рациональные рассуждения тут не работают.
Вот накуя Иран полез в эту кашу? Мало санкций? Или срать они хотели на все эти санкции? Или это такие "санкции" на которые можно и внимания не обращать?
А санкцій проти Ірану не існує, то фікція ... Іран спокійно продає свою нафту Китайским компаніям, так само звідки двигуни на Шахедах і електроніка, санкції тільки в телевізорі
Може максимальна ескалація як найшвидше це добре?
Час не на нашій стороні. У нас не армія дронів, інженерних військ що вміють будувати справжні фортеці в яких ніхто не гине та ссо що можуть штурмувати без значних втрат. У нас сама примітивна армія з піхоти яка швидкими темпами закінчується бо ця армія чисті поля та примітивніші окопи називає фортецями, і фортецями вони є лиш виключно за рахунок нашого м'яса. За штурмовиків мобіків я навіть писати не буду і так все зрозуміло.
Ми могли знищити ПМР в перші місяці. Чи можемо ми це зараз? Ми могли деокупувати Мінськ та посіяти хаос в рф. Чи можемо ми це зараз? Ми могли воювати в глибині рф на її території щоб рф бомбила свої міста та вбивала своє бидло мільйонами. Чи можемо ми це зараз?
Нам треба або армію негайно модернізувати з масовими стратами совків в тому числі молодих-совків (різних мясників які не бережуть наших солдат) або зводити ситуацію до такого стану щоб партнери не тягнули до осені з авіацією, не тягнули з ракетами, не тягнули з "санкціями" (ракетними ударами) по ірану, по китаю, по білорусі. Не треба цим країнам з диктаторами дозволяти готуватись до великої війни. Треба цю їх коаліцію знищувати вже - ставити перед фактом якщо ви помагаєте зараз рф і то ми негайно вас знищуємо за це, або ви вибуваєте з гри і ми вас лиш легко караємо за ваш не послух.
Внесу еще поправочку, что т.н. "металлолом" в РФ вряд ли закончится, т.к. ВПК работает в 3 смены.
Время, действительно, не на нашей стороне.
"Максимальная эскалация", с вашей точки зрения, от чего зависит?
"вряд ли закончится, т.к. ВПК работает в 3 смены" - вважаю що на велику війну з часом просто перестане вистачати. Втрати рф неспівставні із їх виробництвом та металоломом у відстійниках. За пару років там буде голяк та один мусор, і вони це розуміють тому своє м'ясо не економлять, а ось техніку намагаються жаліти та спасати. Тобто резерву м'яса і мобілізованого м'яса у них дофіга но воно ще не навчене, все тут і зараз не кинуть, техніка під це м'ясо у них є їх власна, а навіть коли закінчиться то техніку дадуть їм їх партнери які допомагають зараз приховано.
Це звичайно не гарантія перемоги для рф, но і для нас українців втрати населення будуть критичними, і варіант кореї може стати реальністю.
" эскалация от чего зависит" - В основному від готовності наших партнерів нести втрати як економічні, бо після цього глобальній економіці може на певний час настати кінець, так і втрати людьми бо може навіть прийтись по справжньому трохи по воювати. Особисто від України в цьому плані залежить на порядок менше. Час втрачено. Україна ще поки може почати сіяти хаос в рф, створювати для рф інші проблеми (мор, падіж, голод, різні чп, епідемії) на які кремлю прийдеться тратити ресурс. Ще є час почати стимулювати царьків рф до непокори кремлю - відмови від мобілізації, появи внутрішніх війн, боротьби за владу та вплив і економічні ресурси. Україна ще поки здатна законно воювати спецслужбами на океанах та морях і топити торговий флот рф, ірану та інших чиї кораблі заходять в порти рф (і навіть інколи захоплювати та евакуйовувати цінні вантажі). Україна ще здатна знищувати виробництва які працюють на рф, страчувати цінних спеціалістів, власників, просто торговців-постачальників, в тому числі і на території інших не сильно ворожих нам країн, та взагалі сіяти хаос і створювати не придатні умови роботи для таких виробництв.
По факту доступних можливостей прямої дії для максимальної ескалації в України не так багато. Тому Україні залишається тільки стимулювати партнерів та викривати партнерів рф щоб вони між собою як найшвидше зчепились, або щоб російські партнери розуміючи що часу на підготовку до світової війни їм не дають і вони програють - просто відступили. Інакше якщо дати російським партнерам час то буде велика війна всіх з усіма. Якщо ж час не дати то глобальний світ та мир вціліє.
одразу після приходу до влади вони зняли всі митні обмеження введені попередниками
А тепер згадайте всіх хто писав чи казав що Китай просив рф не воювати або відкласти наступ - вони всі брехали або свідомо в інтересах наших противників або через своє повне не орієнтування в політиці.