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самолет (3551) воздушная тревога (690)

В Украине второй раз за день объявляли масштабную воздушную тревогу (обновлено)

карта

Во всех областях Украины снова объявили воздушную тревогу. Это уже вторая масштабная тревога сегодня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

Масштабная воздушная тревога в Украине была объявлена после 15:40.

Мониторинговые группы отмечают, что с территории Беларуси вылетел российский истребитель МиГ-31К, который может являться носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Отбой тревоги был объявлен в 16.07.

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17.02.2023 16:13 Ответить
приезды гостей в Киев давно совпадают с "тревогами",......это такое шоу для приезжих на вокзале,....пресс подходам,.....прогулками делегаций по центру? Погружение в атмосферу войны? Только не кидайтесь какахами плииз!
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17.02.2023 16:21 Ответить
Падлюки росіянські, дресирують нас!
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17.02.2023 17:48 Ответить
все повертається, в россії теж будуть повітряні тривоги незабаром
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17.02.2023 21:42 Ответить
 
 