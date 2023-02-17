В Украине второй раз за день объявляли масштабную воздушную тревогу (обновлено)

Во всех областях Украины снова объявили воздушную тревогу. Это уже вторая масштабная тревога сегодня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

Масштабная воздушная тревога в Украине была объявлена после 15:40.

Мониторинговые группы отмечают, что с территории Беларуси вылетел российский истребитель МиГ-31К, который может являться носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Отбой тревоги был объявлен в 16.07.

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