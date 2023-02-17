Информация о 10-тысячной группировке врага на границе Сумщины не соответствует действительности, - ОВА
На российско-украинской границе в Сумской области ударная группировка врага не зафиксирована.
Об этом заявили в Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"Информация о 10 тыс. российских военных на границе с г. Сумы не соответствует действительности. По состоянию на сегодняшний день, по информации военных, ударная группировка врага на границе с Сумщиной не зафиксирована", - говорится в сообщении.
Сумская ОВА уже обратилась в правоохранительные органы по поводу проверки источника этих данных.
"По предварительной информации, это не что иное, как ИПСО", – отметили в ОВА.
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+9 Порохобандерівець
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показать весь комментарий17.02.2023 16:31
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Будемо далі передруковувати мутняк тіпа "діспетчера Карлоса" та "старшого лейтенанта ЗСУ Гулакова" чи перевіряти джерела інформації?
Бо брехня вже по селу пішла...
або факти, або це компанія по поширенню вкидів
і по друге: чого особисто Ви цим хочете конкретно тутдосягти? Щоби зрадо@обчики на форумі та гебешні іпсошники вирішили ваші питання???