Информация о 10-тысячной группировке врага на границе Сумщины не соответствует действительности, - ОВА

На российско-украинской границе в Сумской области ударная группировка врага не зафиксирована.

Об этом заявили в Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Информация о 10 тыс. российских военных на границе с г. Сумы не соответствует действительности. По состоянию на сегодняшний день, по информации военных, ударная группировка врага на границе с Сумщиной не зафиксирована", - говорится в сообщении.

Сумская ОВА уже обратилась в правоохранительные органы по поводу проверки источника этих данных.

"По предварительной информации, это не что иное, как ИПСО", – отметили в ОВА.

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