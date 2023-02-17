"Не верьте пропагандистам, верьте в то, что на поле боя": Зеленский по поводу "анонсов" россиян о массированных авиаударах

Президент Владимир Зеленский уверяет, что не стоит бояться сообщений о массированных авиационных атаках россиян, и следует рассматривать их как еще одну психологическую операцию врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с Премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Киеве, отвечая за вопросы корреспондента Укринформа.

"Бояться нет смысла. Ожидать от них (россиян, – ред.) цветов нет желания и смысла тоже нет. Верить в то, что они говорят, – точно нет практики доверять им. Поэтому нужно рассчитывать на себя и относиться к этим заявлениям как просто ещё одной психологической атаке со стороны Российской Федерации", – заметил Президент.

Он напомнил, что Россия атакует Украину с использованием разных вариантов и инструментов – авиации, действий на поле боя, ракетных ударов.

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В то же время глава государства подчеркнул, что наше государство сейчас с точки зрения ПВО и защиты – на лучшем уровне, чем когда-либо во все времена нашей независимости.

"Верьте в наши силы. Мы самый сложный этап в нашей с вами жизни, я уверен, смогли пройти тогда, когда не так много у нас было партнеров – 24 числа. Сейчас точно нас больше и точно мы сильнее. И, я уверен, что Россия тогда была гораздо сильнее, а сейчас она не так мощна и не имеет такого количества сил. Мне кажется, что в этом и есть наше преимущество. Так что, не верьте пропагандистам, верьте в то, что на поле боя", – призвал Зеленский.

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