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Зеленский (19064) ПВО (2495) пропаганда (3634) россия (93025)

"Не верьте пропагандистам, верьте в то, что на поле боя": Зеленский по поводу "анонсов" россиян о массированных авиаударах

зеленський

Президент Владимир Зеленский уверяет, что не стоит бояться сообщений о массированных авиационных атаках россиян, и следует рассматривать их как еще одну психологическую операцию врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с Премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Киеве, отвечая за вопросы корреспондента Укринформа.

"Бояться нет смысла. Ожидать от них (россиян, – ред.) цветов нет желания и смысла тоже нет. Верить в то, что они говорят, – точно нет практики доверять им. Поэтому нужно рассчитывать на себя и относиться к этим заявлениям как просто ещё одной психологической атаке со стороны Российской Федерации", – заметил Президент.

Он напомнил, что Россия атакует Украину с использованием разных вариантов и инструментов – авиации, действий на поле боя, ракетных ударов.

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В то же время глава государства подчеркнул, что наше государство сейчас с точки зрения ПВО и защиты – на лучшем уровне, чем когда-либо во все времена нашей независимости.

"Верьте в наши силы. Мы самый сложный этап в нашей с вами жизни, я уверен, смогли пройти тогда, когда не так много у нас было партнеров – 24 числа. Сейчас точно нас больше и точно мы сильнее. И, я уверен, что Россия тогда была гораздо сильнее, а сейчас она не так мощна и не имеет такого количества сил. Мне кажется, что в этом и есть наше преимущество. Так что, не верьте пропагандистам, верьте в то, что на поле боя", – призвал Зеленский.

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Топ комментарии
+8
Шашлики на яке число маринувати?
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17.02.2023 16:18
+8
Я вірю те що бачу - яйця в магазині продають не в кілограмах а по 10 шт 57 грн за десяток ..А в окоп особисто я полізу після Тартарова і Єрмака
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17.02.2023 16:18
+6
Уявляю, як на повідомленя про мінування мвс буде казати " не вірте, дивіться вибухне чи ні", замість того, щоб вживати заходи та бути готовим
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17.02.2023 16:21
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Знову почалося
Вірю, не вірю
А потім " чтобы не было паники..."
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17.02.2023 16:17 Ответить
Шашлики на яке число маринувати?
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17.02.2023 16:18 Ответить
Я вірю те що бачу - яйця в магазині продають не в кілограмах а по 10 шт 57 грн за десяток ..А в окоп особисто я полізу після Тартарова і Єрмака
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17.02.2023 16:18 Ответить
Такі, як ти в окоп ніколи не полізуть. Їм завжди мішають ціни на яйца.
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17.02.2023 18:08 Ответить
Так Данилов сьогодні ж сказав, що вони готовляться три хвилі пускати...
Ось і знайшли пропагандона
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17.02.2023 16:18 Ответить
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17.02.2023 16:19 Ответить
А ''зеленим пропаган**м із ЗЕбломарафону вірити?!!!
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17.02.2023 16:20 Ответить
Уявляю, як на повідомленя про мінування мвс буде казати " не вірте, дивіться вибухне чи ні", замість того, щоб вживати заходи та бути готовим
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17.02.2023 16:21 Ответить
Шашлички 2.0?
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17.02.2023 16:41 Ответить
Не вірте гундовідосикам!
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17.02.2023 16:46 Ответить
Так не все ж на поле боя.
То есть верить только ему,который с полей боёв не вылазит?
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17.02.2023 16:48 Ответить
Я йому 23-го повірив уже.....
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17.02.2023 16:59 Ответить
Ми найскладніший етап у нашому з вами житті

Та не збрехав. Ви точно "найскладніший етап у нашому житті".
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17.02.2023 17:19 Ответить
Как показывает практика, "пропагандисту шашлыков" Зеленскому особо верить не стоит...
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17.02.2023 18:30 Ответить
верить агенту фсб Єрмаку - себя не уважать
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17.02.2023 18:30 Ответить
Я теж не міг повірити, що десант в Гастомелі висадять.... Тепер думаю сам за себе!
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17.02.2023 18:42 Ответить
 
 