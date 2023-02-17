США хотят отправить аудиторов военной помощи Украине в зону боевых действий, - The Wall Street Journal

Генеральные инспекторы Пентагона, Государственного департамента и Агентства США по международному развитию говорят, что не видели доказательств масштабного мошенничества, но хотят, чтобы их персонал находился на местах.

Об этом пишет The Wall Street Journal, сообщает Цензор.НЕТ.

Инспекторы сообщили, что пока могут выполнять наблюдательные задания дистанционно с помощью персонала в Вашингтоне, а также в Польше и Германии.

Но после поездки в Киев в конце января они заявили, что будут настаивать, чтобы некоторые из аудиторов и следователей прибыли в Украину.

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"Мы были креативными и нестандартными, настроенными на будущее с учетом того, чего уже смогли достичь. Но настоящий комплексный надежный надзор невозможно осуществить дистанционно. Чем ближе мы будем, тем более комплесным будет надзор", - сказала Николь Ангарелла, в/о заместителя генинспектора USAID.

Генеральные инспекторы говорят, что пока не получали сообщений о серьезном мошенничестве или нарушении закона в связи с помощью США. Но сам ее масштаб и скорость предоставления являются проблемой - работать и предоставлять отчеты нужно в режиме живого времени, а не через месяцы или годы после оказания помощи.

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"Один из моих коллег сказал: "Мы осуществляем надзор со скоростью войны, не правда ли?", - сказал генеральный инспектор Министерства обороны Роберт Сторч. "Поэтому мы должны быть гибкими".

"Это невероятно большой объем помощи, который поступает в одно правительство ради одной цели в очень короткое время. Любое мошенничество, расточительство, злоупотребления, которые отвернут это финансирование от целевого назначения, рискуют поставить под угрозу непрерывный поток этой помощи", - говорит Диана Шоу, заместитель генерального инспектора Государственного департамента.

Издание напоминает, что в течение 2022 года Конгресс выделил Украине более $113 млрд. помощи. Американские аудиторы в основном отслеживали использование этих средств удаленно, с помощью сотрудников посольства США, а также партнеров из ЕС и Всемирного банка.

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"Отчасти причиной нашей недавней поездки в Киев было желание понять, нуждаемся ли мы в непосредственном пребывании в стране. Вернувшись из этой поездки, мы поняли, что нуждаемся. Поэтому сейчас мы в процессе организации этого пребывания", - добавила Диана Шоу.

Еще одним вызовом для надзора, по словам чиновников, есть то, что характер помощи США Украине быстро меняется. К примеру, несколько передовых систем вооружения, которые Белый дом изначально отказывался предоставить украинским военным, сейчас либо уже поставлены, либо находятся в пути.

В/о заместителя генинспектора USAID Ангарелла говорит, что инспекторов больше всего волнует использование более 20 млрд долларов, которые США через Всемирный банк посылают Украине для выплат зарплат госслужащим.