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Время для диалога между Украиной и РФ еще не настало, Россия выбирает эскалацию, - Макрон

макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что на сегодняшний день время для диалога между Украиной и РФ еще не настало, потому что Россия выбрала войну и эскалацию.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Когда начался этот конфликт, мы демонстрировали единство и солидарность, активно действовали и старались содействовать диалогу там, где возможно. Но на данный момент время диалога еще не настало, потому что Россия выбирает войну, выбирает эскалацию войны. Россия решила наносить удары по гражданской инфраструктуре и совершать военные преступления", - сказал французский лидер.

Он подчеркнул, что это не только европейская война, это война, которая касается всего мира.

"Нет оправдания этой агрессии",- сказал Макрон.

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Топ комментарии
+19
Sprotiv

@sprotiv

·

https://twitter.com/sprotiv/status/1626145914329899014 16 февр.

Виступ Порошенка 16.02.22 Він не лише зміг передбачити напрямки ударів російської армії, а і розповів, що треба робити, щоб дати відсіч російсько-путінським загарбникам Але Зеленський та гниди не хотіли слухати ні розвідки НАТО ні Порошенка Тому що вони зрадники та казнокради

https://twitter.com/i/status/1626145914329899014
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17.02.2023 17:03
+11
Не удивительно. Когда карлик видит, что после всего что оно творит, с ним все равно в будущем собираются говорить, то оно будет кидать все возможные силы, не боясь последствий. А вот если бы сказали, что для карлика остался последний вагон, потом только ликвидация, то карлик бы ненашутку обоссался, гляди и война закончилась бы.
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17.02.2023 17:02
+6
Неужели)
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17.02.2023 17:01
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Неужели)
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17.02.2023 17:01 Ответить
Спасибо КЭП
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17.02.2023 17:02 Ответить
Не удивительно. Когда карлик видит, что после всего что оно творит, с ним все равно в будущем собираются говорить, то оно будет кидать все возможные силы, не боясь последствий. А вот если бы сказали, что для карлика остался последний вагон, потом только ликвидация, то карлик бы ненашутку обоссался, гляди и война закончилась бы.
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17.02.2023 17:02 Ответить
💯
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17.02.2023 17:09 Ответить
В шизоїдів такої реакції не буває...
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18.02.2023 08:43 Ответить
В перекладі з дипломатичної це означає: "Піжмо підора гуртом!"
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17.02.2023 17:03 Ответить
Макрон - сиди, мовчи! Час ще не настав....
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17.02.2023 17:03 Ответить
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17.02.2023 17:42 Ответить
Sprotiv

@sprotiv

·

https://twitter.com/sprotiv/status/1626145914329899014 16 февр.

Виступ Порошенка 16.02.22 Він не лише зміг передбачити напрямки ударів російської армії, а і розповів, що треба робити, щоб дати відсіч російсько-путінським загарбникам Але Зеленський та гниди не хотіли слухати ні розвідки НАТО ні Порошенка Тому що вони зрадники та казнокради

https://twitter.com/i/status/1626145914329899014
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17.02.2023 17:03 Ответить
сивочоле мурло ніколи не буде Президентом. Не дякуйте.
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17.02.2023 17:27 Ответить
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17.02.2023 17:12 Ответить
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17.02.2023 17:36 Ответить
Та не будет с ****** никакого диалога!
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17.02.2023 17:18 Ответить
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17.02.2023 20:42 Ответить
Ну то вже можна давати потужну зброю не боячись збільшення ескалації. *уйло вже і без вашої зброї збільшив. Тепер нам потрібна потужна зброя щоб ескалацію зменшувати!
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17.02.2023 17:19 Ответить
Він , як і Шольц, хоче зберегти на майбутнє « добрі відношення» з кацапстаном…

Буде «мир», зняття санкцій з рф, та «бізнес аз южал»…

«Історія дуже добрий викладач, але у неї пошані учні».

Своя сорочка ближче до тіла…

Подвійна мораль:
»Гранде де франс» ( «величчя Франції») та «Доцчланд, дойчланд юбер аллес»
привалюе над ЕвроАтлантичним цінностями.
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17.02.2023 17:22 Ответить
Містер очевидність.
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17.02.2023 17:23 Ответить
100%
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17.02.2023 18:13 Ответить
Ну а евроторгашня все о переговорах....за счет земель Украины....
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17.02.2023 20:32 Ответить
 
 