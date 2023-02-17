Время для диалога между Украиной и РФ еще не настало, Россия выбирает эскалацию, - Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что на сегодняшний день время для диалога между Украиной и РФ еще не настало, потому что Россия выбрала войну и эскалацию.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Когда начался этот конфликт, мы демонстрировали единство и солидарность, активно действовали и старались содействовать диалогу там, где возможно. Но на данный момент время диалога еще не настало, потому что Россия выбирает войну, выбирает эскалацию войны. Россия решила наносить удары по гражданской инфраструктуре и совершать военные преступления", - сказал французский лидер.
Он подчеркнул, что это не только европейская война, это война, которая касается всего мира.
"Нет оправдания этой агрессии",- сказал Макрон.
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@sprotiv
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https://twitter.com/sprotiv/status/1626145914329899014 16 февр.
Виступ Порошенка 16.02.22 Він не лише зміг передбачити напрямки ударів російської армії, а і розповів, що треба робити, щоб дати відсіч російсько-путінським загарбникам Але Зеленський та гниди не хотіли слухати ні розвідки НАТО ні Порошенка Тому що вони зрадники та казнокради
https://twitter.com/i/status/1626145914329899014
Буде «мир», зняття санкцій з рф, та «бізнес аз южал»…
«Історія дуже добрий викладач, але у неї пошані учні».
Своя сорочка ближче до тіла…
Подвійна мораль:
»Гранде де франс» ( «величчя Франції») та «Доцчланд, дойчланд юбер аллес»
привалюе над ЕвроАтлантичним цінностями.