Время для диалога между Украиной и РФ еще не настало, Россия выбирает эскалацию, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что на сегодняшний день время для диалога между Украиной и РФ еще не настало, потому что Россия выбрала войну и эскалацию.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Когда начался этот конфликт, мы демонстрировали единство и солидарность, активно действовали и старались содействовать диалогу там, где возможно. Но на данный момент время диалога еще не настало, потому что Россия выбирает войну, выбирает эскалацию войны. Россия решила наносить удары по гражданской инфраструктуре и совершать военные преступления", - сказал французский лидер.

Он подчеркнул, что это не только европейская война, это война, которая касается всего мира.

"Нет оправдания этой агрессии",- сказал Макрон.

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