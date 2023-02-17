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россия (93025) Макрон (1173)

Не верю, что смена режима в РФ что-нибудь даст. На что менять? - Макрон

макрон,путін

Президент Франции Эммануэль Макрон не верит, что смена режима будет способствовать позитивным изменениям в России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Я не верю, что смена режима что-то даст. И когда я слышу, как много людей выступают за смену режима, я спрашиваю: На что менять? Кто следующий? Кто ваш лидер? За последние десятилетия мы видели много изменений режимов во многих странах, и это были провалы", - объяснил он.

Поэтому, по словам Макрона, необходимо сначала помочь Украине сохранить свой суверенитет и независимость, а об изменениях России говорить рано.

Читайте также: Время для диалога между Украиной и РФ еще не настало, Россия выбирает эскалацию, - Макрон

Макрон также заявил, что Запад не до конца переварил последствия окончания холодной войны, а Россия не до конца переварила то, что она перестала быть империей.

"Очевидно, что глубинной причиной этой агрессии является одержимость геополитическим доминированием. Россия имела низкий ВВП и упадок демографической ситуации, но при этом была крупнейшей страной мира с огромными границами, и перед ней стоял выбор между тем, чтобы сделать ставку на свое будущее, присоединившись к Европе, или вернуться к мечте об империи, и она выбрала последнее", - сказал он.
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Топ комментарии
+57
никуясебе....єто точно макрон,не двойник?
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17.02.2023 17:27
+30
Правильно. Поэтому утилизировать нахер свинособакию и настанет мир во всем мире
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17.02.2023 17:31
+30
На Макрона напало "просвітленння ума". Мабуть щось велике в лісі здохло.
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17.02.2023 17:43
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никуясебе....єто точно макрон,не двойник?
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17.02.2023 17:27 Ответить
Неповірите, я теж в шоці.
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17.02.2023 17:36 Ответить
то це ви ще Шольца не чули
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17.02.2023 21:00 Ответить
На Макрона напало "просвітленння ума". Мабуть щось велике в лісі здохло.
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17.02.2023 17:43 Ответить
Ні. Це у вас в голові потемніло, бо це фактично є наративом від Макрона про необхідність зберегти режим ***** під приводом, що заміни нема. Читати просто, але важно розуміти прочитане.
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17.02.2023 19:13 Ответить
Ага. Это точно он?
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17.02.2023 18:17 Ответить
Зєленського туди всуньте, він їм задасть перцю)))
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17.02.2023 17:29 Ответить
Писюном на рояле
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17.02.2023 17:30 Ответить
нкоторые и на єто не способны...........но свои пять копеек хотят иметь...
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17.02.2023 17:51 Ответить
А тепер бігом до каси. Спіши, а то не встигнеш.
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17.02.2023 17:54 Ответить
не скавчи, клавіша того роялю)))
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17.02.2023 20:49 Ответить
Підтримую. Всю Монобільшість на чолі з Пріпіздэнтом - поставити рулити паРашою.
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17.02.2023 17:33 Ответить
Точно. Хай там розвалюють, а не здесь
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17.02.2023 17:40 Ответить
Рахіт, ти пиши або по-українськи або по кацапсячому
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17.02.2023 21:42 Ответить
Арестовича))))
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17.02.2023 17:49 Ответить
Він буде замість Соловйова
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17.02.2023 17:58 Ответить
Гениально ! Он им развалит остатки армии и все деньги спустит на асфальтирование сибири
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17.02.2023 18:08 Ответить
Нехай залишається поки його свої не заарештують !
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17.02.2023 17:29 Ответить
Нарешті, хоч і повільно, але до них починають доходити очевидні речі...
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17.02.2023 17:30 Ответить
Що йому дійшло? Навпаки він підтвердив, що нічого в його позі не помінялось, і він хоче й надалі мати справу з кровожерливим маньяком, бо не бачить заміни.
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17.02.2023 19:17 Ответить
Він сказав що треба зберегти Путіна, що до нього дійшло??
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17.02.2023 20:25 Ответить
пане Президенте Франції Емманюель Макрон, це - вже геть інша справа
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17.02.2023 17:30 Ответить
В чому ти побачив інше діло? Макрон виказав думку, що раз замінити ***** нема на кого, то треба змиритись і вести з ним справи. Гітлер свого часу теж уявив себе назамінним і нищив всю опозицію, але заміну йому намалювали. Ось це повинен би нагадати Макрону Зеленський або хоча б Кулєба. Режим мусить бути знищений і злочинці покарані.
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17.02.2023 19:33 Ответить
Как ни странно Путлер лет 15 в партиях не состоит. (может меньше)
Самовыдвиженец, ник то не лоббирует, ни какой рекламы.

В стране пока есть партия большинства, ну какого большинства меньше 1/2 голосов от всех.
-----
Учите матчасть!
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17.02.2023 23:07 Ответить
Це дивлячись на що зміниться режим
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17.02.2023 17:30 Ответить
на що може змінитись "режим" на росії окрім як сам на себе? росіяни раптом перестануть бути заздрісними рабами?
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17.02.2023 19:24 Ответить
Правильно. Поэтому утилизировать нахер свинособакию и настанет мир во всем мире
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17.02.2023 17:31 Ответить
ну за год уже 100 тыс. утилизировали. осталось всего ничего чуть больше 100 млн. По скромным прикидкам это еще лет на 1000 )
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17.02.2023 17:49 Ответить
А до чого тут утилізація свинособак? паРашу треба утилізувати, як державу, як Совок у свій час.
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17.02.2023 18:09 Ответить
одне іншому не заважає
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17.02.2023 18:09 Ответить
Та занадто довго, якщо ще з "бонусом" по утилізаціїї самих кацапів.
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17.02.2023 18:12 Ответить
Про це ***** і казав Макрону, під час неодноразових перемовин по телефону….
Тільки за рік і зрозумів Макрон рашиста *****!
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17.02.2023 17:34 Ответить
Макрона ж кто то просил с Ху.лом разговоры вести.
Во Франции войны нет,оно Макрону и нахер не надо с Х.йлом беседы вести,ему и так есть чем заняться.
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17.02.2023 18:59 Ответить
Макрона підмінили...
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17.02.2023 17:36 Ответить
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17.02.2023 17:36 Ответить
Зміна режиму в ********** неможлива. Замість цього ***** оберуть *****-2, 3, 4. ***** це вже сталий термін для означення керівника *****стану. Є нюанс - перед поваленням кожне ***** стає на якийсь час *********. Ну що можна сказати про народ країни який в вигляді гуманітарки для свої солдат посилає на передову панчохи, жіночі прокладки і ... кувалди...
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17.02.2023 17:38 Ответить
Ось тут про кувалди https://u-news.com.ua/141970-u-rosiji-provladna-partija-peredala-kuvaldi-vijskovim-na-front-v-ukrajinu.html
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17.02.2023 18:09 Ответить
30 людей, які рулять парашею виберуть *************, а раби скажуть, що так і треба 🤦🤦
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17.02.2023 19:30 Ответить
Макрону и Шольцу обновили прошивку
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17.02.2023 17:38 Ответить
ну с шольцем вы поспешили...
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17.02.2023 19:17 Ответить
Как,а Зе вчера заявил,что даст
Он Путину Территории не будет дарить,а кому другому с радостью.Компромис называется.
" И в этом ничего плохого нет,вы все ежедневно идём на компромиссы "
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17.02.2023 17:43 Ответить
"Тому, за словами Макрона, необхідно спочатку допомогти Україні зберегти свій суверенітет і незалежність, а про зміни Росії говорити зарано"

Симптом хвороби: замах на суверенітет і незалежніть України
Першоджерело хвороби: расія

Макрон пропонує лікувати симптоми, а не хворобу?
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17.02.2023 17:44 Ответить
Скаженого пса не лікують, а прости пристрілюють.
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17.02.2023 17:56 Ответить
Але ж він не пропонує пуйла пристреліти. Він його навіть від влади не пропонує відстронити, бо, бачте, "нема" ким замініти
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17.02.2023 19:13 Ответить
А я про що?
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17.02.2023 19:18 Ответить
ні він каже, що від зміни русні на троні нічого не зміниться. І він правий. Годі вже чіпляться за путіна. путін - ніхто і нічого не вирішує. Він просто звичайний росіянин, якому пощастило, що його обрали інші росіяни своїм царем. Тому реально пофіг хто на троні. Хто завгодно там хотітиме нашої смерті.
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17.02.2023 19:25 Ответить
макронка за пуйло......
Хто ще не знає......
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17.02.2023 17:44 Ответить
Вылечить россиян от мании величия может только хирургическая операция по кастрации величия

Россиян и так перекормили мифами, о войне людей русской веры со вселенским сатанизмом. что или почкование со смерительной рубашкой или ****** и отпевание.
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17.02.2023 17:45 Ответить
Там ''колективне *уйло''
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17.02.2023 17:51 Ответить
Вчера Макрон верил, сегодня не верит - наверное, рыба была несвежей.
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17.02.2023 17:52 Ответить
Все по Фрейду - х@й на х@й поміняти, тільки час про@бати!)))
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17.02.2023 17:56 Ответить
такі да, мс'е жіраф
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17.02.2023 17:59 Ответить
Все правильно, тільки сепарація на окремі території, які мають територіально, економічно, , соціально-політичні претензії до сусідів має сенс. гРОМАДЯНСЬКА ВІЙНА НА ТЕРИТОРІЯХ ІМПЕРІЇ ЦЕ ТЕ, ЩО ЛІКВІДУЄ МОЖЛИВІСТЬ ПОВТОРНОГО НАПАДУ НА уКРАЇНУ!
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17.02.2023 18:01 Ответить
Якщо хто не одуплив, він мав наувазі - Давайтє сохранім ********* ************* ***** (ліцо)
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17.02.2023 18:06 Ответить
Путлер это кгбшник.А они особенно склонны к фашизму ,империализму,внесудебным казням,тоталитаризму и диктатуре.У них также опыт в устраивании переворотов .А также к подлым методам типа обстрелу оккупированных рашистами городов и обвинению в этом другой стороны.
Так что смена на другого снизит уровень агрессии и беспредела рашки.Да и вообще уход от власти кровавых диктаторов это всегда хорошо.Да после них бывала разруха но это потому что они сконцентрировали вокруг себя власть.
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17.02.2023 18:09 Ответить
Вы бы уезжали, при любом исходе в Казахстане вам не выжить
Или вы те кто скакал в январе 22 ?
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17.02.2023 23:13 Ответить
путло грошей недодав
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17.02.2023 18:12 Ответить
Путлера підтримують 90% населення, кацапстан має бути зруйнований.
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17.02.2023 18:12 Ответить
Він часом не з російської глубінки? Там 20 років така ж пропаганда була." А каво выбирать, если не путина?"
Макрон помиляється, ху..ла не буде- війні кінець
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17.02.2023 18:13 Ответить
До приходу наступного *****. То ж довбойоби...
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17.02.2023 18:47 Ответить
на росії кожна людина - путін. Ну ок от уявімо що путіна вбили. І на його місце, наприклад, приходить навальний. І що? Хіба що різниця в тому, що путін тупий, а на навальний хитріший і буде намагатися винищити українців повільніше.
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18.02.2023 13:33 Ответить
Оце так так! Макрон не настоящий?
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17.02.2023 18:17 Ответить
Carthago delenda est
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17.02.2023 18:22 Ответить
свинорылая иди щи вари...
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17.02.2023 18:43 Ответить
Ух ты! Это что с Макроном произошло, что он так заговорил?
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17.02.2023 18:31 Ответить
Тобто визнаєш що підтримував дружні звязки з диктатурою і терористами.Не може так що не знав та забув.
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17.02.2023 18:32 Ответить
Только внешнее управление, полный контроль всех видов ОМП (ядерка, химия и т.д.), ограничение армии. Базы НАТО на территории paшkи!
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17.02.2023 18:39 Ответить
Накидав бази знатно. Головне, щоб увечері знову до телефону не побіг, дзвонити *****.
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17.02.2023 18:46 Ответить
ну, дзвонив то він на прохання одного гнусавого хєроя... бо від нього хйло трубку не брав, а хєрою треба було гарантії особистої безпеки...
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17.02.2023 19:32 Ответить
Неймовірна тверезість. Це добре що в них появилось таке розуміння. Зле що не розглядають варіант просто знищення режиму рф для того щоб в орді почалась нова боротьба за владу, вплив, ресурси і орді стало не до війни.
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17.02.2023 18:49 Ответить
Та на що завгодно!
Он хочаб сам сядеш та насреш на крісло (простогосподи) президента ції п*дерації - пох*й, що то купа гівна, шо то...
Гірше не буде!
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17.02.2023 18:59 Ответить
Это мессидж прежде всего *****: ты нас, в целом, устраиваешь, ну погорячился немного, с кем не бывает, мы тебе не враги, будем общаться и дальше
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17.02.2023 19:07 Ответить
ні він каже, що всі росіяни один і той же ***** - і не має значення як будь-який ***** виглядатиме. Той же навальний такий же самий ублюдок як і путін. Він так само бажає нам смерті і хоче нас окупувати. Ну от уявімо що замість ***** він. І що? Це і має на увазі Макрон.
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17.02.2023 19:28 Ответить
Она всегда будет выбирать последние пока не распадётся. Другое - будет кратковременной имитацией,на подобие горбачёвской перестройки.Самая лживая страна в мире была,есть и будет пока есть признаки империи у рашки. ТОЛЬКО РАСПАД И ТОЛЬКО!!! Её экономика в территориях и проживающие там,работали на кремлядь.В росии всё быдло рабски повинуется власти и это не трудно добиться, если многовековая история её такова и авторитарное управление.
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17.02.2023 19:11 Ответить
Только вот тут он немного не договаривает...Европа видит рашку как придаток по заработку бабла, а всякие путлеры - это надсмотрщики над рабами на данной территории....население пашет за копейки, поставляет углеводороды, получает валюту, паханы выжимают валюту с холопов и обратно отправляют в Европу (в офшоры)...
И это выгодно Европе, что не говори....и тут дело не только в рашке....везде где есть коррупция, там надсмотрщики и т.д....И скажите, что Европе это не выгодно....угу....
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17.02.2023 19:19 Ответить
это точно макрон сказал? так он оказывается, не дебил? вот это новость...

может еще от русских на олимпиаде откажется, чтоб 2 раза не вставать?
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17.02.2023 19:19 Ответить
Є третій варіант - здача всієї терріторії московії та сібіру ( по прикладу золотої орди) в довгосрокову оренду, років на 400, Китаю та Ізраелю.
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17.02.2023 19:29 Ответить
Пане Макрон, Свого часу не було видно на кого замінювати Гітлера, але знайти довелось. Чи то другоє, бо тоді Франція була під окупацію. Але ні Рузвельт, ні Черчіль категорично не припускали можливість зберегти режим фашистської Німччини і пермовин з Гітлером. Де Голль в труні перевертається від ваших заяв.
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17.02.2023 19:43 Ответить
Вискажу крамольну думку. А навіщо його міняти? Путін гарний президент. Він неуч і дурень. Він вперто веде московію до розвалу. Для України було б значно гірше, якби президент росії був розумний й освічений.
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17.02.2023 19:43 Ответить
З іншого боку , якби там був розумний і адекватний президент , то він би десять разів подумав перед тим як розпочинати цю безглузду війну ,, вганяючи свою країну в санкції на довгі роки , знищуючи її імідж у світі , обриваючи торгові зв'язки з головним покупцем своїх ресурсів ( ЄС ) , і головне - знищуючи чужий і власний народи .
А цьому дебілу - закони не писані ,, щось й...ло в голову і мигом вже поліз в " сусідський город " .
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17.02.2023 21:01 Ответить
любий зашквар на кацапії то є діло богоугодне.
***** здохне і вся та кремлівська свора почне сварку на кістях запорного лідора.
теж не вірю, що з цього вийде в кінці щось не дурніше *****,
але чому б їм не дати шанс одне одного перегризти і чуби повиривати?
мій голос - за ***** у труні!
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17.02.2023 20:21 Ответить
скiльки рокiв Макрон прозрiвав?
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17.02.2023 20:46 Ответить
"Росія не до кінця переварила те, що вона перестала бути імперією "
вона не перестала бути імперією - тому и война, тому и имперский реваншизм= фашизм
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17.02.2023 21:28 Ответить
ну слава ті Господи дойшло
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17.02.2023 21:28 Ответить
На Московію, Донсько-Кубанську Козацьку федерацію та Сибір.
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17.02.2023 22:00 Ответить
Не треба нічого міняти. Треба знищити. І створити резервацію.
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17.02.2023 22:46 Ответить
А может за многословием проглядывает другой смысл - менять не на кого, так что пусть правит дальше. Из той же серии ,что и "Если не путин, то кто?" и "Как бы не оказалось, что преемник будет только хуже".

Хотелось бы ошибаться, может я не так понял...
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18.02.2023 01:31 Ответить
если не *****, то кто *****?
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18.02.2023 05:01 Ответить
 
 