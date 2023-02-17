Не верю, что смена режима в РФ что-нибудь даст. На что менять? - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон не верит, что смена режима будет способствовать позитивным изменениям в России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Я не верю, что смена режима что-то даст. И когда я слышу, как много людей выступают за смену режима, я спрашиваю: На что менять? Кто следующий? Кто ваш лидер? За последние десятилетия мы видели много изменений режимов во многих странах, и это были провалы", - объяснил он.

Поэтому, по словам Макрона, необходимо сначала помочь Украине сохранить свой суверенитет и независимость, а об изменениях России говорить рано.

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Макрон также заявил, что Запад не до конца переварил последствия окончания холодной войны, а Россия не до конца переварила то, что она перестала быть империей.

"Очевидно, что глубинной причиной этой агрессии является одержимость геополитическим доминированием. Россия имела низкий ВВП и упадок демографической ситуации, но при этом была крупнейшей страной мира с огромными границами, и перед ней стоял выбор между тем, чтобы сделать ставку на свое будущее, присоединившись к Европе, или вернуться к мечте об империи, и она выбрала последнее", - сказал он.