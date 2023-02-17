Не верю, что смена режима в РФ что-нибудь даст. На что менять? - Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон не верит, что смена режима будет способствовать позитивным изменениям в России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
"Я не верю, что смена режима что-то даст. И когда я слышу, как много людей выступают за смену режима, я спрашиваю: На что менять? Кто следующий? Кто ваш лидер? За последние десятилетия мы видели много изменений режимов во многих странах, и это были провалы", - объяснил он.
Поэтому, по словам Макрона, необходимо сначала помочь Украине сохранить свой суверенитет и независимость, а об изменениях России говорить рано.
Макрон также заявил, что Запад не до конца переварил последствия окончания холодной войны, а Россия не до конца переварила то, что она перестала быть империей.
"Очевидно, что глубинной причиной этой агрессии является одержимость геополитическим доминированием. Россия имела низкий ВВП и упадок демографической ситуации, но при этом была крупнейшей страной мира с огромными границами, и перед ней стоял выбор между тем, чтобы сделать ставку на свое будущее, присоединившись к Европе, или вернуться к мечте об империи, и она выбрала последнее", - сказал он.
Пожалуйста, подождите...
Самовыдвиженец, ник то не лоббирует, ни какой рекламы.
В стране пока есть партия большинства, ну какого большинства меньше 1/2 голосов от всех.
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Учите матчасть!
Тільки за рік і зрозумів Макрон рашиста *****!
Во Франции войны нет,оно Макрону и нахер не надо с Х.йлом беседы вести,ему и так есть чем заняться.
Он Путину Территории не будет дарить,а кому другому с радостью.Компромис называется.
" И в этом ничего плохого нет,вы все ежедневно идём на компромиссы "
Симптом хвороби: замах на суверенітет і незалежніть України
Першоджерело хвороби: расія
Макрон пропонує лікувати симптоми, а не хворобу?
Хто ще не знає......
Россиян и так перекормили мифами, о войне людей русской веры со вселенским сатанизмом. что или почкование со смерительной рубашкой или ****** и отпевание.
Так что смена на другого снизит уровень агрессии и беспредела рашки.Да и вообще уход от власти кровавых диктаторов это всегда хорошо.Да после них бывала разруха но это потому что они сконцентрировали вокруг себя власть.
Или вы те кто скакал в январе 22 ?
Макрон помиляється, ху..ла не буде- війні кінець
Он хочаб сам сядеш та насреш на крісло (простогосподи) президента ції п*дерації - пох*й, що то купа гівна, шо то...
Гірше не буде!
И это выгодно Европе, что не говори....и тут дело не только в рашке....везде где есть коррупция, там надсмотрщики и т.д....И скажите, что Европе это не выгодно....угу....
может еще от русских на олимпиаде откажется, чтоб 2 раза не вставать?
А цьому дебілу - закони не писані ,, щось й...ло в голову і мигом вже поліз в " сусідський город " .
***** здохне і вся та кремлівська свора почне сварку на кістях запорного лідора.
теж не вірю, що з цього вийде в кінці щось не дурніше *****,
але чому б їм не дати шанс одне одного перегризти і чуби повиривати?
мій голос - за ***** у труні!
вона не перестала бути імперією - тому и война, тому и имперский реваншизм= фашизм
Хотелось бы ошибаться, может я не так понял...