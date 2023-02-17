Враг со значительными потерями продолжает попытки наступления на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, - Генштаб ВСУ

Оперативная информация Генерального штаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18.00 17.02.2023.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в Фейсбуке.

"Продолжаются 359 сутки российского широкомасштабного вторжения. Враг основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Несет значительные потери в живой силе.

В течение суток противник нанес 6 ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Купянска Харьковской области. Повреждены 3 частных дома и один многоэтажный дом. Кроме того, враг в общей сложности нанес 10 авиационных ударов и совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза дальнейших российских ракетных ударов остается очень высокой по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать определенные подразделения в приграничных с Украиной районах, однако его наступательные группировки не обнаружены. На полигонах Республики Беларусь идет подготовка подразделений российских войск. Противник не прекращает минометные и артиллерийские обстрелы позиций наших подразделений, а также населенных пунктов вдоль государственной границы Украины. В течение суток вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Колос Черниговской области; Мефедовка, Бачевск, Харьковка, Заруцкое, Партизанское, Бояро-Лежачи, Атинское, Алексеевка и Грабовское Сумской области, а также Ветеринарное, Стрелечья, Веселое, Борисовка, Гатище, Волчанск, Тихое, Охримовка, Нестерное и Обуховка Харьковской области..

На Купянском и Лиманском направлениях противник обстрелял населенные пункты Гряниковка, Кучеровка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области; Новоселовское, Невское, Диброва и Белогоровка в Луганской области и Федоровка и Раздоловка Донецкой области. Нанес авиационные удары возле Крахмального, Берестового, Стельмаховки, Диброва, Серебрянского лесничества, Белогоровки и Спорного.

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На Бахмутском направлении обстрелам подверглись более 15 районов населенных пунктов, в частности, Веселое, Васюковка, Зализнянское, Дубово-Василевка, Берховка, Бахмут, Ивановское, Клещеевка, Курдюмовка, Нью-Йорк Донецкой области. Также враг нанес авиаудар в районе Берховки.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях огневому воздействию подверглись 17 районов населенных пунктов, среди них Авдеевка, Водяное, Веселое, Невельское, Георгиевка, Марьинка, Богоявленка, Великая Новоселка, Золотая Нива, Угледар и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлении огневое поражение получили районы 20 населенных пунктов, включая Малиновку, Гуляйполе, Зализничное, Белогорье, Малую Токмачку, Новоданиловку, Орехов, Новоандреевку, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области. Под авиационные удары врага попали районы Малой Токмачки и Новоданиловки.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали пригород и Херсон, а также районы более 25 населенных пунктов, в частности, Гавриловка, Дудчаны, Берислав, Веселое, Казацкое, Ивановка, Инженерное, Днепровское, Берегово и Велетенское Херсонской области.

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Противник продолжает нести потери. Так, в населенном пункте Каланчак Херсонской области оккупанты обустроили Центральную районную больницу под военный госпиталь и привезли 36 ликвидированных и 18 раненых военнослужащих вооруженных сил РФ.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов, а также 1 - по позиции зенитно-ракетного комплекса", - говорится в информации Генштаба ВСУ.