В Люксембурге создали компанию, которая закупает снаряды для РСЗО "Град" и передает их Украине, - NYT
После российского вторжения в Люксембурге была создана специальная компания, которая занимается закупкой снарядов для РСЗО "Град" и передает их Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
В материале отмечается, что Вооруженные силы Люксембурга состоят из менее чем 1000 военнослужащих, одного грузового самолета, двух вертолетов, используемых совместно с полицией, и менее 200 грузовиков. Страна отправила Украине из своего арсенала 102 противотанковые ракеты и 20 000 патронов к пулемету, и это было столько оружия, сколько Люксембург мог себе позволить.
"Поэтому Люксембург, страна с населением 645 000 человек, решила использовать свое значительное богатство, чтобы попытаться купить оружие для Украины на открытом рынке, и прошлой весной подписала многомиллионный контракт на поставку 6 000 ракет советской поры", - говорится в материале.
NYT сообщает, что после российского вторжения Люксембург, преисполненный решимости внести больший вклад, создал команду из двух человек, состоящую из собственных торговцев оружием. Они намеревались изучить коммерческие рынки оружия в Европе и США.
"Мы такие маленькие, у нас нет большой армии и, следовательно, ограниченный запас, и мы изначально хотели помочь Украине", - сказал министр обороны Люксембурга Франсуа Бауш.
В конце концов, Люксембургу пришлось довольствоваться 600 ракетами для РСЗО "Град", что составляет одну десятую от первоначальной цели и передать их Украине. По словам Бауша, ему удалось поставить или заключить контракт на сумму около 94 миллионов долларов в виде оружия и другой военной помощи для Украины от производителей в Великобритании, Франции, Польше и Нидерландах, что составляет около 16% оборонного бюджета страны.
Люксембургские торговцы оружием быстро заключили контракт с чешским производителем по закупке боеприпасов под советский калибр и калибр стран-членов НАТО. Они должны быть доставлены уже этой весной. Производитель, имя которого дилеры просили не называть из соображений безопасности, также продал им 12 500 противотанковых гранат "РПГ-7".
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Дякуємо. Бідна маленька країна, тож, зрозуміло, останнє що було, віддала.
Правда, країна на першому місці у світі по ВВП на душу населення, а Україна на 103 місці, але то таке))
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Люксембург 134 754
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украина 13 087
У Гафностана 10 000,у Китая 10 000,у Румынии 15 000
По мойму в Украине в 3 раза меньше.
2021 та2020
13 087
14 220
13 203
14 326
А где Вы нашли 4800 ?
Ukraine¹4.862,12 Georgien5.014,16 Kosovo ¹5.126,48 Moldawien ¹5.284,91 Albanien¹6.373,3
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С английским у меня проблем нет
100 https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украина 4960
Как я и думал,это они считают по Паритет пок.способности
Автобус в Германии стоит 2 евро,а конячья повозка в Мухосранске 20 центов,но обое доехали.
Подозреваю,что вам подсунули ППС по кацапски.Это когда Мерседес=Жигули,а немецкая больница=свинячему сараю с печным отоплением
А я не знал что такая разница, почти в четыре раза.
Это что ж получается, скоро при вступлении в ЕС Украина в четыре раза поднимет цены на всё, а в ответ населению только на номера автомобилей можно будет кружочек со звёздочками рисовать?)
Германия покупала газ по 260,Украина по 480,тот же самый
Значит,что я авто Румынам скидую за копейки, а они вам в 5 раз дороже перепродают.Значит что я с Цюриха на отдых полечу дешевле чем вы с Киева,а жить мы будем в одном и том же Нотеле.
Значит,что со мной водитель автобуса
поздоровается и приятного дня пожелает А ваш полупьяный водитель автобуса с сигаретой в зубах и шансоном будет ехать пока колесо не отвалится,дальше вы пойдёте пешком,он вас ещё обматюкает
Это ППС.
Вот смотрите "Германия покупала газ по 260,Украина по 480" но я был в Германии, и знаю, что там в разы дороже коммуналка, электричество , чем в Украине.
Насчёт авто, то же самое, никто в Румынии их не покупает, а в Германии вольцваген там можно купить дешевле, а Тойоту уже нет, уже дешевле в США покупать или Украине, как все и делают.
Вообще, смысл этого ППС в том, что за один и тот же доллар в какой то стране в силу недооцененности её валюти можно купить больше материальных благ. Не спорю, может быть качество плохо учитывается при этом. Но смотрите, вот Вы в Швейцарии, я был там, и в Цюрихе, и в Женеве. Ну взять шоколад знаменитый. А мне вот украинский нравится. Или водка. Тоже украинская лучше. Или девушки) раз уж Вы начали на людях пример приводить )
Это я к тому, что дело вкуса тоже никто не отменял, и украинцу в Украине милей сало, чем хамон.
Конечно, ППС это ерунда, надо статистику делать по ВВП без учёта ППС.
Потому что деньги есть деньги, и если уж считать, то по законам математики, а не удачи.