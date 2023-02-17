РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6991 посетитель онлайн
Новости
4 176 26
оружие (10031) Украина (44300) Люксембург (112)

В Люксембурге создали компанию, которая закупает снаряды для РСЗО "Град" и передает их Украине, - NYT

град

После российского вторжения в Люксембурге была создана специальная компания, которая занимается закупкой снарядов для РСЗО "Град" и передает их Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

В материале отмечается, что Вооруженные силы Люксембурга состоят из менее чем 1000 военнослужащих, одного грузового самолета, двух вертолетов, используемых совместно с полицией, и менее 200 грузовиков. Страна отправила Украине из своего арсенала 102 противотанковые ракеты и 20 000 патронов к пулемету, и это было столько оружия, сколько Люксембург мог себе позволить.

"Поэтому Люксембург, страна с населением 645 000 человек, решила использовать свое значительное богатство, чтобы попытаться купить оружие для Украины на открытом рынке, и прошлой весной подписала многомиллионный контракт на поставку 6 000 ракет советской поры", - говорится в материале.

NYT сообщает, что после российского вторжения Люксембург, преисполненный решимости внести больший вклад, создал команду из двух человек, состоящую из собственных торговцев оружием. Они намеревались изучить коммерческие рынки оружия в Европе и США.

Читайте также: Люксембург потратил на военную помощь Украине 16% своего оборонного бюджета

"Мы такие маленькие, у нас нет большой армии и, следовательно, ограниченный запас, и мы изначально хотели помочь Украине", - сказал министр обороны Люксембурга Франсуа Бауш.

В конце концов, Люксембургу пришлось довольствоваться 600 ракетами для РСЗО "Град", что составляет одну десятую от первоначальной цели и передать их Украине. По словам Бауша, ему удалось поставить или заключить контракт на сумму около 94 миллионов долларов в виде оружия и другой военной помощи для Украины от производителей в Великобритании, Франции, Польше и Нидерландах, что составляет около 16% оборонного бюджета страны.

Люксембургские торговцы оружием быстро заключили контракт с чешским производителем по закупке боеприпасов под советский калибр и калибр стран-членов НАТО. Они должны быть доставлены уже этой весной. Производитель, имя которого дилеры просили не называть из соображений безопасности, также продал им 12 500 противотанковых гранат "РПГ-7".
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+13
Очень маленькая страна, но с огромной душой и сердцем
показать весь комментарий
17.02.2023 19:21
+6
Це добре. Бо наші розікрали би кошти... Зе розвів дохрена бариг на крові.
показать весь комментарий
17.02.2023 19:33
+5
Яйценосні уроди, вчиться у Люксембургу - 1000 війскових і 200 вантажівок. І головне - не крадуть. Може запросити когось з Европи міністром оборони - бо тий покидьок залишився - ********** попросив.
показать весь комментарий
17.02.2023 19:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Очень маленькая страна, но с огромной душой и сердцем
показать весь комментарий
17.02.2023 19:21 Ответить
похоже кацапы через агентуру легализуют очередной выток информации, чтобы начать очередную дискредитацию... а что по этому поводу мог бы сказать отсеченный от информирования булданов с говзадегопапа...
показать весь комментарий
17.02.2023 19:32 Ответить
Це добре. Бо наші розікрали би кошти... Зе розвів дохрена бариг на крові.
показать весь комментарий
17.02.2023 19:33 Ответить
Люксембург страна в 4 раза меньше Киева.Надеюсь они Украине танков не задолжали?
показать весь комментарий
17.02.2023 19:36 Ответить
надеюсь ті сдохнещ кацапский троль
показать весь комментарий
17.02.2023 20:43 Ответить
Яйценосні уроди, вчиться у Люксембургу - 1000 війскових і 200 вантажівок. І головне - не крадуть. Може запросити когось з Европи міністром оборони - бо тий покидьок залишився - ********** попросив.
показать весь комментарий
17.02.2023 19:39 Ответить
Точно, Бориску, из аглицких земель, на царство! - Воскликнула Демусика
показать весь комментарий
17.02.2023 21:23 Ответить
Команда з двох чоловік? Маленькі та ''удаленькі''! Для інших потрібно було би 20 чоловік
показать весь комментарий
17.02.2023 19:41 Ответить
20 000 набоїв до кулемета, і це було стільки зброї, скільки Люксембург міг собі дозволити. Джерело:

Дякуємо. Бідна маленька країна, тож, зрозуміло, останнє що було, віддала.

Правда, країна на першому місці у світі по ВВП на душу населення, а Україна на 103 місці, але то таке))

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Люксембург 134 754

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украина 13 087
показать весь комментарий
17.02.2023 19:43 Ответить
Извиняюсь,какие 13 000?
У Гафностана 10 000,у Китая 10 000,у Румынии 15 000
По мойму в Украине в 3 раза меньше.
показать весь комментарий
17.02.2023 20:45 Ответить
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%9F%D0%9F%D0%A1)_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
показать весь комментарий
17.02.2023 20:47 Ответить
Нашёл 2021 год 4.862 US-Dollar
показать весь комментарий
17.02.2023 20:48 Ответить
Данные https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA ВБ https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%9F%D0%9F%D0%A1)_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-1 [1] Данные https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4 МВФ https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%9F%D0%9F%D0%A1)_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-2 [2]

2021 та2020
13 087
14 220

13 203
14 326
показать весь комментарий
17.02.2023 20:52 Ответить
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0%9F_ https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0%9F_



А где Вы нашли 4800 ?
показать весь комментарий
17.02.2023 20:53 Ответить
На ru.я уж точно не хожу

Ukraine¹4.862,12 Georgien5.014,16 Kosovo ¹5.126,48 Moldawien ¹5.284,91 Albanien¹6.373,3
показать весь комментарий
17.02.2023 21:09 Ответить
Ру там это просто обозначение языка на каком текст

Этот сайт Википедия

Дайте ссылку, откуда берёте инфу
С английским у меня проблем нет
показать весь комментарий
17.02.2023 21:18 Ответить
В вашей ссылке- ВВП на душу номинал:
100 https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украина 4960

Как я и думал,это они считают по Паритет пок.способности
Автобус в Германии стоит 2 евро,а конячья повозка в Мухосранске 20 центов,но обое доехали.
показать весь комментарий
17.02.2023 21:28 Ответить
А если так: за доллар можно купить в Украине 5 куб газа, а в Германии 0.2 куба, того же газа?)
показать весь комментарий
17.02.2023 21:35 Ответить
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Liste_der_L%C3%A4nder_nach_Bruttoinlandsprodukt_pro_Kopf https://de.m.wikipedia.org/wiki/Liste_der_L%C3%A4nder_nach_Bruttoinlandsprodukt_pro_Kopf

Подозреваю,что вам подсунули ППС по кацапски.Это когда Мерседес=Жигули,а немецкая больница=свинячему сараю с печным отоплением
показать весь комментарий
17.02.2023 21:18 Ответить
Да, на том Вики что Вы прислали, тоже 14 т если с поправкой на покупательскую способность)
А я не знал что такая разница, почти в четыре раза.

Это что ж получается, скоро при вступлении в ЕС Украина в четыре раза поднимет цены на всё, а в ответ населению только на номера автомобилей можно будет кружочек со звёздочками рисовать?)
показать весь комментарий
17.02.2023 21:32 Ответить
Это получается,что вас развели кацапы,скрывающие свою нищету
Германия покупала газ по 260,Украина по 480,тот же самый
Значит,что я авто Румынам скидую за копейки, а они вам в 5 раз дороже перепродают.Значит что я с Цюриха на отдых полечу дешевле чем вы с Киева,а жить мы будем в одном и том же Нотеле.
Значит,что со мной водитель автобуса
поздоровается и приятного дня пожелает А ваш полупьяный водитель автобуса с сигаретой в зубах и шансоном будет ехать пока колесо не отвалится,дальше вы пойдёте пешком,он вас ещё обматюкает
Это ППС.
показать весь комментарий
17.02.2023 22:32 Ответить
А Ви не накручиваете?)

Вот смотрите "Германия покупала газ по 260,Украина по 480" но я был в Германии, и знаю, что там в разы дороже коммуналка, электричество , чем в Украине.
Насчёт авто, то же самое, никто в Румынии их не покупает, а в Германии вольцваген там можно купить дешевле, а Тойоту уже нет, уже дешевле в США покупать или Украине, как все и делают.

Вообще, смысл этого ППС в том, что за один и тот же доллар в какой то стране в силу недооцененности её валюти можно купить больше материальных благ. Не спорю, может быть качество плохо учитывается при этом. Но смотрите, вот Вы в Швейцарии, я был там, и в Цюрихе, и в Женеве. Ну взять шоколад знаменитый. А мне вот украинский нравится. Или водка. Тоже украинская лучше. Или девушки) раз уж Вы начали на людях пример приводить )
Это я к тому, что дело вкуса тоже никто не отменял, и украинцу в Украине милей сало, чем хамон.
Конечно, ППС это ерунда, надо статистику делать по ВВП без учёта ППС.
Потому что деньги есть деньги, и если уж считать, то по законам математики, а не удачи.
показать весь комментарий
17.02.2023 22:53 Ответить
Резнікову передають - по 17????
показать весь комментарий
17.02.2023 19:57 Ответить
6000 снарядів для Граду - це на скільки днів боїв для однієї машини вистачить?
показать весь комментарий
17.02.2023 20:24 Ответить
Дякуємо ! ось кого треба брати в союзники .
показать весь комментарий
17.02.2023 22:41 Ответить
круто, молодці що допомагають
показать весь комментарий
18.02.2023 00:00 Ответить
 
 