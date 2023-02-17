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Двухпартийная группа законодателей США давит на Байдена по поводу истребителей для Украины - Politico

f-16

Пять членов Палаты представителей США, представители Республиканской и Демократической партии, давят на президента Джо Байдена, чтобы он направил в Украину истребители F-16.

Законодатели написали письмо Байдену, с содержанием которого ознакомилось издание Politico, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Законодатели утверждают, что современные самолеты, которых требует Киев, но предоставить которые администрация Байдена до сих пор не согласилась, "могут стать решающими для контроля над украинским воздушным пространством в этом году".

"Предоставление таких самолетов необходимо, чтобы помочь Украине защитить свое воздушное пространство, особенно на фоне возобновления российских наступательных действий и учитывая ожидаемое увеличение масштабных боевых действий", - пишут законодатели.

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Организатором письма выступил демократ от штата Мэн Джаред Голден. Его также подписали демократы Джейсон Кроу из Колорадо и Крисси Гулахан из Пенсильвании и республиканцы Тони Гонсалес из Техаса и Майк Галлахер из Висконсина.

Законодатели утверждают, что истребители - либо F-16 производства Lockheed Martin, либо подобные - предоставят украинским войскам больше возможностей, чем наземная артиллерия, предоставленная США и другими странами.

"F-16 или подобные истребители четвертого поколения предоставили бы Украине высокомобильную платформу, с которой можно было бы нацеливаться на российские ракеты и беспилотники класса "воздух-воздух", защищать украинские сухопутные войска, когда они вступают в бой с российскими войсками, а также бороться с российскими истребителями за превосходство в воздухе", - утверждали они.
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Топ комментарии
+9
Так звана депутатська більшість у Раді, на відміну від Конгресу, якраз спала під солодкі байки гугнявого провидця з Банкової про можливість домовитися з кремлем десь по середині, при цьому покірно виконуючи забаганки його та близького йому оточення, витрачати бюджетні кошти на що завгодно крім оборони держави.
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17.02.2023 20:09
+8
взагалі не бачу підстав для обмежень надання будь якої зброї яку Україна потребує для захисту, треба бути сліпим, що би не розуміти що коїтся і до чого русня прагне.
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17.02.2023 19:41
+4
США не намагатимуться скинути чинну владу в РФ.До нападу Росії на Сполучені Штати або на інші держави НАТО ми не будемо брати участь у цій війні, ми не будемо відправляти американських військових, щоби воювати в Україні або атакувати російську армію.Ми не заохочуємо Україну завдавати ударів по об'єктах за її межами і не будемо надавати їй засоби для таких ударів. Ми не хочемо затягувати війну лише для того, щоб завдати болю Росії.
Джо Байден, 46-й президент США
Стаття опублікована у https://www.nytimes.com/2022/05/31/opinion/biden-ukraine-strategy.html виданні The New York Times 1 червня 2022 року
Ну какие еще гарантии нужны %уйлу
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17.02.2023 20:12
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Проснулись ..
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17.02.2023 19:38 Ответить
Так звана депутатська більшість у Раді, на відміну від Конгресу, якраз спала під солодкі байки гугнявого провидця з Банкової про можливість домовитися з кремлем десь по середині, при цьому покірно виконуючи забаганки його та близького йому оточення, витрачати бюджетні кошти на що завгодно крім оборони держави.
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17.02.2023 20:09 Ответить
взагалі не бачу підстав для обмежень надання будь якої зброї яку Україна потребує для захисту, треба бути сліпим, що би не розуміти що коїтся і до чого русня прагне.
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17.02.2023 19:41 Ответить
Є підстави у тих, хто не хоче, щоб Україна перемогла. Не хочеш надвати Україні зброю = не хочеш, щоб Україна перемогла.
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17.02.2023 20:07 Ответить
Трамписты подключили всё возможное и невозможное..чтобы ни цента Украине...
Даже Мавзолейного Хмыря Илларионова подключили и Дмитрия Саймса,давнего КГБиста страны сраных советов...😝
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17.02.2023 19:44 Ответить
а ты все одну и ту же мантру повторяешь
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17.02.2023 19:56 Ответить
На ваше замовлення
https://www.youtube.com/watch?v=lBvXRuIR64o
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18.02.2023 03:03 Ответить
Йосипе, не гальмуй!
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17.02.2023 19:50 Ответить
Трамписы проклятые. Дедушка американской демократии, гигант мысли, святой Джо знает что передача истребителей приведет к ужасной эскалации.
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17.02.2023 20:06 Ответить
Ух ты, неужели Тейлор Грин за предоставление нам самолетов. Вот это да
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17.02.2023 20:10 Ответить
Так и маразматик тоже против предоставления самолетов, ATACSM. Тут у трампистов и байденистов любовь и согласие.
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17.02.2023 20:17 Ответить
Лучше бы придавили на АТАКМС, их можно сразу задействовать... а Ф-16 даже если завтра решат дать, то полгода минимум, если не больше до применения...
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17.02.2023 20:07 Ответить
США не намагатимуться скинути чинну владу в РФ.До нападу Росії на Сполучені Штати або на інші держави НАТО ми не будемо брати участь у цій війні, ми не будемо відправляти американських військових, щоби воювати в Україні або атакувати російську армію.Ми не заохочуємо Україну завдавати ударів по об'єктах за її межами і не будемо надавати їй засоби для таких ударів. Ми не хочемо затягувати війну лише для того, щоб завдати болю Росії.
Джо Байден, 46-й президент США
Стаття опублікована у https://www.nytimes.com/2022/05/31/opinion/biden-ukraine-strategy.html виданні The New York Times 1 червня 2022 року
Ну какие еще гарантии нужны %уйлу
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17.02.2023 20:12 Ответить
імхо мета цих слів схилити %уйла ретируватися з України, поки Штати в тому числі добрі. Якщо не зрозуміє і полізе далі, тоді яйка будуть закручуватися в тиски
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17.02.2023 20:20 Ответить
За год войны до маразматика не дошло, что шизофреник полезет дальше пока его не остановят? Наступателное вооружение Украине - Нет, Обявить рашку спонаором терроризма - Нет, Обявить "вагнер" терроистической организацией - нет. Что-то подозрительно долго Штаты добрые.
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17.02.2023 20:35 Ответить
Я думаю шо пілоти і технікі з Украіни вже давно тренуют'ся на Ф-16 в ЮС оф Ей.І вибачаюся перед нашіми сусідами із півдня за свою особисту думку, якщо я б був еліґібле вотер і затятим репаблікан, я б звернув уваґу на Ніккі Хейлі.
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17.02.2023 20:18 Ответить
Та уже всем очевидно, что хотят затягивания войны....поэтому и не дают....а отмазка - типа боимся эскслации....
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17.02.2023 20:30 Ответить
Байден ещё не остыл от того счастья в Женеве

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17.02.2023 21:15 Ответить
Якщо є танки то потрібні і літаки до комплекту.Нам звичайно ж невідома причина того чи іншого рішення Байдена і для чого тиснути на нього коли йому і так відомі нагальні потреби України у допомозі.Більше розуміння буде після його візиту до Польщі,маю на це надію.
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17.02.2023 21:20 Ответить
ничего не будет після його візиту до Польщі, как всегда бла-бла-бла.
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17.02.2023 21:40 Ответить
 
 