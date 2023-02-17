Число ликвидированных российских военных в феврале резко возросло в пять раз, - BBC
Число подтвержденных погибших россиян на войне в Украине резко возросло с начала февраля.
Об этом пишет BBC (российская служба), передает Цензор.НЕТ.
Журналисты утверждают, что за последние 14 дней количество подтвержденных потерь в пять раз превысило обычные еженедельные цифры, что может свидетельствовать о наступлении, которое Россия начала на Донбассе.
"Подтвержденные потери начали существенно расти еще с середины декабря. В течение всего 2022 года российские источники еженедельно обычно сообщали примерно о 250-300 погибших. В январе эти цифры удвоились.
Но всего за две недели февраля Российской службе Би-би-си совместно с изданием "Медиазона" (признанная в России "иноагентом") и командой волонтеров удалось подтвердить имена 1679 погибших, что в пять раз больше обычных еженедельных цифр. Это самый большой прирост потерь российских военных за все время вторжения в Украину.
И речь идет только о тех данных, которые нам удается найти и проверить по открытым источникам, то есть реальное количество потерь, безусловно, еще больше", - говорится в сообщении.
Издание указывает, что из открытых источников известно о смерти 1121 мобилизованного россиянина, 40% из которых погибли в период с 1 января.
Пожалуйста, подождите...
)))
но поле заміноване має бути
якзо воно здохне мені вpагалі пох а може і + для всізх нас
але вона це не проблма а проблема той хто її найняв
брати агресивно божевільних на такі посади то ткож показує якусь тупість
нє?
Для внутрішнього споживання? А кого цікавить думка завтрашнього чмоба?
Його завдання "Стройся, ройся, окопайся!!". Амінь...
будут отрыгиваться всем причастным и всему глубинному рассеянскому быдло-населению десятилетиями.
У https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 Польщі день кота святкується 17 лютого
Слава ЗСУ!
українці не просили про допомогу, я тут живу та не бачив мітингів з флагами РФ та проханням про допомогу, але їм вирішили допомагати таким чином що зрівняли деякі міста та села повністю.
Де логіка...
Хто там і що взагалі що собі думав...
https://www.youtube.com/watch?v=RD2cmFGVMAs