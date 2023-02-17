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Новости Война
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армия РФ (18059) ликвидация (3141)

Число ликвидированных российских военных в феврале резко возросло в пять раз, - BBC

окупанти,ліквідація

Число подтвержденных погибших россиян на войне в Украине резко возросло с начала февраля.

Об этом пишет BBC (российская служба), передает Цензор.НЕТ.

Журналисты утверждают, что за последние 14 дней количество подтвержденных потерь в пять раз превысило обычные еженедельные цифры, что может свидетельствовать о наступлении, которое Россия начала на Донбассе.

"Подтвержденные потери начали существенно расти еще с середины декабря. В течение всего 2022 года российские источники еженедельно обычно сообщали примерно о 250-300 погибших. В январе эти цифры удвоились.

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Но всего за две недели февраля Российской службе Би-би-си совместно с изданием "Медиазона" (признанная в России "иноагентом") и командой волонтеров удалось подтвердить имена 1679 погибших, что в пять раз больше обычных еженедельных цифр. Это самый большой прирост потерь российских военных за все время вторжения в Украину.

И речь идет только о тех данных, которые нам удается найти и проверить по открытым источникам, то есть реальное количество потерь, безусловно, еще больше", - говорится в сообщении.

Издание указывает, что из открытых источников известно о смерти 1121 мобилизованного россиянина, 40% из которых погибли в период с 1 января.
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Топ комментарии
+46
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17.02.2023 19:52
+32
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17.02.2023 19:55
+27
То рузьке косить страшна фороба - Ліквід-23!
)))
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17.02.2023 19:50
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То рузьке косить страшна фороба - Ліквід-23!
)))
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17.02.2023 19:50 Ответить
Гойда....
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17.02.2023 19:50 Ответить
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17.02.2023 19:52 Ответить
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17.02.2023 20:01 Ответить
послати її десь в поле щоб збирала статистику по чорнозему

но поле заміноване має бути

якзо воно здохне мені вpагалі пох а може і + для всізх нас

але вона це не проблма а проблема той хто її найняв

брати агресивно божевільних на такі посади то ткож показує якусь тупість

нє?
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17.02.2023 22:23 Ответить
змінити прізвище на "безумна" і санітаркою в психлікарню
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17.02.2023 23:54 Ответить
Ну тобто хто для вас головний ворог зараз - зрозуміло. Замість кинути всі сили проти смертельної загрози для країни - ви обираєте внутрішній срач.
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18.02.2023 19:42 Ответить
Та хто їх рахує тих хробаків......
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17.02.2023 19:53 Ответить
ЗСУ доводиться рахувати, бо вони лізуть і лізуть. А при тому наші гинуть
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18.02.2023 04:25 Ответить
Кремль готовит теракты в России, - разведка Польши
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17.02.2023 19:54 Ответить
***** вирішив зіграти на публіку. До нього ніяк не дійде, що притомні люди та країни на заході, давно вже не вірять жодному його слову.
Для внутрішнього споживання? А кого цікавить думка завтрашнього чмоба?
Його завдання "Стройся, ройся, окопайся!!". Амінь...
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17.02.2023 20:06 Ответить
Помилка у сліві "закопайся"
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18.02.2023 16:10 Ответить
Підтримую!
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18.02.2023 16:19 Ответить
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17.02.2023 19:55 Ответить
преступления фашистского рассеянского режима против Украины и украинского народа
будут отрыгиваться всем причастным и всему глубинному рассеянскому быдло-населению десятилетиями.
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19.02.2023 14:16 Ответить
кстати, сегодня Всемирный день Котов! Всех котиков с праздником!

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17.02.2023 20:05 Ответить
Што ти!
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17.02.2023 20:10 Ответить
та веришь, сам только узнал! ну лучше поздно....
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17.02.2023 20:13 Ответить
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17.02.2023 20:23 Ответить
не сьогодні! Міжнародним Днем кішок є https://uk.wikipedia.org/wiki/8_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 8 серпня . Його ініціатором став у 2002 році Міжнародний фонд Animal Welfare, щоб привернути увагу до жорстокого поводження із котами й розповісти, як їх захистити та забезпечити комфортне життя.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0#cite_note-1 [1] У деяких країнах це свято відзначається в інші дні.
У https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 Польщі день кота святкується 17 лютого
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17.02.2023 20:49 Ответить
а жаль! ну все равно - накатить можно.... ))
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17.02.2023 20:57 Ответить
я своего уже позравил) так и правда, можно накатить)) он правда шотландец, по имени Анатолий
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17.02.2023 21:58 Ответить
ну главное, чтобы повод был, пусть даже и левый! ))
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17.02.2023 22:03 Ответить
ну вообще-то можно начинать с того что вечер пятницы, а у меня ещё и Шаббат (он начинается в пятницу вечером и до вечера субботы), поводов хватает как левых так и правых
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17.02.2023 22:07 Ответить
короче, коту повезло, как я понял....))
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17.02.2023 22:18 Ответить
Погуглив. Інтернет каже , що сьогодні День котів у Польщі. Згодиться, щоб коту особливий смаколик сьогодні купити!
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17.02.2023 22:52 Ответить
Мяу!
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17.02.2023 20:25 Ответить
Чому лапи не в крові?)
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18.02.2023 10:40 Ответить
Мі-мі-мі, киця 😍😍😍😻😻😻😘😘😘
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18.02.2023 16:12 Ответить
Укрпошта в січні значно збільшила обсяг БАНДЕРолей на закордонні болота
Слава ЗСУ!
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17.02.2023 20:06 Ответить
вірмени просили про допомогу коли на карабахе почалося, вони були та є членом ОДКБ, не надали їм вчасно, втратили вони територію.

українці не просили про допомогу, я тут живу та не бачив мітингів з флагами РФ та проханням про допомогу, але їм вирішили допомагати таким чином що зрівняли деякі міста та села повністю.

Де логіка...
Хто там і що взагалі що собі думав...
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17.02.2023 20:12 Ответить
плешивый присматривается.......
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17.02.2023 20:15 Ответить
ВАРІАНТ КАДДАФІ - краще. Якщо корисніше, можна взяти кіл із дуба...
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18.02.2023 14:02 Ответить
согласен...., колода - слишком много чести для подонка....
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18.02.2023 14:05 Ответить
За методикою Влада Цепеша
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18.02.2023 16:14 Ответить
Вот это, я понимаю, прополка.
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17.02.2023 20:22 Ответить
Гробовая демобилизация. Скрепы едут домой.
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17.02.2023 20:26 Ответить
Если полностью цитировать ВВС, то они пишут, что орки постепенно окружают Бахмут.
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17.02.2023 20:34 Ответить
в каком абзаце...?
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17.02.2023 20:48 Ответить
https://www.bbc.com/russian/features-64620825
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17.02.2023 21:14 Ответить
послушай сегодняшнего Мадяра и успокой свой страх...
https://www.youtube.com/watch?v=RD2cmFGVMAs
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17.02.2023 21:42 Ответить
він в місті,а по флангах йдуть штурми постійно
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19.02.2023 01:18 Ответить
Слава Богу
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17.02.2023 21:07 Ответить
Послушайте Березова на прямом
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17.02.2023 22:58 Ответить
Кава гаряча, маскалі холодні, - так має бути.
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18.02.2023 10:42 Ответить
Як казав кухар *****: «ребята едут домой»
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18.02.2023 11:21 Ответить
"Жмых отправлен по месту происхождения"
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18.02.2023 16:24 Ответить
 
 