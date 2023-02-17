Число ликвидированных российских военных в феврале резко возросло в пять раз, - BBC

Число подтвержденных погибших россиян на войне в Украине резко возросло с начала февраля.

Об этом пишет BBC (российская служба), передает Цензор.НЕТ.

Журналисты утверждают, что за последние 14 дней количество подтвержденных потерь в пять раз превысило обычные еженедельные цифры, что может свидетельствовать о наступлении, которое Россия начала на Донбассе.

"Подтвержденные потери начали существенно расти еще с середины декабря. В течение всего 2022 года российские источники еженедельно обычно сообщали примерно о 250-300 погибших. В январе эти цифры удвоились.

Читайте также: Федоров показал колонну военной техники россиян, уничтоженную воинами ВСУ под Угледаром. ФОТО

Но всего за две недели февраля Российской службе Би-би-си совместно с изданием "Медиазона" (признанная в России "иноагентом") и командой волонтеров удалось подтвердить имена 1679 погибших, что в пять раз больше обычных еженедельных цифр. Это самый большой прирост потерь российских военных за все время вторжения в Украину.

И речь идет только о тех данных, которые нам удается найти и проверить по открытым источникам, то есть реальное количество потерь, безусловно, еще больше", - говорится в сообщении.

Издание указывает, что из открытых источников известно о смерти 1121 мобилизованного россиянина, 40% из которых погибли в период с 1 января.