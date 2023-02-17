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Новости Война
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путин (30489) Совбез ООН (1093) минские соглашения (3225) Кислица (169) переговоры с Россией (727)

Украина в Совбезе ООН: Путин доказал, что с ним невозможно вести переговоры

кислиця

Действия президента РФ Владимира Путина показали, что с ним невозможно вести переговоры.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совета Безопасности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Пора признать правду. Правда заключается в том, что Путин раз и навсегда доказал, что с ним невозможно вести переговоры. Последовательный подрыв Россией Минских договоренностей и их окончательное уничтожение делают это совершенно очевидным, – сказал украинский дипломат. – А решение Путина начать полномасштабное вторжение стало тем "осиновым колом", который этот вампир самоубийственно вогнал в себя".

Кислица призвал "здоровые силы в России, если таковые есть", опомниться и заставить Путина выполнить требования Генеральной Ассамблеи ООН по немедленному прекращению применения силы и выводу российских войск из Украины. "Диктатор должен сдаться и уйти в прошлое", – добавил он.

Кислица напомнил, что вся история Минских договоренностей, начиная с подписания первых документов в сентябре 2014 года, являлась длинным перечнем нарушений и игнорирования Москвой собственных обязательств.

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В частности, пункт Минского меморандума от 19 сентября 2014 г. предусматривает, что "все иностранные военные формирования и военная техника, а также боевики и наемники должны покинуть территорию Украины под мониторингом ОБСЕ". Однако Россия никогда так и не выполнила это требование, заметил Кислица.

"Россия нарушила договоренности почти сразу после их подписания, и все эти нарушения проложили путь к окончательному решению Путина о вторжении в Украину", – добавил постпред.

Он привел слова помощника Путина времен подписания Минских соглашений Владислава Суркова, признавшего, что, работая над ними, он исходил из понимания того, что они не должны быть выполнены.

Напомним, Россия 17 февраля собрала Совбез ООН для озвучивания лживых нарративов о якобы несоблюдении Украиной Минских соглашений, пытаясь таким образом оправдать свою агрессию.
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Топ комментарии
+13
А не підкажите, хто три роки кричав на весь світ, що потрібно подивитися в око пуйла, бо там мир? Де той, що допомагав пуйлу, зберігав його авторитет і дурив нарід?
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17.02.2023 20:36
+9
Кислиця - тримайтеся! Ви на передньому дипломатичному фронті!
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17.02.2023 20:27
+6
а расєя в ООН ще засідає?
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17.02.2023 20:26
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а расєя в ООН ще засідає?
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17.02.2023 20:26 Ответить
На жаль...
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17.02.2023 20:44 Ответить
а Емманюєль каже не треба ***** чіпати...
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17.02.2023 20:26 Ответить
Еммануель - то ж еротика ери VHS!
Знаємо, знаємо!
)))
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17.02.2023 20:34 Ответить
Еммануель в новині нижчє так завуальовано намагається всіх переконати, що не треба ***** чіпати, тіпа краще не буде.
а яка ж Еммануель без *****?
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17.02.2023 20:46 Ответить
Може, не треба насміхатись.
Може, у них всьо дуже серйозно...
)))
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17.02.2023 20:48 Ответить
та який тут сміх - переживає, дроти обриває...
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17.02.2023 20:51 Ответить
(сякається розчулено)
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17.02.2023 20:53 Ответить
Кислиця - тримайтеся! Ви на передньому дипломатичному фронті!
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17.02.2023 20:27 Ответить
А не підкажите, хто три роки кричав на весь світ, що потрібно подивитися в око пуйла, бо там мир? Де той, що допомагав пуйлу, зберігав його авторитет і дурив нарід?
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17.02.2023 20:36 Ответить
ты не тот рабинович которого нужно слушать...!
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17.02.2023 20:51 Ответить
Спочатку прочитайте "Мінські", а потім щось про них розповідайте. Краще мабуть "парижські" з формулою штайнмайєра чи оманські?
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17.02.2023 21:13 Ответить
+++
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18.02.2023 09:57 Ответить
скорее ты встанешь на колени перед иконкой товарисча...
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17.02.2023 21:00 Ответить
Млинець, то Радбез ООН доказувало нашему прізЄденту о неможливості переговорів з моржовою звіздою, а зараз навпаки!
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17.02.2023 20:38 Ответить
Заява Суркова викликала ще більш масштабний розкол серед російських силовиків
аяву в інтерв'ю директору політичної кон'юнктури Олексію Чеснакову про те, що при розробці Мінських угод ніхто не планував їх виконувати. Дослівно на запитання Чеснакова «працюючи над Мінськими угодами, Ви виходили з того, що вони мають бути виконані?» Сурков відповів - "ні".
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17.02.2023 20:39 Ответить
Какие ещё доказательства нужны для того, чтобы утверждать, что "путин"- просто Ху*ло?
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17.02.2023 20:41 Ответить
а он и не собирается.....
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17.02.2023 20:45 Ответить
Лучшим переговорщиком для дохлого Сссра был Бенито Муссолини

Собрал банду нацистов Белизна и Москвы в маленьком итальянском городке Раппала в 1922 году..и сказал..не выйдете из виллы пока не скажете.. Мы братаны... что в принципе и произошло через 2 дня... краснопузые договорились о Союзе...Гитлер Муссолини и Сралин...
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17.02.2023 20:59 Ответить
ты сенатор что-то пропускаешь...(
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17.02.2023 21:02 Ответить
 
 