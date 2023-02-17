Украина в Совбезе ООН: Путин доказал, что с ним невозможно вести переговоры

Действия президента РФ Владимира Путина показали, что с ним невозможно вести переговоры.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совета Безопасности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Пора признать правду. Правда заключается в том, что Путин раз и навсегда доказал, что с ним невозможно вести переговоры. Последовательный подрыв Россией Минских договоренностей и их окончательное уничтожение делают это совершенно очевидным, – сказал украинский дипломат. – А решение Путина начать полномасштабное вторжение стало тем "осиновым колом", который этот вампир самоубийственно вогнал в себя".

Кислица призвал "здоровые силы в России, если таковые есть", опомниться и заставить Путина выполнить требования Генеральной Ассамблеи ООН по немедленному прекращению применения силы и выводу российских войск из Украины. "Диктатор должен сдаться и уйти в прошлое", – добавил он.

Кислица напомнил, что вся история Минских договоренностей, начиная с подписания первых документов в сентябре 2014 года, являлась длинным перечнем нарушений и игнорирования Москвой собственных обязательств.

Читайте также: Россия созывает Совбез ООН по поводу годовщины Минских соглашений

В частности, пункт Минского меморандума от 19 сентября 2014 г. предусматривает, что "все иностранные военные формирования и военная техника, а также боевики и наемники должны покинуть территорию Украины под мониторингом ОБСЕ". Однако Россия никогда так и не выполнила это требование, заметил Кислица.

"Россия нарушила договоренности почти сразу после их подписания, и все эти нарушения проложили путь к окончательному решению Путина о вторжении в Украину", – добавил постпред.

Он привел слова помощника Путина времен подписания Минских соглашений Владислава Суркова, признавшего, что, работая над ними, он исходил из понимания того, что они не должны быть выполнены.

Напомним, Россия 17 февраля собрала Совбез ООН для озвучивания лживых нарративов о якобы несоблюдении Украиной Минских соглашений, пытаясь таким образом оправдать свою агрессию.