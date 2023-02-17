Моравецкий о F-16 для Украины: Польша готова поставить другой вид истребителей

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о неготовности отправить Украине самолеты F-16, но поддерживает отправку другого вида истребителей в случае совместного решения членов НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Моравецкий также напомнил, что Польша уже отправила 250 танков Украине и предоставит еще 60 модернизированных танков, кроме анонсированных 14 танков Leopard 2. "Поэтому наибольшее количество танков, вероятно, предоставила Польша", - подчеркнул он.

"У нас совсем немного самолетов F-16, мы имеем немного. Но мы согласны поставить другой вид истребителей, имеющихся в нашем распоряжении вместе с другими, как часть решения членов НАТО", - сказал Моравецкий на Мюнхенской конференции по безопасности.

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Премьер Польши отметил, что нельзя говорить "что Украина не может быть побеждена, а РФ не может выиграть эту войну". "Это неправильно. Мы должны говорить: РФ должна проиграть эту войну и Украина должна выиграть эту войну", - подчеркнул он.

Моравецкий также напомнил, что Польша уже отправила 250 танков Украине и предоставит еще 60 модернизированных танков, помимо анонсированных 14 танков Leopard 2.

"Поэтому наибольшее количество танков, вероятно, предоставила Польша", - добавил он.