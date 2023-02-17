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Польша (8154) самолет (3551) Моравецкий Матеуш (285) F-16 (518)

Моравецкий о F-16 для Украины: Польша готова поставить другой вид истребителей

f16,польща

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о неготовности отправить Украине самолеты F-16, но поддерживает отправку другого вида истребителей в случае совместного решения членов НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Моравецкий также напомнил, что Польша уже отправила 250 танков Украине и предоставит еще 60 модернизированных танков, кроме анонсированных 14 танков Leopard 2. "Поэтому наибольшее количество танков, вероятно, предоставила Польша", - подчеркнул он.

"У нас совсем немного самолетов F-16, мы имеем немного. Но мы согласны поставить другой вид истребителей, имеющихся в нашем распоряжении вместе с другими, как часть решения членов НАТО", - сказал Моравецкий на Мюнхенской конференции по безопасности.

Читайте также: F-16 можно передать Украине только в рамках коалиции, - минобороны Польши

Премьер Польши отметил, что нельзя говорить "что Украина не может быть побеждена, а РФ не может выиграть эту войну". "Это неправильно. Мы должны говорить: РФ должна проиграть эту войну и Украина должна выиграть эту войну", - подчеркнул он.

Моравецкий также напомнил, что Польша уже отправила 250 танков Украине и предоставит еще 60 модернизированных танков, помимо анонсированных 14 танков Leopard 2.

"Поэтому наибольшее количество танков, вероятно, предоставила Польша", - добавил он.
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Топ комментарии
+20
Польща так інтенсивно озброюється, що скоро самостійно зможе відбитися від російської орди.

Польський оборонний бюджет вже був високим на рівні 2,4% ВВП. Тепер вiн виросте до 4%. Польська армія має 114 000 військовослужбовців, але хоче довести їх чисельність до 300 000 - 250 000 професіоналів, 50 000 резервістів. Ще до початку бойових дій Польща підписала контракт на поставку 32 винищувачів п'ятого покоління F-35. Південнокорейські літаки також знаходяться в дорозі.

Польща має 647 основних бойових танків, майже втричі більше, ніж Британія. Вона вже замовила 250 нових Abrams (плюс ще одна партія зі 116) у США і тисячу танків К2 у Південної Кореї, з яких вже побудовано 180.

У США є комплекси HIMARS або його гусеничні аналоги в межах 650. Польща купує у США 500 комплексів HIMARS за десять мільярдів доларів, а крім того, купує близько 300 корейських пускових установок, які містять вдвічі більше ракет.
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17.02.2023 21:25
+14
та давайте любую платформу, лишь бы был радар не меньше 300 км и можно было на подвесах нести две AIM-120 AMRAAM. Хоть супертукано какие-нибудь... АIM-120 сразу отодвинут кацолёты от восточного фронта аж за гос. границу.
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17.02.2023 21:24
+11
Польща добре все памьятає і добре все розуміє, що де і як.
не йдуть на шашликі, а відкопують, змазують старе і нове купують.
ну і чому в Україні не така влада?
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17.02.2023 21:32
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Правила форума Совет форумчан
Міги та Сушки? ДАВАЙ!
Можу навіть заздаленідь подякувати
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17.02.2023 21:15 Ответить
Польща та Словаччина мають 40 Мігів-29 та 18 Су-22
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17.02.2023 21:41 Ответить
Може, ТУ 22?
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18.02.2023 05:18 Ответить
Су-22 експортний варіант Су-17М3 або Су-17М4, базувались на а/б Повідз.
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18.02.2023 15:35 Ответить
Таки да,хорош *******,пора. ********....
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17.02.2023 22:32 Ответить
Зазделегіть,пішов .... ,П....р...
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17.02.2023 22:57 Ответить
за міномети і міни калібру 83мм і вищє не забувайте, у двух напрямках як би...
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17.02.2023 21:17 Ответить
Калібр мінометів- 82 мм...
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18.02.2023 05:19 Ответить
як скажете такі амеріканські токарі і виточять міни як самі по клованах пішли.....
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18.02.2023 05:25 Ответить
121мм чи 119мм теж не міномети?
боже як вас легко розвести, чим кацапця і користується.....
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18.02.2023 05:36 Ответить
KAI KF-X - южнокорейская программа разработки передового многоцелевого истребителя поколения 4++ для Военно-воздушных сил Республики Корея
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17.02.2023 21:18 Ответить
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17.02.2023 21:22 Ответить
Невже су-22?
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17.02.2023 21:19 Ответить
а от в румунів наче міг 21 нещодавно за кулями-примарами гонялись, теж нічого модель
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17.02.2023 21:25 Ответить
Нє, нуащьо, він модернізований, плюс різкий як прокисший компот та простий як балалайка.
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17.02.2023 21:30 Ответить
та давайте любую платформу, лишь бы был радар не меньше 300 км и можно было на подвесах нести две AIM-120 AMRAAM. Хоть супертукано какие-нибудь... АIM-120 сразу отодвинут кацолёты от восточного фронта аж за гос. границу.
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17.02.2023 21:24 Ответить
Польща так інтенсивно озброюється, що скоро самостійно зможе відбитися від російської орди.

Польський оборонний бюджет вже був високим на рівні 2,4% ВВП. Тепер вiн виросте до 4%. Польська армія має 114 000 військовослужбовців, але хоче довести їх чисельність до 300 000 - 250 000 професіоналів, 50 000 резервістів. Ще до початку бойових дій Польща підписала контракт на поставку 32 винищувачів п'ятого покоління F-35. Південнокорейські літаки також знаходяться в дорозі.

Польща має 647 основних бойових танків, майже втричі більше, ніж Британія. Вона вже замовила 250 нових Abrams (плюс ще одна партія зі 116) у США і тисячу танків К2 у Південної Кореї, з яких вже побудовано 180.

У США є комплекси HIMARS або його гусеничні аналоги в межах 650. Польща купує у США 500 комплексів HIMARS за десять мільярдів доларів, а крім того, купує близько 300 корейських пускових установок, які містять вдвічі більше ракет.
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17.02.2023 21:25 Ответить
Польща добре все памьятає і добре все розуміє, що де і як.
не йдуть на шашликі, а відкопують, змазують старе і нове купують.
ну і чому в Україні не така влада?
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17.02.2023 21:32 Ответить
Тому,що не було зроблено нічого з того,що зробила Польща після розвалу совка,а влада хотіла тільки красти.Тому і маємо те,що маємо.
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17.02.2023 21:49 Ответить
Не тому, а тому що агентів кдб залишилось сотні у владі України.
Орієнтація всіх агентів кдб завжди на маскву, тому у нас така картина, бо навіть кучма з кравчуком не залишились без уваги кдб/фсб. Це відповідь і про ядерну зброю України.
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17.02.2023 22:12 Ответить
А що зробила Польща з агентами кдб,і чого не зробила Україна?Це не тому?
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17.02.2023 23:00 Ответить
таку владу вибирав наріт. Ну не вибирати ж колишніх політв'язнів? Хоча колишніх кримінальників-в'язнів можно. Патамушта сациальнаблиские.
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17.02.2023 22:02 Ответить
Польська армія тільки 160 тис чоловік. Кацапи їх трупами закидають і до сраки ті ф35
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17.02.2023 21:55 Ответить
Поляки имеют хорошую память и они учатся из своего прошлого.
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18.02.2023 01:28 Ответить
миг 21?
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17.02.2023 21:29 Ответить
Миг29 он обещал в июне 2022
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17.02.2023 22:51 Ответить
Я ошибся тут - в марте 22 Байден запретил давать Миги

https://www.dw.com/ru/polsha-gotova-peredat-svoi-mig-29-ssha-dlja-postavki-ih-ukraine/a-61059245 Польша готова отдать свои МиГ-29 США для поставки их Украине - DW - 09.03.2022
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17.02.2023 23:04 Ответить
Столтенберг сам ничего не решает - просто говорящая за других голова
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17.02.2023 23:14 Ответить
Південнокорейські літаки T-50 та FA-50
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17.02.2023 21:33 Ответить
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17.02.2023 21:34 Ответить
Компанія Samsung створила учбовий літак, який після обладнання ******** електронікою перетворився на Т-50 - і сьогодні мова якраз про нього. В програмі брали участь інженери з Тайваню, які створили в свій час F-CK-1, компанії Lockheed Martin (13%), KAI (17%) та уряд Південної Кореї (70%).
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17.02.2023 21:35 Ответить
Шо Ф-35 чі Ф-36 чі АН-2
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17.02.2023 21:38 Ответить
кукурузник)
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17.02.2023 21:43 Ответить
Не глузуй,бо полетишь на л-410))).…
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17.02.2023 21:50 Ответить
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17.02.2023 21:52 Ответить
Львів-*жданов'"-.ц тіпа не було?дану ну на...було,і не тренди,і ну його нанх...
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17.02.2023 22:16 Ответить
близько
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17.02.2023 22:26 Ответить
Я просто пмя

'ятамую болтам'янку в цьому літаку...
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17.02.2023 22:47 Ответить
чево дегустируем чай кофе какао )
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17.02.2023 22:51 Ответить
Не,"Нашу Марку"025..
...и не всегда)()(...
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17.02.2023 23:06 Ответить
П''ятниця..

'
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17.02.2023 23:21 Ответить
Ф39-Ан2,и нех афишировать однозначностью ума своего...
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17.02.2023 21:44 Ответить
Поляки ВИ молодці!!!

Я Вами пишаюсь!!!

Ви суперсусіди!!!

ВИ супердрузі!!!
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17.02.2023 21:59 Ответить
Нас задовільнить і F 15 яких в Штатах багато списаних

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17.02.2023 22:13 Ответить
Якщо МІГ-29 то теж підійде, але давайте швидше. Ви їх уже рік обіцяєте. І словаки такі самі 45 МІГ-29 і контрнаступу ЗСУ точно бути.
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17.02.2023 22:38 Ответить
"Тому найбільшу кількість танків, імовірно, надала Польща", - підкреслив він.

Ніт! Найбільшу кількість танків надала рашка, під Лиманом, наприклад...
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17.02.2023 22:49 Ответить
Дают это когда по согласию или по любви) В случае с рашкой это было совсем не добровольно)))
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18.02.2023 04:53 Ответить
дякуємо браття за поміч
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17.02.2023 23:24 Ответить
Ну що ви знову "крутите"?! Всеодно літаки F-16 будуть поставлені в Україну і це питання місяців. Ми вже звикли до цих "танців" перед поставками. Тут все просто- не дасте воюватимете самі.
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18.02.2023 00:27 Ответить
дайте дайте дайте!
а ми все це, що нададуть так само в дороги!
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18.02.2023 05:31 Ответить
Пока Америка не даст полякам гарантии компенсации передавать они ничего не станут, особенно это качается авиации, ну не только конечно, по танкам там тоже самое на самом деле , так что за многие польские подарочки надо сказать спасибо " дяди Сему ". А что касается передачи ф-16 вот прямо сейчас мы не знаем что там по готовности их принять на данный момент, вся ли система готова. Будем надеяться что это всё решается, а то как-то что-то в прессе всё не очень радостно в последние дни, с танками как решили так всё было очень четко и ясно, больше всех конечно разочаровал Уоллес , а сколько то пафоса было в Британии ))) И да ,мне кажется что не факт что это конспирация.
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18.02.2023 05:57 Ответить
 
 