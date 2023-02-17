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Новости Война
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путин (30489) Эстония (1353) Каллас Кая (112)

Путин должен ответить за преступление агрессии, иначе история будет повторяться, - премьер Эстонии Каллас

каллас,кая

Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас призвала к уголовным последствиям для президента РФ Владимира Путина из-за вторжения в Украину.

"Путин должен быть привлечен к ответственности за преступление агрессии, в противном случае история будет повторяться", - сказала Каллас, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Каллас отметила, что Международный уголовный суд в Гааге может судить Путина за военные преступления, но не за агрессию против Украины. Для этого нужен отдельный суд.

Действия Международного уголовного суда в отношении Путина пока невозможны, в частности, потому, что ни Россия, ни Украина не являются договорными сторонами Римского статута, который является правовой основой этого суда.

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"Важен сам месседж: вам это с рук не сойдет. Вы понесете ответственность. Если агрессоры или потенциальные агрессоры в любой точке мира поймут, что с вами ничего не случится, если вы сделаете это, то это серьезная проблема для безопасности всего мира - не только в Европе", - сказала она.
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Топ комментарии
+5
Золоті слова. Чув Макрон ? А то він не бачить заміни кремлівському маньяку.
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17.02.2023 21:24
+3
послушайте слова мудрой женщины о расее:
https://twitter.com/i/status/1623202577297932289
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17.02.2023 21:20
+1
залучайте, судіти і виносите вирок.
в чому проблема?
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17.02.2023 21:19
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залучайте, судіти і виносите вирок.
в чому проблема?
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17.02.2023 21:19 Ответить
послушайте слова мудрой женщины о расее:
https://twitter.com/i/status/1623202577297932289
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17.02.2023 21:20 Ответить
опять прем'єрка - как были тупыми кибалками так и остались
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17.02.2023 21:22 Ответить
то ли дело шмыгалёныш выступает с сосёнками
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17.02.2023 21:31 Ответить
бред какой то
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17.02.2023 21:34 Ответить
заспамив тебе...
баран ти...
членкіня безугла тобі в роги......
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18.02.2023 03:00 Ответить
Золоті слова. Чув Макрон ? А то він не бачить заміни кремлівському маньяку.
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17.02.2023 21:24 Ответить
Коли такий малочисельний народ як естонці займає таку принципову позицію - це викликає удвічі, а то і в 10 разів більше поваги. Ніж ці продажні зассихи французікі та німчури.
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18.02.2023 06:23 Ответить
.Всем Странам НАТО...Толстопузые гиниралы не боеспособны,тихо ждут пэнсии... Все новейшее вооружение дать ВСУ...Слава Солдатам Великой Ukrainy..Жги быдлонасекомышей с болот мацковии...

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18.02.2023 07:41 Ответить
 
 