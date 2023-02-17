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Новости Санкции против России
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Порошенко представил на Мюнхенской конференции по безопасности предложения по новым санкциям против РФ

порошенко

Находящийся на Мюнхенской конференции по безопасности Петр Порошенко сообщил, что привез предложения по новому санкционному пакету против РФ, которые презентовал во время многочисленных двусторонних встреч.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"У меня состоялись короткие встречи с участниками конференции, начиная от президента Макрона и заканчивая президентом Ниинисте. С Еврокомиссарами, которые сегодня формируют наш прогресс по статусу кандидата, и с министрами иностранных дел государств-членов Европейского Союза. Почему это так важно? Потому что уже на следующей неделе состоится Совет министров иностранных дел Европейского Союза. И мне принципиально важно было донести позицию по отдельному санкционному списку против российской федерации", – сказал Порошенко.

"Это не просто десятый пакет санкций – а это стратегия санкционного давления на Россию, которая вместе со снабжением оружия является ключевым элементом принуждения Путина вывести свои войска и вступить в переговоры об окончании войны на украинских условиях", – подчеркнул политик.

"Для нас главным эффектом санкций является, сколько Россия потеряет в 2023 году импортной выручки", - пояснил пятый президент.

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"Поэтому приоритетом являются санкции против поставок российского сжиженного газа из Ямальского месторождения, ограничение транспортировки, включая перечень ледокольного класса газовозов. Совместные согласованные решения могут срезать российский экспорт почти на 60 миллиардов долларов", - считает Порошенко.

"Мы донесли позицию по усложнению россиянам экспорта нефти – кроме ограничения цены и позиций по объемам. Если перекрыть российским танкерам Суэцкий канал и они будут ходить вокруг Африки – это будет означать, что они вдвое меньше нефти продадут Индии и Китаю", – отметил Порошенко.

"Третья позиция – увеличить количество замороженных российских золотовалютных резервов. Мы имеем цель, чтобы они закончились уже в третьем квартале текущего года, и импортозависимая российская экономика оказалась без возможности финансирования войны, без возможности финансирования убийства украинцев", – подчеркнул лидер "ЕС".

"Тщательно разработанная программа была презентована мной на Мюнхенской конференции безопасности, передана в качестве "Non paper" большому количеству министров иностранных дел Евросоюза. Мы очень рассчитываем на то, что и Европарламент, и Еврокомиссия прислушиваются к нашим аргументам", - сообщил Порошенко.
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Топ комментарии
+47
Порох - розум і сила. Слава Пороху, Слава ЗСУ!
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17.02.2023 21:33
+37
від Пороха зелених корчить як чортів від сіри і вже немає різниці, що він каже чи робить - це паталогія невиліковна.
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17.02.2023 21:38
+35
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17.02.2023 21:42
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Это настоящий президент,такого можно и на пожизненно выбирать,его это не испортит.
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17.02.2023 22:49 Ответить
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17.02.2023 23:30 Ответить
А Зєля йому акомпонував на піаніно
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17.02.2023 23:45 Ответить
чого раніше не презентував на мінських угодах
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17.02.2023 23:55 Ответить
ти навчись думку формулювати, чмоня шашлично-хєрмацька. тобі клоун про примирення сказав, а ти його дискредитуєш
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18.02.2023 00:05 Ответить
бачиш в заголовку Порошенко - гарантовано набіг ***********
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18.02.2023 00:04 Ответить
точно, хєрмацьки тваринки хочуть з клоуна зробити царя
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18.02.2023 01:37 Ответить
П"ятий президент, розумний справжній політик, дипломат, українець.
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18.02.2023 04:09 Ответить
Так!
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18.02.2023 05:55 Ответить
До Європи їздила освідчена, шановна і грамотна людина. Їздив в костюмі, не піарився на військокому однострої, хоча депутутів із його фпвуції багато на фронті і він там буває через день, доставляючи зброю і амуніцію. Людина знає про що говорити і які процеси проходять в Європі і робить все, щоб була користь Україні, її захисту. А інший, який відпустив борідку, ніби з окопу, хрипленьким голоском читає папірці підготовлені спітчерами, дуже піклується щоб проукраїнські канали не запраціювали в медіапростор, щоб нахто не образив Беню і турбується про накопичування коштів в партію "слуг", не вийшло на яйцях, будуть на м'ясі. Бо не буде у депутатів товстих конвертів - розбіжуться, хто геть, а хто до "бариги", бо попереду залишилося пів року. Кожного дня накачувати насєлєніє 73%, що у всьому винна Європа і США, що дають нам мало зброї.
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18.02.2023 07:22 Ответить
А я ламаю голову,чому Макрон такий актуальний з виступами. Бо Порошенко несе реальні пропозиції, це не Зеленського-ви такі сякі,але дайте.
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18.02.2023 08:07 Ответить
Интересно)))) На эту конференцию от Беларуси приглашена Тихановская, от оркостана - Ходарковский, от Украины - сами видите))) И что бы это значило?
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18.02.2023 09:53 Ответить
Ото зелебобів плющит у коментарях!))) все зелопухам порох заважає жити!
Жеріть асфальт, убогі!
Як там кінець епохи бідності і брехні? Зробили вас разом?!
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18.02.2023 10:01 Ответить
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