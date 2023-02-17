Порошенко представил на Мюнхенской конференции по безопасности предложения по новым санкциям против РФ

Находящийся на Мюнхенской конференции по безопасности Петр Порошенко сообщил, что привез предложения по новому санкционному пакету против РФ, которые презентовал во время многочисленных двусторонних встреч.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"У меня состоялись короткие встречи с участниками конференции, начиная от президента Макрона и заканчивая президентом Ниинисте. С Еврокомиссарами, которые сегодня формируют наш прогресс по статусу кандидата, и с министрами иностранных дел государств-членов Европейского Союза. Почему это так важно? Потому что уже на следующей неделе состоится Совет министров иностранных дел Европейского Союза. И мне принципиально важно было донести позицию по отдельному санкционному списку против российской федерации", – сказал Порошенко.

"Это не просто десятый пакет санкций – а это стратегия санкционного давления на Россию, которая вместе со снабжением оружия является ключевым элементом принуждения Путина вывести свои войска и вступить в переговоры об окончании войны на украинских условиях", – подчеркнул политик.

"Для нас главным эффектом санкций является, сколько Россия потеряет в 2023 году импортной выручки", - пояснил пятый президент.

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"Поэтому приоритетом являются санкции против поставок российского сжиженного газа из Ямальского месторождения, ограничение транспортировки, включая перечень ледокольного класса газовозов. Совместные согласованные решения могут срезать российский экспорт почти на 60 миллиардов долларов", - считает Порошенко.

"Мы донесли позицию по усложнению россиянам экспорта нефти – кроме ограничения цены и позиций по объемам. Если перекрыть российским танкерам Суэцкий канал и они будут ходить вокруг Африки – это будет означать, что они вдвое меньше нефти продадут Индии и Китаю", – отметил Порошенко.

"Третья позиция – увеличить количество замороженных российских золотовалютных резервов. Мы имеем цель, чтобы они закончились уже в третьем квартале текущего года, и импортозависимая российская экономика оказалась без возможности финансирования войны, без возможности финансирования убийства украинцев", – подчеркнул лидер "ЕС".

"Тщательно разработанная программа была презентована мной на Мюнхенской конференции безопасности, передана в качестве "Non paper" большому количеству министров иностранных дел Евросоюза. Мы очень рассчитываем на то, что и Европарламент, и Еврокомиссия прислушиваются к нашим аргументам", - сообщил Порошенко.