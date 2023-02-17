МИД Франции о помощи Украине: Мы должны заставить Путина осознать, что он совершил ужасную ошибку
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна подчеркнула необходимость быстрой отправки Украине обещанного оружия, прежде всего, артиллерию, амуницию и системы ПВО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Сила необходима, поэтому мы ускоряем то, что делаем. Нам необходимо отправить то, что мы должны, быстро. И мы должны сосредоточиться на том оружии, которое необходимо Украине сейчас, артиллерия, амуниция, системы ПВО. Дебаты об остальном могут быть потом, но это не то, что Украине нужно конкретно сейчас", - сказала она на Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу.
Отвечая на вопрос о том, должна ли Украина сесть за стол переговоров с РФ, Колонна сказала, что "не в данный момент". В то же время, как она считает, война в Украине "закончится обсуждением тогда, когда Украина будет готова, на ее условиях".
"Мы должны заставить президента Путина осознать, что он совершил ошибку, совершил эту ужасную ошибку. Все не сработало так, как он считал", - отметила она.
Также Колонна подчеркнула, что "что-то будет после войны", но предварительное условие для этого - победа над агрессией.
Глава МИД отметила, что Франция будет поставлять Украине помощь, в том числе военную, столько, сколько потребуется, хотя "никто не хочет, длительной войны".
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ВВП Германии 4,26 бил.
Там Франция к найбильшой экономики ЕС и не приближалась.
Да ошибся с 3 днями но удачно выкручивается и пока ему ничего не грозит
Та й не зовсім "халявно" , він став ізгоєм у світі нікчемним а був "ого го снамісчітаютцца". Не пишіть маячню бо у спам підете.
Это из другой оперы