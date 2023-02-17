МИД Франции о помощи Украине: Мы должны заставить Путина осознать, что он совершил ужасную ошибку

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна подчеркнула необходимость быстрой отправки Украине обещанного оружия, прежде всего, артиллерию, амуницию и системы ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сила необходима, поэтому мы ускоряем то, что делаем. Нам необходимо отправить то, что мы должны, быстро. И мы должны сосредоточиться на том оружии, которое необходимо Украине сейчас, артиллерия, амуниция, системы ПВО. Дебаты об остальном могут быть потом, но это не то, что Украине нужно конкретно сейчас", - сказала она на Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу.

Отвечая на вопрос о том, должна ли Украина сесть за стол переговоров с РФ, Колонна сказала, что "не в данный момент". В то же время, как она считает, война в Украине "закончится обсуждением тогда, когда Украина будет готова, на ее условиях".

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"Мы должны заставить президента Путина осознать, что он совершил ошибку, совершил эту ужасную ошибку. Все не сработало так, как он считал", - отметила она.

Также Колонна подчеркнула, что "что-то будет после войны", но предварительное условие для этого - победа над агрессией.

Глава МИД отметила, что Франция будет поставлять Украине помощь, в том числе военную, столько, сколько потребуется, хотя "никто не хочет, длительной войны".

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