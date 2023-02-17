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Новости Война
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МИД Франции о помощи Украине: Мы должны заставить Путина осознать, что он совершил ужасную ошибку

макрон,путін

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна подчеркнула необходимость быстрой отправки Украине обещанного оружия, прежде всего, артиллерию, амуницию и системы ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сила необходима, поэтому мы ускоряем то, что делаем. Нам необходимо отправить то, что мы должны, быстро. И мы должны сосредоточиться на том оружии, которое необходимо Украине сейчас, артиллерия, амуниция, системы ПВО. Дебаты об остальном могут быть потом, но это не то, что Украине нужно конкретно сейчас", - сказала она на Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу.

Отвечая на вопрос о том, должна ли Украина сесть за стол переговоров с РФ, Колонна сказала, что "не в данный момент". В то же время, как она считает, война в Украине "закончится обсуждением тогда, когда Украина будет готова, на ее условиях".

Также читайте: Франция еще не приняла решения о предоставлении Украине танков Leclerc, - глава МИД Колонна

"Мы должны заставить президента Путина осознать, что он совершил ошибку, совершил эту ужасную ошибку. Все не сработало так, как он считал", - отметила она.

Также Колонна подчеркнула, что "что-то будет после войны", но предварительное условие для этого - победа над агрессией.

Глава МИД отметила, что Франция будет поставлять Украине помощь, в том числе военную, столько, сколько потребуется, хотя "никто не хочет, длительной войны".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франция передала Украине новейшие противотанковые ракетные комплексы "Akeron"
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Топ комментарии
+3
а когда это в принципе у кацапов были мозги ? в каком столетии ? они были всегда варварами и такими остались ! не нужно всё на одного их плешивого царька вешать ! там кто не путин, тот сталин !
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17.02.2023 22:14
+2
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17.02.2023 22:39
+1
Та шо такое случилось )
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17.02.2023 22:02
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Та шо такое случилось )
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17.02.2023 22:02 Ответить
когда на человека напали бешеные звери, это то же для них будет типа ошибкой .. ну просто дедушка бог не уследил ..)
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17.02.2023 22:11 Ответить
когда же они поймут, что кацап, сам по себе одна сплошная ошибка природы !
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17.02.2023 22:08 Ответить
Якщо вже Франція прийшла до тями, значить, мацкву буде спалено однозначно.
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17.02.2023 22:08 Ответить
Я например не наблюдаю "прийшла до тями", вижу очередную говорильню и балачки, и опять "озабоченность". Обещать не значит жениться.
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18.02.2023 01:13 Ответить
Свинособачу не розумію, тунгусе.
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18.02.2023 01:28 Ответить
70 лет старому деду ***** и требовать от него принимать адекватные решения в пользу мира и прекращения войны против Украины невозможно -физиологически усохли мозги которых с рождения не было...
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17.02.2023 22:11 Ответить
а когда это в принципе у кацапов были мозги ? в каком столетии ? они были всегда варварами и такими остались ! не нужно всё на одного их плешивого царька вешать ! там кто не путин, тот сталин !
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17.02.2023 22:14 Ответить
А ви звернули увагу, що хранція є одним з найбільших виробників зброї у Європі, так само є найбільшою економікою ЄС, однак за кількістю поставленої Україні зброї, вона десь у дупі.
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17.02.2023 22:19 Ответить
ВВП Франции 2,958 бил
ВВП Германии 4,26 бил.
Там Франция к найбильшой экономики ЕС и не приближалась.
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17.02.2023 22:45 Ответить
Клоун, а друге місце - це не найбільша?
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18.02.2023 07:18 Ответить
Бидлоїд з Швейцарії мабуть з того дикунського кантону, в якому до цього часу їдять домашніх котів. Воно порівнює ВВП двох країн, "забуваючи" при цьому, що одна з них має кількість населення в два рази меншу.
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18.02.2023 07:44 Ответить
Піз..ліни... Онлі піз..ліни.
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17.02.2023 22:36 Ответить
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17.02.2023 22:39 Ответить
Которая ему пока принесла 100 000 кв км халявных территорий.
Да ошибся с 3 днями но удачно выкручивается и пока ему ничего не грозит
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17.02.2023 22:40 Ответить
пока
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17.02.2023 23:01 Ответить
А скільки віддали Китаю.... порахуйте вийде у мінус.
Та й не зовсім "халявно" , він став ізгоєм у світі нікчемним а був "ого го снамісчітаютцца". Не пишіть маячню бо у спам підете.
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18.02.2023 00:17 Ответить
Бидлоїде кацапський, так ти вважаєш, що ***** з ********* окупував частину України навічно?
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18.02.2023 07:47 Ответить
Да никто дед, там контора у руля
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18.02.2023 10:22 Ответить
"...заставить осознать...". Не надо заставлять, надо поместить в психушку или в Гаагу.
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17.02.2023 23:46 Ответить
Там всю совковую чеку выгребать надо с корнем, а фюрер то таке...
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18.02.2023 10:20 Ответить
Франція й решта світу має зрозуміти що ***** (путєн) зробив НАВМИСНИЙ війсковий злочин а не "помилку".... толерасти х#єві!!!
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18.02.2023 00:15 Ответить
На#уй жабоедов. Как были не пойми чё #уйня какая-то когда с Гитлером договорились, и ждали пока их освободят, такими и остались слизняками. Только мешают, но увы имеют право мешать
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18.02.2023 00:56 Ответить
Позор... Год войны в центре Европы, а она темяшит такую чушь.. Пургоносец брат сестра Пескова

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18.02.2023 01:04 Ответить
.Всем Странам НАТО...Толстопузые гиниралы не боеспособны,тихо ждут пэнсии... Все новейшее вооружение дать ВСУ...Слава Солдатам Великой Ukrainy..Жги быдлонасекомышей с болот мацковии...
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18.02.2023 07:42 Ответить
Да он просто авантюрист, какое - понять?
Это из другой оперы
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18.02.2023 10:17 Ответить
 
 