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Россия продолжает спуск воды с Каховского водохранилища: падение еще на 1,83 м приведет к катастрофе, - Минэкологии. ИНФОГРАФИКА

водосховище,каховське

Украина призывает международных партнеров заставить Россию отремонтировать и закрыть шлюзы дамбы Каховской ГЭС или позволить безопасно это сделать украинским специалистам

Об этом заявил Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец во время совместного брифинга с Комиссаром ЕС по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Виргиниусом Синкявичюсом, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, ситуация с террористическими действиями России на Каховском водохранилище должна быть вынесена на международный политический уровень. Украина ежедневно теряет тысячи кубометров днепровской воды из-за действий окупантов.

Россия продолжает спуск воды с Каховского водохранилища: падение еще на 1,83 м приведет к катастрофе, - Минэкологии 01"Это может иметь колоссальные последствия. Если нормальный уровень воды в водохранилище составляет 16 метров, то сегодня уже есть уровень в 13,83 метра. Это может привести к тому, что более миллиона украинцев останутся без питьевой воды. Падение уровня воды ниже отметки в 12 метров будет означать экологическую катастрофу, поскольку большое количество биоразнообразия мы просто потеряем. Это очень серьезный вызов, и я уверен, что только с помощью наших международных партнеров мы сможем этот вопрос урегулировать", - подчеркнул Руслан Стрелец.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне целенаправленно осуществляют экоцид, осушая Каховское водохранилище, - Верещук

Министр также назвал такие действия России еще одной попыткой ядерного терроризма, ведь снижение уровня воды в Каховском водохранилище будет означать выход из строя систем охлаждения Запорожской АЭС.

По словам Комиссара ЕС по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Виргиниуса Синкявичюса, сегодня действительно важно донести международному сообществу информацию о возможных последствиях такой ситуации:

Россия продолжает спуск воды с Каховского водохранилища: падение еще на 1,83 м приведет к катастрофе, - Минэкологии 01"Мы поднимем этот вопрос на самом высоком уровне, на уровне ООН. Ведь такие действия – это свидетельство еще одного акта терроризма против людей и их базовых потребностей, которое нужно зафиксировать", – отметил Еврокомиссар.

Россия продолжает спуск воды с Каховского водохранилища: падение еще на 1,83 м приведет к катастрофе, - Минэкологии 03
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Топ комментарии
+51
Підори - це ті, хто здав кацапам південь і готувався здавати всю Україну, але армія і народ не дозволили. Зєля до сих пір хоче виконати оманську зраду, але не може, бо боїться, що буде з ним як з Каддафі або Чаушеску. І правильно боїться, клоун гівняний.
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18.02.2023 08:13
+22
А хто ж такий добрий запустив цю паскуду, яка має назву московити через Чрнгар до того водосховища? Це не ті, що сьогодні своїми відосами, що все нормально забили "зелений" контент, вішгають лоешину на вуха наріду?
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18.02.2023 07:06
+19
Поки я бачу тільки кацапський брєд обговорюють, а наші представники тільки в твіттері щось там юморять і ні одного скликання по кричущим питанням яких за рік вже десятки назбиралось.
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18.02.2023 00:12
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Правила форума Совет форумчан
немає чим там тих під@рів за₴бошить
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18.02.2023 00:04 Ответить
Підори - це ті, хто здав кацапам південь і готувався здавати всю Україну, але армія і народ не дозволили. Зєля до сих пір хоче виконати оманську зраду, але не може, бо боїться, що буде з ним як з Каддафі або Чаушеску. І правильно боїться, клоун гівняний.
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18.02.2023 08:13 Ответить
Як не має чим? Асфальтом, *****!
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19.02.2023 11:22 Ответить
Поки я бачу тільки кацапський брєд обговорюють, а наші представники тільки в твіттері щось там юморять і ні одного скликання по кричущим питанням яких за рік вже десятки назбиралось.
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18.02.2023 00:12 Ответить
Возможно, кацапы хотят ударить по днепрогесу , и для этого спускают воду ниже
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18.02.2023 00:14 Ответить
Кілька тижнів тому мене теж ця думка відвідувала, але я цю думку подалі відігнав. Є імовірність, що таке може статися.
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18.02.2023 00:25 Ответить
Я вас удивлю, но они регулярно бъют. Хотя пытаются больше не по дамбе, а по электростанции. Потому что могут сами пострадать в Мелитополе, хотя не факт, что они это понимают...
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18.02.2023 00:26 Ответить
Я бачив куди вони б'ють, кілька відео в Інтернеті гуляє. Тому і кажу, що імовірність є бо руки в них з дупи ростуть.
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18.02.2023 00:37 Ответить
нет, ты меня не удивишь, потому что я живу в Запорожье
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18.02.2023 02:40 Ответить
Объясню в чем дело. А дело в том, что попасть по машзалам - старому и новому - достаточно тяжело - это подтвердили попытки это сделать ранее( есть видео). особенно тяжело попасть по старому машзалу. гораздо проще - пробить брешь в плотине - это спустит воду на несколько метров и автоматически приведет к тому , что электростанции остановятся. все . И тут даже не надо разрушать плотину полностью, достаточно просто пробить дыру , или , даже просто создать аварийную ситуацию , после которой придется спустить воду ...
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18.02.2023 03:00 Ответить
Ну минимум один раз в старый машзал, вроде, попали (или очень рядом). А в дамбу попать ни сколько не проще чем в машзал. Они сами по своему зомбоящику говорили, что попасть в мост для них задача практически невыполнимая. Кроме того повредить саму дамбу не так просто как вам кажется (очень прочное сооружение). Пожалуй единственный способ это сделать - это попать в водосброс между буями. И то, эту проблему очень быстро устранят. Вообще глупая идея обстреливать днепрогес... Просто для отчетности...
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18.02.2023 05:43 Ответить
Нисколько не проще попасть в плотину чем в машзал? Ты можешь сопоставить размер машзалов и размер плотины? Даю вводные -разница верхнего и нижнего бьефа - 40 метров. То есть - цель 40 метров высоты и -примерно километр длины . Да, пробить ее ракетами с -300 не получится, но давай вспомним, как били по дамбе в Кривом Рогу, когда разлился Ингулец. Это - один момент.
Давай зайдем с другой стороны. Как объяснить, что кацапы сбрасывают воду с Каховки? Там - есть несколько объяснений , но если , посчитать , что они это делают умышленно, то официальная версия - про ущерб нашему сельскому хозяйству, при этом - они точно также навредят сельскому хозяйству левого, захваченного ими берега, и заодно перекроют , больше чем наполовину воду в Крым по каналу - , просто смешная
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18.02.2023 06:44 Ответить
У вас вводные не верные. Они не сливают воду, а подорвали пару пролетов дамбы при отступлении. Они ее не контролируют, а просто боялись дальнейшего наступления ВСУ. Сейчас дамбу отремонтировать некому, тк фактически она ничья...
Реальность, как обычно намного проще
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18.02.2023 21:47 Ответить
неверные
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18.02.2023 23:41 Ответить
Какие пару пролетов они там подорвали? Ты ******** что ли? Разберись сначала ,что такое дамба, а что - плотина.

И обрати внимание , ты считаешь, что подорвать, ( как ты их называешь - пролеты дамбы можно легко) , но при этом , считаешь невозможным попасть и разрушить такой же " пролет" как ты сказал ракетой.
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19.02.2023 01:47 Ответить
Проблема с каховской именно в том, что она не контролируется и нет возможности ее отремонтировать. Если бы такие разрушения были на днепрогесе, то их очень быстро локализовали бы. Вы правильно заметили (ниже), что им тоже, вроде как, не выгодно падение уровня воды. Но если бы у них были мозги, то и войну они тоже не начинали бы...

Вот фото того что там:
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19.02.2023 18:53 Ответить
Вот тут деллема и есть, либо считать ,что они дебилы , либо готовится к их подляне
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19.02.2023 19:57 Ответить
Ну с тем что они дебилы спорить сложно, но вообще было сделано простое и стандартное действие - подрыв переправ при отступлении. Не стоит искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет...
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23.02.2023 01:20 Ответить
Кацапи, коли наші зруйнували міст через шлюзи, засипали шлюзові камери, щоб переправлятися по цьому насипу. Потім, коли їх вибили з правого берега, вони вирішили цю "переправу" ліквідувати, щоб наші нею не скористалися, і, в результаті всіх цих дій, пошкодили шлюзові заслонки, й вони тепер не закриваються.
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18.02.2023 11:10 Ответить
Возможно и так . И все объясняется гораздо проще без моих конспирологических идей. Но тут есть один момент : по идее, им тоже очень не выгоден сброс воды . Во первых - атомка, а во вторых там возле плотины - два канала - северо-крымский и на запорожскую область
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18.02.2023 18:21 Ответить
Та отож!
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18.02.2023 18:24 Ответить
Сейчас, вроде, никто не контролирует каховскую дамбу.
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18.02.2023 00:35 Ответить
Може замість того,щоб змушувати партнерів до нездісненного,звільнити греблю від кацапської наволочі Ні? Тоді буде катастрофа.🤷
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18.02.2023 00:50 Ответить
Судячи по малюнку рівень виріс на 11 см.
Сніг тане?
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18.02.2023 01:13 Ответить
по вопросам решения проблем с экологией - это не к международному сообществу, а к главному экологу Залужному.
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18.02.2023 01:40 Ответить
МАГАТЕ вже не встріває?
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18.02.2023 03:17 Ответить
по мацкві втарабанити не пробували?? або розстріляти 200 касабів з полон щоб ті бачили ?
шкода
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18.02.2023 04:53 Ответить
А хто ж такий добрий запустив цю паскуду, яка має назву московити через Чрнгар до того водосховища? Це не ті, що сьогодні своїми відосами, що все нормально забили "зелений" контент, вішгають лоешину на вуха наріду?
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18.02.2023 07:06 Ответить
Особисто у мене питання: а це взагалі як проектувалася АЕС, що через падіння рівня води має статися катастрофа?
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18.02.2023 08:35 Ответить
ЗАЕС, виходячи з фото, жодним чином не залежить від рівня води у Каховському водосховищі, бо використовує для охолодження технологічної води градирні. Хіба що рівень води у ставку-охолоджувачі дещо впаде і то не факт (якщо у ставка бетонна чаша, наприклад)
Але понти й піар ніхто не відміняв. Хоча, нема де правди діти, ці понти працюють на користь Україні.
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18.02.2023 12:02 Ответить
Цікаво. До будівництва Каховської ГЕС екологічної катастрофи не було, а її ліквідація -викличе... То може причина у "трохи по дебільному" проведеній господарській діяльності людей?
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18.02.2023 09:32 Ответить
Склався вже зовсім інший біоценоз, якщо зараз різко поміняти умови, він катастрофічно зруйнується.
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18.02.2023 11:14 Ответить
СклавСЯ, чи СТВОРИЛИ? Та не це головне. Наразі умови змінюються стрімко, але не катастрофічно для матінки-природи. Для людини - гірше, але -люди самі собі таке створили.
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18.02.2023 11:48 Ответить
Ты серьёзно?Начиная с воды в Крым.И десятки тысяч гектаров мелиорировпной земли.По берегам рыбохозяйства,насосные электростанций и промышленности.Сколько ж у нас глупых уродов!И да,ЗаАЭС ЗАВИСИТ от уровня в водохранилище.Изолированый пруд за 1-2 месяца превратится в насыщенный раствор и угробит оборудование.Градирня,к вашему сведению испаряет воду именно пруда.
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18.02.2023 21:14 Ответить
З тепловою схему АЕС ознайомтеся і не пищіть маячні. Бо насичений розчин у циркуляційній воді може бути тільки тупості таких коментаторів, як ви.
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19.02.2023 06:42 Ответить
Заткнись,тупой урод.И не давай советов.Я эту станцию знаю не по телевизору.Заодно узнай,что такое продувка пруда- охладителя.
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19.02.2023 21:47 Ответить
То чим же насичується цирк.вода, що там утворюється насичений розчин? Хіба що твоєю тупістю? І що там у вас "випаровується" на градирні, яка призначена для ОХОЛОДЖЕННЯ цирк.води, а не для її випаровування? Та сама тупість?
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19.02.2023 22:01 Ответить
Ты хронический кретин.Зае... дилетанты диванные
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19.02.2023 22:05 Ответить
То що ж там насичує розчин і що випаровується, "фахівець"?
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19.02.2023 22:12 Ответить
Тебе уже сказали,что ты дебил?ГРАДИРНИ И БРЫЗГАЛЫ ИСПАРЯЮТ ВОДУ ИЗ ПРУДА.Циркнасосы блоков добавляют продукты коррозии и металлы,маслА из конденсаторов и прочую хрень,ты даже не представляешь ,какую.Поставть чайник,налей воду из лужи и выпаривай.То же самое.Ты думал,цЫрквода берётся из космоса?Не-а- из пруда!И подводящий канал- это не то что ты думаешь.Вобщем,пошёл нахер.
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19.02.2023 22:26 Ответить
Йди собі, коли пішов. Хто ж тебе тримає. Може по ходу з'ясуєш (для себе) звідки у конденсаторі візьметься мастило і що насправді роблять градирні. Про "турбіни на банний пар", чому й звідки така назва я тебе не питатиму.
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19.02.2023 22:35 Ответить
Звиздун,ты станции в глаза не видел.Урод.
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20.02.2023 17:08 Ответить
Так що там з "турбінами на банну пару", "фахівець"? Лікбез проведеш? Та й тема мастила з конденсатора не розкрита... Так само, як і питання градирні і випаровування у ній води...
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20.02.2023 20:18 Ответить
*****, і нікого не турбує якже так швидко кцпи дійшли до Запорізької АЄС. Бахмут вже пів року взяти не можуть, а до АЕС дійшли за 1 день.
А неначасі! Боневтік!
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18.02.2023 10:09 Ответить
Никто не забыл первый день войны,когда кацапня спокойно зашла с Крыма,без единого выстрела(Чонгар разминирован,войска отведены)-и захватили Каховское водохранилище.вода пошла в Крым.До этого кацапы со своей стороны чистили канал.подключали всю необходимую инфоаструктуру.Готовились...О чем то знали...
Сразу же захватили несколько областей.Которые теперь освобождаються кровопролитными боями, сотни тысяч жизней гражданских и военных.разрушенные города.Вот цена предательству.
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18.02.2023 10:14 Ответить
кринж я уже лазил в балку фотать на скалы
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18.02.2023 11:58 Ответить
ТАК СПУСТИТЕ ПРОРОССИЙСКИХ ВО ВСЕХ ВОЗМОЖНЫХ СТРАНАХ !!! ЛЮБЫМ СПОСОБОМ !)
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18.02.2023 14:09 Ответить
можете пояснити, якщо літня фронту проходить по греблі, чому москалі на греблі роблять що хочуть? Невже ВСУ не можуть їм вломити, чи можна зробити так, щоб вони не могли підійти?
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18.02.2023 21:48 Ответить
Глупо нарікати про екологічну катастрофу злочинникам, які спокійно ******** багатоповерхівки.
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19.02.2023 07:40 Ответить
1) Як може рівень води в Каховському вдсх. вплинути на водопостачання мешканців Кривого Рогу ??? (Див. * - помаранчевий колір схеми). 2) Екосистема склалася штучна, тому "катастрофа" умовна - русло Дніпра повернеться до свого природного стану. 3) Кацапи не контролюють спуск води і відремонтувати шлюз тех не можуть - єдиний вихід відкинути їх від греблі хоча-б на 40-50 км, привезти ППО і самим там все полагодити.
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19.02.2023 10:25 Ответить
Аби не розмінований Чонгар то стояла б кацапня підірвана на мінах в херсонських полях, як під Вугледаром і Бахмутом. То хто розмінував Чонгар, зелупа?
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19.02.2023 11:25 Ответить
 
 