Россия продолжает спуск воды с Каховского водохранилища: падение еще на 1,83 м приведет к катастрофе, - Минэкологии. ИНФОГРАФИКА
Украина призывает международных партнеров заставить Россию отремонтировать и закрыть шлюзы дамбы Каховской ГЭС или позволить безопасно это сделать украинским специалистам
Об этом заявил Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец во время совместного брифинга с Комиссаром ЕС по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Виргиниусом Синкявичюсом, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, ситуация с террористическими действиями России на Каховском водохранилище должна быть вынесена на международный политический уровень. Украина ежедневно теряет тысячи кубометров днепровской воды из-за действий окупантов.
"Это может иметь колоссальные последствия. Если нормальный уровень воды в водохранилище составляет 16 метров, то сегодня уже есть уровень в 13,83 метра. Это может привести к тому, что более миллиона украинцев останутся без питьевой воды. Падение уровня воды ниже отметки в 12 метров будет означать экологическую катастрофу, поскольку большое количество биоразнообразия мы просто потеряем. Это очень серьезный вызов, и я уверен, что только с помощью наших международных партнеров мы сможем этот вопрос урегулировать", - подчеркнул Руслан Стрелец.
Министр также назвал такие действия России еще одной попыткой ядерного терроризма, ведь снижение уровня воды в Каховском водохранилище будет означать выход из строя систем охлаждения Запорожской АЭС.
По словам Комиссара ЕС по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Виргиниуса Синкявичюса, сегодня действительно важно донести международному сообществу информацию о возможных последствиях такой ситуации:
"Мы поднимем этот вопрос на самом высоком уровне, на уровне ООН. Ведь такие действия – это свидетельство еще одного акта терроризма против людей и их базовых потребностей, которое нужно зафиксировать", – отметил Еврокомиссар.
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Давай зайдем с другой стороны. Как объяснить, что кацапы сбрасывают воду с Каховки? Там - есть несколько объяснений , но если , посчитать , что они это делают умышленно, то официальная версия - про ущерб нашему сельскому хозяйству, при этом - они точно также навредят сельскому хозяйству левого, захваченного ими берега, и заодно перекроют , больше чем наполовину воду в Крым по каналу - , просто смешная
Реальность, как обычно намного проще
И обрати внимание , ты считаешь, что подорвать, ( как ты их называешь - пролеты дамбы можно легко) , но при этом , считаешь невозможным попасть и разрушить такой же " пролет" как ты сказал ракетой.
Вот фото того что там:
Сніг тане?
шкода
Але понти й піар ніхто не відміняв. Хоча, нема де правди діти, ці понти працюють на користь Україні.
А неначасі! Боневтік!
Сразу же захватили несколько областей.Которые теперь освобождаються кровопролитными боями, сотни тысяч жизней гражданских и военных.разрушенные города.Вот цена предательству.