Россия продолжает спуск воды с Каховского водохранилища: падение еще на 1,83 м приведет к катастрофе, - Минэкологии. ИНФОГРАФИКА

Украина призывает международных партнеров заставить Россию отремонтировать и закрыть шлюзы дамбы Каховской ГЭС или позволить безопасно это сделать украинским специалистам

Об этом заявил Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец во время совместного брифинга с Комиссаром ЕС по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Виргиниусом Синкявичюсом, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, ситуация с террористическими действиями России на Каховском водохранилище должна быть вынесена на международный политический уровень. Украина ежедневно теряет тысячи кубометров днепровской воды из-за действий окупантов.

"Это может иметь колоссальные последствия. Если нормальный уровень воды в водохранилище составляет 16 метров, то сегодня уже есть уровень в 13,83 метра. Это может привести к тому, что более миллиона украинцев останутся без питьевой воды. Падение уровня воды ниже отметки в 12 метров будет означать экологическую катастрофу, поскольку большое количество биоразнообразия мы просто потеряем. Это очень серьезный вызов, и я уверен, что только с помощью наших международных партнеров мы сможем этот вопрос урегулировать", - подчеркнул Руслан Стрелец.

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Министр также назвал такие действия России еще одной попыткой ядерного терроризма, ведь снижение уровня воды в Каховском водохранилище будет означать выход из строя систем охлаждения Запорожской АЭС.

По словам Комиссара ЕС по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Виргиниуса Синкявичюса, сегодня действительно важно донести международному сообществу информацию о возможных последствиях такой ситуации:

"Мы поднимем этот вопрос на самом высоком уровне, на уровне ООН. Ведь такие действия – это свидетельство еще одного акта терроризма против людей и их базовых потребностей, которое нужно зафиксировать", – отметил Еврокомиссар.