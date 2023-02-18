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Беларусь (7771) Венгрия (1836) Сийярто (296)

Сийярто о визите в Минск: Призвал белорусских партнеров не способствовать продолжению или расширению войны

сійярто

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что во время своего визита в Минск призвал "белорусских партнеров" не способствовать продолжению или расширению войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам венгерского министра, во время визита он обратился к представителям Беларуси с "мирным призывом".

"Я сказал об этом своим белорусским партнерам и попросил их, как мы просим всех членов международного сообщества, не предпринимать никаких воинственных шагов, никаких шагов, которые могут привести к продолжению войны или географическому расширению войны", - пояснил Сийярто.

Министр также опроверг слухи, что он провел в Беларуси переговоры с представителями РФ.

"Если я хочу вести переговоры с россиянами, я уеду в Москву и сообщу об этом. Мне не нужно вести переговоры с россиянами в Минске, скрываясь. Ни я, ни кто-то из членов моей делегации не вел переговоры ни с кем, кроме белорусских собеседников, - заявил глава МИД Венгрии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрии придется определиться – быть без европейских денег или энергоносителей РФ, - Линкявичюс

Напомним, Сиярто прибыл в Минск 13 февраля, несмотря на участие Беларуси в войне России против Украины.
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Топ комментарии
+15
та на *** вже йдіть оба троє
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18.02.2023 00:57
+9
П'ять регіонів РФ проведуть референдуми в онлайн-форматі за незалежність і вихід зі складу Росії. Лідери окремих регіонів заявили про намір воювати на боці України та просити допомоги у НАТО та ЄС щодо від'єднання від РФ.

Про це ініціатори заявили під час п'ятого Форуму вільних народів пост-Росії, який відбувся 31 січня у Брюсселі в будівлі Європарламенту.

У Форумі взяли участь представники татарського, башкортського, чеченського, бурятського, ойрат-калмицького народів та інших регіонів. Представники регіонів заявили, що майбутнє кожного звільненого народу та регіону має вирішуватись самим народом та регіоном на основі принципу самовизначення нації аж до сецесії та інших загальновизнаних норм міжнародного права.
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18.02.2023 01:02
+7
четверо.
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18.02.2023 03:03
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Правила форума Совет форумчан
та на *** вже йдіть оба троє
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18.02.2023 00:57 Ответить
четверо.
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18.02.2023 03:03 Ответить
#здіти ви (мадяри) ніби навчились, але вірити вам не можна.
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18.02.2023 08:05 Ответить
а i не вірте, вас хто питав за віру?
а шо б мені чарку під борщ не мати - вся опа українці
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18.02.2023 08:11 Ответить
П'ять регіонів РФ проведуть референдуми в онлайн-форматі за незалежність і вихід зі складу Росії. Лідери окремих регіонів заявили про намір воювати на боці України та просити допомоги у НАТО та ЄС щодо від'єднання від РФ.

Про це ініціатори заявили під час п'ятого Форуму вільних народів пост-Росії, який відбувся 31 січня у Брюсселі в будівлі Європарламенту.

У Форумі взяли участь представники татарського, башкортського, чеченського, бурятського, ойрат-калмицького народів та інших регіонів. Представники регіонів заявили, що майбутнє кожного звільненого народу та регіону має вирішуватись самим народом та регіоном на основі принципу самовизначення нації аж до сецесії та інших загальновизнаних норм міжнародного права.
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18.02.2023 01:02 Ответить
не вірю в кацапську свідомість, ссилку можна?
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18.02.2023 01:10 Ответить
https://ukrainainc.net/2023/02/12/11044/ https://ukrainainc.net/2023/02/12/11044/

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19.02.2023 09:34 Ответить
в кацапську свідомість вірити не обов'язково, але розвалити цю кацапію потрібно обов'язково, і всі методи є хороші
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19.02.2023 09:45 Ответить
тобто ні.
видавати бажання за дійсність?
я тепер розумію з куда вся срань зелена...
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18.02.2023 01:26 Ответить
та були ці "референдуми", я теж бачив, та шо бачив - навіть участь прийняв , ніяких перевірок немає, голосує хто хоче і звідки хоче, звичайний сайт на колінці і звичайний опроснік названий як "референдум", все. ніякого ні смислу ні навіть реальної вибірки по ньому не зробити. Забудьте. навіть ссилку шукати не буду.
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18.02.2023 02:19 Ответить
питань буде мілліон до після нашої перемоги до кожного, а до відбулавленого так першого...
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18.02.2023 02:55 Ответить
ват?
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18.02.2023 04:13 Ответить
кіловат?
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18.02.2023 04:22 Ответить
ти шо упоротий?)
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18.02.2023 04:31 Ответить
мені здається ти.
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18.02.2023 04:34 Ответить
іваноф!
****...!
нe ******, ідіот, ти тепер іванофсбергер і це ти окупант на сегодні в Україні!
маемо всі підстави тебе зажмурити.
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18.02.2023 04:41 Ответить
А что вам не нравится в таких референдумах на территории рашки?) Все по их стандартам...
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18.02.2023 07:22 Ответить
причому тут нравится\не нравиться, я пишу про їх смисл якого тупо немає а значить і розмовляти немає про шо.
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18.02.2023 13:02 Ответить
Вы это обсуждаете, значит смысл уже есть))) Именно так и работают Окна Овертона)
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18.02.2023 17:56 Ответить
так але тут контекст трохи інший був.
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18.02.2023 20:35 Ответить
їдь за хлом за мир агітувати, тупий угрофін
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18.02.2023 01:03 Ответить
Моя ти киця за Мир во всьому світу
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18.02.2023 03:55 Ответить
Цікаво - а кого ж це він закликав? Білорусів? Так вони там нічого не вирішують - білоруси вже давно не господарі в своїй країні Росіян? Кого саме? Бо там тільки "кремлівське кодло" щось вирішить може А вони вже "на попятную" не підуть добровільно Крім того - "шобло" яке зараз представляє Угорщину, сидить на грошах з Росії Так що на його просьби срать вони хотіли
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18.02.2023 06:20 Ответить
Та, мягко кажучи, триндить цей циган! Тоже ще "миротворець"!
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18.02.2023 08:36 Ответить
Єдина мета, чого він туди поперся: зробить оцінку - чи варто і далі"рвать жопу" за російські інтереси!
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18.02.2023 08:44 Ответить
і да ніколи не говоріть на "капа" "коп"- краще мовчить... - це ломає вуха
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18.02.2023 06:33 Ответить
Для нього Путлер та Лукашенко партнери !
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18.02.2023 07:04 Ответить
хочете рижого ідіота взад в Амерікі? - от і ***** теж хоче...
*** у вас злупиться - всі все зрозуміли 20му, а багато хто і раніше.
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18.02.2023 07:19 Ответить
П*здить!
Знов якусь х*йню задумали...
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18.02.2023 07:44 Ответить
Господи, яке воно убоге!
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18.02.2023 07:50 Ответить
Лайно гуляшне...
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18.02.2023 08:00 Ответить
під час візиту він звернувся до представників Білорусі із "мирним закликом" - это было 13 февраля. А остальные 5 дней что делал?
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18.02.2023 08:30 Ответить
 
 