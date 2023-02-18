Сийярто о визите в Минск: Призвал белорусских партнеров не способствовать продолжению или расширению войны

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что во время своего визита в Минск призвал "белорусских партнеров" не способствовать продолжению или расширению войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам венгерского министра, во время визита он обратился к представителям Беларуси с "мирным призывом".

"Я сказал об этом своим белорусским партнерам и попросил их, как мы просим всех членов международного сообщества, не предпринимать никаких воинственных шагов, никаких шагов, которые могут привести к продолжению войны или географическому расширению войны", - пояснил Сийярто.

Министр также опроверг слухи, что он провел в Беларуси переговоры с представителями РФ.

"Если я хочу вести переговоры с россиянами, я уеду в Москву и сообщу об этом. Мне не нужно вести переговоры с россиянами в Минске, скрываясь. Ни я, ни кто-то из членов моей делегации не вел переговоры ни с кем, кроме белорусских собеседников, - заявил глава МИД Венгрии.

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Напомним, Сиярто прибыл в Минск 13 февраля, несмотря на участие Беларуси в войне России против Украины.