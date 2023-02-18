Сийярто о визите в Минск: Призвал белорусских партнеров не способствовать продолжению или расширению войны
Глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что во время своего визита в Минск призвал "белорусских партнеров" не способствовать продолжению или расширению войны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По словам венгерского министра, во время визита он обратился к представителям Беларуси с "мирным призывом".
"Я сказал об этом своим белорусским партнерам и попросил их, как мы просим всех членов международного сообщества, не предпринимать никаких воинственных шагов, никаких шагов, которые могут привести к продолжению войны или географическому расширению войны", - пояснил Сийярто.
Министр также опроверг слухи, что он провел в Беларуси переговоры с представителями РФ.
"Если я хочу вести переговоры с россиянами, я уеду в Москву и сообщу об этом. Мне не нужно вести переговоры с россиянами в Минске, скрываясь. Ни я, ни кто-то из членов моей делегации не вел переговоры ни с кем, кроме белорусских собеседников, - заявил глава МИД Венгрии.
Напомним, Сиярто прибыл в Минск 13 февраля, несмотря на участие Беларуси в войне России против Украины.
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а шо б мені чарку під борщ не мати - вся опа українці
Про це ініціатори заявили під час п'ятого Форуму вільних народів пост-Росії, який відбувся 31 січня у Брюсселі в будівлі Європарламенту.
У Форумі взяли участь представники татарського, башкортського, чеченського, бурятського, ойрат-калмицького народів та інших регіонів. Представники регіонів заявили, що майбутнє кожного звільненого народу та регіону має вирішуватись самим народом та регіоном на основі принципу самовизначення нації аж до сецесії та інших загальновизнаних норм міжнародного права.
видавати бажання за дійсність?
я тепер розумію з куда вся срань зелена...
****...!
нe ******, ідіот, ти тепер іванофсбергер і це ти окупант на сегодні в Україні!
маемо всі підстави тебе зажмурити.
*** у вас злупиться - всі все зрозуміли 20му, а багато хто і раніше.
Знов якусь х*йню задумали...