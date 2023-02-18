Байден не планирует встречу с Зеленским во время визита в Польшу, - Белый дом
Президент США Джо Байден не планирует встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе поездки в Польшу, которая состоится с 20 по 22 февраля.
Об этом заявил во время брифинга координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Сейчас в поездке не запланирована встреча с президентом Зеленским", – отметил Кирби.
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Розхитать Україну з середини
( бо військових досягнень нема)
це мрія ху&ла.
- Вставай, президент! Війна почалася!
- О! Наши пришли! Как Вы быстро добрались!
- Наші, «наші»! Це я - Залужний!
Касові видатки на грошове утримання військовослужбовців у січні зменшилися до 71,8 млрд грн. порівняно з 87,81 в середньому за 2022 р.
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само нічого не зробило і не зробить для захисту країни - нитік.
це не Блинкін, або Остин…
Ну и ганьба что сс*ло байден так сс*тся приехать в Украину.
Все нормальные люди уже давно это сделали.
Додав би ще пару плюсиків до свого іміджу.
А то тормозить, як Обама.
*** у вас злупиться....
я не зачепив ваші зелені чувства?
ну здрастуй рада!
Махнув рукою, пожалів
А по поводу хлопчикив у Макрона та Трюдо, они оба вроде как счастливо женаты, откуда инфа?