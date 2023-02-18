Байден не планирует встречу с Зеленским во время визита в Польшу, - Белый дом

Президент США Джо Байден не планирует встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе поездки в Польшу, которая состоится с 20 по 22 февраля.

Об этом заявил во время брифинга координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Сейчас в поездке не запланирована встреча с президентом Зеленским", – отметил Кирби.

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