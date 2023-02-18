ВСУ отбили атаки врага в районах 20 населенных пунктов Донетчины, Луганщины и Харьковщины, - Генштаб

За минувшие сутки Силы обороны отразили атаки оккупантов в районах 15 населенных пунктов в Донецкой области, 3 - в Луганской и 2 - в Харьковской.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 18 февраля по поводу российского вторжения.

Начались триста шестидесятые сутки российского широкомасштабного вторжения.

Российская Федерация продолжает вести полномасштабную вооруженную агрессию против Украины. Враг не прекращает уничтожать критическую инфраструктуру нашего государства, продолжает наносить удары, совершать артиллерийские обстрелы по гражданским объектам и домам мирного населения.

В течение суток противник нанес 10 ракетных и 29 авиационных ударов. Совершил 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Угроза дальнейших российских ракетных ударов остается очень высокой по всей территории Украины.

Основные усилия враг сосредотачивается на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

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За минувшие сутки наши воины отразили атаки окупантов в районах населенных пунктов Гряниковка и Синьковка Харьковской области; Стельмаховка, Краснопоповка и Кременная - Луганской, а также Выемка, Федоровка, Дубово-Василовка, Раздолевка, Парасковеевка, Берховка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Веселое, Водяное, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Угледар на Донетчине.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок врага не обнаружено. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Колосс Черниговской области; Мефедовка, Бачевск, Эсмань, Харьковка, Заруцкое, Кондратовка, Юнаковка, Запселье, Майское и Мезеновка Сумской области, а также Ветеринарное, Гранов, Казачья Лопань, Стрелечье, Красное, Борисовка, Веселое, Старица, Красное Первое в Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил обстрелы более 15 населенных пунктов. В частности это – Гряниковка, Кучеровка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области; Первомайское, Невское, Краснопоповка, Кременная в Луганской области и Кузьмино, Спорное и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Раздолевка, Железнянское, Парасковеевка, Берховка, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Курдюмовка и Нью-Йорк Донецкой области.

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На Авдеевском и Шахтерском направлениях артиллерийские обстрелы зафиксированы в 20 районах населенных пунктов. Среди них - Авдеевка, Водяное, Веселое, Первомайское, Красногоровка, Марьинка, Богоявленко, Большая Новоселка, Золотая Нива, Угледар и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлении огневому поражению подверглись районы 25 населенных пунктов, включая Малиновку, Гуляйполе, Зализничное, Белогорье, Малую Токмачку, Новоданиловку, Орехов, Новоандреевку, Малые Щербаки, Степное, Каменское и Приднепровское Запорожской области.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали Херсон, а также районы более 25 населенных пунктов, включая Михайловку, Новоалександровку, Гавриловку, Змиевку, Веселое, Казацкое, Ивановку, Токаревку, Никольское, Садовое и Антоновку Херсонской области.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 5 ударов по районам сосредоточения врага, а также один - по позиции зенитно-ракетного комплекса.

Силы противовоздушной обороны сбили 6 БПЛА противника. По предварительной информации, 5 – типа "Ланцет" и 1 – "Зала".

Подразделения ракетных войск и артиллерии в то же время поразили 3 района сосредоточения живой силы противника и позицию зенитно-ракетного комплекса С-300 на огневой позиции.