Auchan Retail утверждает, что ее российские магазины оказывают помощь "лишь гражданскому населению" и не проводили благотворительные сборы для армии РФ

Французская сеть супермаркетов "Ашан" заявила, что не поставляла товары российским военным.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом говорится в заявлении компании, опубликованном на сайте Auchan Retail.

"Auchan Retail категорически отрицает заявления, сделанные в отчете-расследовании, и их интерпретацию. Auchan Retail очень удивлена этими обвинениями, которые никоим образом не подтверждаются реальностью внутреннего расследования", - говорится в сообщении.

В компании заявили, что ее российские магазины оказывают помощь "лишь гражданскому населению" и не проводили благотворительные сборы для армии РФ.

В "Ашане" сообщили, что в марте прошлого года мэрия Санкт-Петербурга сделала заказ на "сбор помощи для населения", а в перечне потребностей не было товаров, которые могли быть предназначены для военных.

Компания также настаивает, что не размещала в своих российских супермаркетах "пункты сбора гуманитарной помощи для Донбасса".

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Напомним, ранее журналисты-расследователи выяснили, что "Ашан" в России посылал "гуманитарную помощь" российским военным на временно оккупированных территориях Украины.

В свою очередь, украинский "Ашан" заявил, что шокирован расследованием о помощи российских магазинов армии РФ и требует у центрального офиса объяснений.