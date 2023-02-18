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армия РФ (18059) помощь (7441) Auchan (4)

Auchan Retail утверждает, что ее российские магазины оказывают помощь "лишь гражданскому населению" и не проводили благотворительные сборы для армии РФ

ашан,auchan

Французская сеть супермаркетов "Ашан" заявила, что не поставляла товары российским военным.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом говорится в заявлении компании, опубликованном на  сайте Auchan Retail.

"Auchan Retail категорически отрицает заявления, сделанные в отчете-расследовании, и их интерпретацию. Auchan Retail очень удивлена этими обвинениями, которые никоим образом не подтверждаются реальностью внутреннего расследования", - говорится в сообщении.

В компании заявили, что ее российские магазины оказывают помощь "лишь гражданскому населению" и не проводили благотворительные сборы для армии РФ.

В "Ашане" сообщили, что в марте прошлого года мэрия Санкт-Петербурга сделала заказ на "сбор помощи для населения", а в перечне потребностей не было товаров, которые могли быть предназначены для военных.

Компания также настаивает, что не размещала в своих российских супермаркетах "пункты сбора гуманитарной помощи для Донбасса".

Читайте также: Российский "Ашан" под видом гумпомощи поставлял товары военным РФ на оккупированных территориях, - расследование

Напомним, ранее журналисты-расследователи выяснили, что "Ашан" в России посылал "гуманитарную помощь" российским военным на временно оккупированных территориях Украины.

В свою очередь, украинский "Ашан" заявил, что шокирован расследованием о помощи российских магазинов армии РФ и требует у центрального офиса объяснений.
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Топ комментарии
+25
Якому ще цивільному населенню?
Рашистам, які з піною біля рота кричать - вбивайте хохлів?
Ще і совість мають таким чином виправдовуватись.
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18.02.2023 08:07
+25
Я писав ще вчора,що хитрожопі жабоїди скоріше підуть з України ніж з кацапстану. Будуть відмазуватися до останнього. Покидьки.
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18.02.2023 08:17
+13
Угу, один раз- не підарас.
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18.02.2023 08:08
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Якому ще цивільному населенню?
Рашистам, які з піною біля рота кричать - вбивайте хохлів?
Ще і совість мають таким чином виправдовуватись.
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18.02.2023 08:07 Ответить
їм в очі сцяти - не звикати...за їхньою логікою цивільними бувають лише чоловіки
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18.02.2023 12:27 Ответить
Угу, один раз- не підарас.
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18.02.2023 08:08 Ответить
А що населення кацапії потребує допомоги від них? Це як інша фірма, парфюмерна, не може залишити ринок орків, бо там же люди.
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18.02.2023 08:14 Ответить
Я писав ще вчора,що хитрожопі жабоїди скоріше підуть з України ніж з кацапстану. Будуть відмазуватися до останнього. Покидьки.
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18.02.2023 08:17 Ответить
Давно это говорю, включая еще минимум немцев и итальянцев...
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18.02.2023 17:08 Ответить
в принципі, по класиці, повинні були надавати допомогу "беспризорным детям", остающимся без призора и стоны которых они слышат по всей параше вялікой!
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18.02.2023 08:20 Ответить
"збір допомоги для населення", а в переліку потреб не було товарів, які могли бути призначені для військових.

Читаем между строк - продукция пошла военным.
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18.02.2023 08:21 Ответить
***** ашан, хотя у нас в Одесе нет ашана, все равно *****
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18.02.2023 08:22 Ответить
А що, у Фонтанці закрили?
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18.02.2023 08:25 Ответить
а Фонтанка это не Одеса, а село за поскотом
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18.02.2023 08:27 Ответить
Ну так і Бориспіль це не Київ, але аеропорт київський. Чи Ашан для жителів Фонтанки відкривався?
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18.02.2023 08:29 Ответить
для жителей поскота
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18.02.2023 08:31 Ответить
Щось ти трохи ображений...
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18.02.2023 08:38 Ответить
на шо? что я живу не на поскоте?
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18.02.2023 09:22 Ответить
Да, только в Ривьере из всех посетителей 99% жители Одессы. А так да, "не Одесса"))))
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18.02.2023 08:33 Ответить
вы у каждого прописку спрашивали?
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18.02.2023 08:34 Ответить
Прописку? Товарищ, совка уже больше 30 лет нет.
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18.02.2023 08:36 Ответить
Про піску
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18.02.2023 08:46 Ответить
томбовсий чмобик вам товарищь, мне чтоб попасть в ашан надо потратить 2 часа на дорогу, а так да вся Одеса ходит в ашан
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18.02.2023 09:00 Ответить
Та вроде после прилета в Ривьеру Ашан потом уже не открыли.
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18.02.2023 08:31 Ответить
Як побачу, куме, вас у ашані буду вважати вас за покійника!
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18.02.2023 08:23 Ответить
Гальские петушары были прихвостнями национал-социалистов и фашистов в прошлом, и остаються прихвостнями рашистов в настоящем. Это все что надо знать о сраном вЯличии Франции.
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18.02.2023 08:23 Ответить
П*здять!
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18.02.2023 08:43 Ответить
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18.02.2023 08:51 Ответить
Так співпало, що під визначення "лише цивільному населенню" попали мобікі та зеки, які комбатантами бути не могли.
Просто містика якась.
Ашан в шоке.
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18.02.2023 09:05 Ответить
лягушатники ашана такие же ******* как и *************** ********......................................
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18.02.2023 09:33 Ответить
Можна припустити що керівництво Ашану, яке знаходиться у Франції , може й не в курсі всіх витівок керівництва їхньої дочірньої компанії на паРаші , яке напевно ж складається з місцевої пропутінської кацапні ,, але ж , ну - хоч якось , французи ж мають контролювати дії свого підрозділу . !!
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18.02.2023 10:09 Ответить
В Росії Ашан юридично повністю паРашинський,до речі їхнього товару в них немає,вони тільки продають,а товари на військо можуть відібрати тільки в власників,які поставляють товар на продаж в Ашан.
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18.02.2023 11:48 Ответить
РНБО вже майже рік не може ввести санкція проти АШАНУ?
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18.02.2023 11:03 Ответить
В Україні, ці магазини варто обкласти більшим податком.
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18.02.2023 11:59 Ответить
******** ашан звичайний напівмертвий гастроном
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18.02.2023 12:49 Ответить
А Ашан не Ахметову принадежит? Это его риторика с 14го года.....
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18.02.2023 16:53 Ответить
 
 