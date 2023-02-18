Общие боевые потери РФ с начала войны – около 142 270 человек (+1010 в сутки), 3303 танка, 2326 артсистем, 6533 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 18 февраля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 142 270 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 18.02.2023 ориентировочно составляют:

личного состава - около 142270 (+1010) человек ликвидировано,

танков - 3303 (+5) ед.,

боевых бронированных машин - 6533 (+13) ед.,

артиллерийских систем - 2326 (+4) ед.,

РСЗО - 469 (+2) ед.,

средства ПВО - 243 (+2) ед.,

самолетов - 298 (+0) ед.,

вертолетов - 287 (+0) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2016 (+3),

крылатые ракеты – 871 (+0),

корабли/катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5196 (+9) ед.,

специальная техника – 223 (+2).

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"Данные уточняются", - говорится в сообщении.