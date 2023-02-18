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Новости Война
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армия РФ (18059) Генштаб ВС (5784) уничтожение (6257) техника (1712) потери (4274)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 142 270 человек (+1010 в сутки), 3303 танка, 2326 артсистем, 6533 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 18 февраля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 142 270 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 18.02.2023 ориентировочно составляют:

личного состава - около 142270 (+1010) человек ликвидировано,

танков - 3303 (+5) ед.,

боевых бронированных машин - 6533 (+13) ед.,

артиллерийских систем - 2326 (+4) ед.,

РСЗО - 469 (+2) ед.,

средства ПВО - 243 (+2) ед.,

самолетов - 298 (+0) ед.,

вертолетов - 287 (+0) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2016 (+3),

крылатые ракеты – 871 (+0),

корабли/катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5196 (+9) ед.,

специальная техника – 223 (+2).

Читайте также: Число ликвидированных российских военных в феврале резко возросло в пять раз, - BBC

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 142 270 человек (+1010 в сутки), 3303 танка, 2326 артсистем, 6533 бронированные машины 01

"Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+28
Сегодня круглая цифра зажмуренных орков.
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18.02.2023 08:24
+26
Україна тримається, ЗСУ тримаються. Бахмут, Авдіївка, Вугледар тримаються. Усе буде Україна.
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18.02.2023 08:17
+19
Свято у кабздона!
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18.02.2023 08:11
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Свято у кабздона!
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18.02.2023 08:11 Ответить
Щоби воно і не закінчувалося до кінця війни!
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18.02.2023 08:30 Ответить
1) Воїнів ЗСУ тренують кращі світові інструктори
2) екіпірують европейські партнери
3) повільно, але надходить військова техніка, що дійсно не має совЄцькіх аналогів.
Це свято буде тривати до останнього каZZапа.
Слава ЗСУ!
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18.02.2023 09:17 Ответить
Короткий анекдот:
- Смерть якого кацапа Вас би найбільше порадувала ?
- Отанного !
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18.02.2023 09:41 Ответить
того, що всередині
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18.02.2023 10:26 Ответить
Україна тримається, ЗСУ тримаються. Бахмут, Авдіївка, Вугледар тримаються. Усе буде Україна.
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18.02.2023 08:17 Ответить
Слава Господу 🙏🙏🙏 Героям Слава! 💙💛
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18.02.2023 12:04 Ответить
3300 танчиків. Кацапам Т-55 час розконсервовувати. Вундервафлю...
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18.02.2023 08:21 Ответить
Там усе розкрадено і пропито. Немає що розконсервовувати. Те саме було і в Україні до війни.
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18.02.2023 10:34 Ответить
Сегодня круглая цифра зажмуренных орков.
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18.02.2023 08:24 Ответить
Это просто отрада какая-то.
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18.02.2023 08:44 Ответить
LOL
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18.02.2023 10:27 Ответить
от вам і мерсі боку , кацапйо
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18.02.2023 17:28 Ответить
Спасибі, котики, ви кращі.
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18.02.2023 08:39 Ответить
Ежедневно - 700 з гаком кацапо-двухсотых , первое марта = 150 000 почитателей кабысдоха.
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18.02.2023 08:43 Ответить
Гойда...
😅🤣😂
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18.02.2023 08:55 Ответить
Щось мені підказує, що це ще не рекорд. ЗСУ отримає танки та іншу техніку і цифри невпинно будуть стрімко зростати! Наші хлопці найкращі! Слава Україні! Слава ЗСУ;
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18.02.2023 09:00 Ответить
У кобздона аншлаг ..
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18.02.2023 09:04 Ответить
Він там вже захрип концерти давати.

Уявляю, як він такий попадає до пекла, а чортяка: "О! Півун до нас прибув. Будеш тут у нас новоприбулим кацапам концерти давати." А кабздон думає: "Нєплохо я і тут устроілся".
Він і не здогадувався, що головний чорт нашої прекрасної планети путлєр "спєцопєрацію" замутить і кабздону доведеся цілими днями без зупину "пєть". А чорти йому вновьпрібившіх маленькими партіями приводять, так щоб йоська й духу перевести не міг.
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18.02.2023 12:56 Ответить
Конферансье жириновский .
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18.02.2023 13:03 Ответить
За що Ви так мене? В мене аж сльози від сміху потекли.
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18.02.2023 13:18 Ответить
🤣
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18.02.2023 13:26 Ответить
Не забувайте: коли кобзон починає "пускати півнів", на іншу локацію виходить Хір Алєксандрова.
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19.02.2023 03:26 Ответить
Місяць закінчується і Укрпошта набиває собі премію на відправці БАНДЕРолей на суміжні болота
Слава ЗСУ!
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18.02.2023 09:10 Ответить
Молодці наші воіни 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
попрацювали на славу 🙁
Молимось за Вас , дорогі наші захисники !!
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18.02.2023 09:11 Ответить
Орки порадували...5 БТГ (2 полка) втратили боєздатність.
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18.02.2023 10:32 Ответить
Радует что в реальности должно быть по идее ещё больше , потому что есть раненые и раненные дохляки в больницах, если они туда вообще попадают
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18.02.2023 13:24 Ответить
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18.02.2023 10:55 Ответить
русня точно веде наступ по повінй, техніки невистачає на відміну від голів рашистів, а наші поливають її вогнем по сценарію "психічної атаки" з фільма чапаєв. Потрібно додатково масса мінометів всіх типів, кулеметів. гранотометів. А снайперські пари отримають практику.
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18.02.2023 11:33 Ответить
Ху...лу пи.....дець. слава Україні!!!!!
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18.02.2023 12:03 Ответить
Героям слава!!!
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18.02.2023 12:10 Ответить
18.02.2023 11:45 https://t.me/generallsvr/311 сообщение
Суббота 18.02.2023г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 143178 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня. Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 17 февраля это 49267 погибших...Потери Росгвардии с начала военных действий 6632 убитыми и пропавшими безвести.
----
*******:
безповоротні рашисти (без ЛДНР): 143178 + 49267 + 6632= 199077 (+13613 у порівнянні з 05.02.2023, +22214 з 28.01.2023, +55048 з 31.12.2022,+72258 з 3.12.2022, +92961 з 05.11.2022, +117505 з 21.09.2022)
якщо коефіціент поранених до безповоротних - 2, то:

Тоді: сумарно з пораненими (без ЛДНР): 199077 + (199077 * 2)= 597231 (+40839 у порівнянні з 05.02.2023,+66642 з 28.01.2023,+165144 з 31.12.2022,+216774 з 3.12.2022,+278883 з 05.11.2022, +352515 з 21.09.2022)
--------
По ЛДНР інфи нема, проте була у вересні 2022 інфа, що з ЛДНР загиблих тільки мобіків 23 000, приймемо консервативно, що зараз 25 000.
Тоді: ЛДНР с пораненими: 25 000 + (25 000*2) = 75 000
=====
Загалом з пораненими (з ЛДНР): 597231 + 75 000 = 672231
---
P.S. А якщо ж брати коефіціент поранених до безповоротних - 3, то загальна сума = 896308
--
Дуже великі втрати у рашистів з 31.12.2022 (+55048 з 31.12.2022).
Такими темпами через менше, на горизонті днів 45 - і зникнуть усі 500 тис чмобиків - свіжомобілізованих з 22.09.2022 (з урахуванням коефіцієнту 2 поранених до безповоротних).
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18.02.2023 13:56 Ответить


https://t.me/generalsvr/1432 Генерал СВР , Суббота 18.02.2023г, Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
в отчете ***** безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ - 143178 человек.
Данные о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 17 февраля - это 49267 погибших.
Потери Росгвардии с начала военных действий 6632 убитыми и пропавшими безвести.
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18.02.2023 14:05 Ответить
Утилизация росейського биосмиття тривае!! Слава ЗСУ. !!!)))
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18.02.2023 17:45 Ответить
 
 