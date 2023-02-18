Риторика Шольца и Макрона стала гораздо лучше после ужина с Зеленским, - Кулеба об имплементации формулы мира
Украина ведет динамичный двусторонний диалог с Францией и Германией об имплементации предложенной президентом Владимиром Зеленским "формулы мира", нарабатывая общие модальности.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в пятницу на полях Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Франция и Германия играют важную роль в имплементации формулы мира. То, что лидеры (этих стран) сегодня ее не упомянули, не означает, что у нас нет динамического двустороннего диалога с ними по этому вопросу. И не только мы им что-то говорим, но и они отвечают, мы нарабатываем модальности, как дальше двигаться", - сказал он.
Кулеба отметил, что в выступлениях на конференции президент Эмманюэль Макрон и канцлер Олаф Шольц "звучали гораздо лучше, чем они высказывались раньше".
"Это результат ужина, который президент Зеленский, президент Макрон и канцлер Шольц имели в Париже на прошлой неделе. Это был очень важный момент в истории европейской дипломатии и истории этой войны, и истории европейского и евроатлантического будущего Украины", - отметил глава МИД.
Он отметил, что Украине удалось добиться чрезвычайно важной цели: если в начале войны даже друзья говорили, что "Россия не должна победить в этой войне", то теперь они стали говорить, что "Украина должна победить в этой войне".
"Они начали это говорить и от этого начали строить свою политику и политические решения. Поэтому вы видите это все оружие, политическую поддержку, видите смену риторики", – пояснил глава МИД.
Пожалуйста, подождите...
але не голосував - не маю права ....
Він не вирішує абсолютно нічого, навіть відосики по вказівкам записує
Кулеба смачно так вилизав дупу своєму господарю.
Те, що можна прорахувати та помацати!
Поки що тільки слова про суб'єктивну оцінку слів.
а лягуха тут точно не прічем...
І так на вечері з Макроном і Шольцем, але без дЄрмака, нашому балаганому блазню пояснили хто дійсно тримає його за яйкі.
Схема проста:
ввечері посадки корупціонерів, вранці зброя ; вранці арешти тартарових/сміхрнових/каломойшских вдень зброя; вдень звільнення дєрмака/абдрисхамії/кубракова ввечері БАГАТО ЗБРОЇ!
думайТЄ!
- Да ні про що.
перестати єю бути? - життя іноді не досить....
прогавили Джонсона британці - як і ми Петра!