Риторика Шольца и Макрона стала гораздо лучше после ужина с Зеленским, - Кулеба об имплементации формулы мира

Украина ведет динамичный двусторонний диалог с Францией и Германией об имплементации предложенной президентом Владимиром Зеленским "формулы мира", нарабатывая общие модальности.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в пятницу на полях Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Франция и Германия играют важную роль в имплементации формулы мира. То, что лидеры (этих стран) сегодня ее не упомянули, не означает, что у нас нет динамического двустороннего диалога с ними по этому вопросу. И не только мы им что-то говорим, но и они отвечают, мы нарабатываем модальности, как дальше двигаться", - сказал он.

Кулеба отметил, что в выступлениях на конференции президент Эмманюэль Макрон и канцлер Олаф Шольц "звучали гораздо лучше, чем они высказывались раньше".

"Это результат ужина, который президент Зеленский, президент Макрон и канцлер Шольц имели в Париже на прошлой неделе. Это был очень важный момент в истории европейской дипломатии и истории этой войны, и истории европейского и евроатлантического будущего Украины", - отметил глава МИД.

Он отметил, что Украине удалось добиться чрезвычайно важной цели: если в начале войны даже друзья говорили, что "Россия не должна победить в этой войне", то теперь они стали говорить, что "Украина должна победить в этой войне".

"Они начали это говорить и от этого начали строить свою политику и политические решения. Поэтому вы видите это все оружие, политическую поддержку, видите смену риторики", – пояснил глава МИД.