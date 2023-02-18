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Германия (6732) Зеленский (19064) Франция (3354) Кулеба Дмитрий (2880) Макрон (1173) Шольц Олаф (852)

Риторика Шольца и Макрона стала гораздо лучше после ужина с Зеленским, - Кулеба об имплементации формулы мира

макрон,зеленський,шольц

Украина ведет динамичный двусторонний диалог с Францией и Германией об имплементации предложенной президентом Владимиром Зеленским "формулы мира", нарабатывая общие модальности.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в пятницу на полях Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Франция и Германия играют важную роль в имплементации формулы мира. То, что лидеры (этих стран) сегодня ее не упомянули, не означает, что у нас нет динамического двустороннего диалога с ними по этому вопросу. И не только мы им что-то говорим, но и они отвечают, мы нарабатываем модальности, как дальше двигаться", - сказал он.

Кулеба отметил, что в выступлениях на конференции президент Эмманюэль Макрон и канцлер Олаф Шольц "звучали гораздо лучше, чем они высказывались раньше".

"Это результат ужина, который президент Зеленский, президент Макрон и канцлер Шольц имели в Париже на прошлой неделе. Это был очень важный момент в истории европейской дипломатии и истории этой войны, и истории европейского и евроатлантического будущего Украины", - отметил глава МИД.

Он отметил, что Украине удалось добиться чрезвычайно важной цели: если в начале войны даже друзья говорили, что "Россия не должна победить в этой войне", то теперь они стали говорить, что "Украина должна победить в этой войне".

"Они начали это говорить и от этого начали строить свою политику и политические решения. Поэтому вы видите это все оружие, политическую поддержку, видите смену риторики", – пояснил глава МИД.
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Топ комментарии
+20
"Риторика Шольца та Макрона стала набагато кращою після вечері із Зеленським"

Кулеба смачно так вилизав дупу своєму господарю.
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18.02.2023 08:37
+12
А причому тут зелений блазень?
Він не вирішує абсолютно нічого, навіть відосики по вказівкам записує
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18.02.2023 08:36
+11
Якби були змагання в підлабузництві Кулеба в них точно би займав призові місця
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18.02.2023 08:39
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думав кулеба не зелене падло - помилився.
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18.02.2023 08:35 Ответить
ДУМАЙ! Було написано по всій Україні! А думати було нічим...
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18.02.2023 08:56 Ответить
вся моя біда по життю - думаю...
але не голосував - не маю права ....
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18.02.2023 09:06 Ответить
кулеба --хоч на тиждень закрий свою смердючу пасть тошнить від твоїх висерів
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18.02.2023 09:28 Ответить
А причому тут зелений блазень?
Він не вирішує абсолютно нічого, навіть відосики по вказівкам записує
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18.02.2023 08:36 Ответить
Хто вигадав цю формулу з 10 пунктів, з якої навіть не зрозуміло що ми хочемо? Зміни екології, гарантій чистоти довколля для якихось держав, гарантій світу від інших держав, що воно взагалі хотіло ?
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18.02.2023 10:35 Ответить
"Риторика Шольца та Макрона стала набагато кращою після вечері із Зеленським"

Кулеба смачно так вилизав дупу своєму господарю.
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18.02.2023 08:37 Ответить
там дєрьмак, васал васала )) не в ту сраку кулёба язика сунув )
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18.02.2023 08:42 Ответить
не стоит сравнивать зеленского с лягушкой. они, конечно, тоже зеленые, но это не то.
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18.02.2023 08:38 Ответить
та і питань нема - лягуха розумніша ....
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18.02.2023 08:42 Ответить
ага, коли внімать кулёбі, то мабуть шось з свого минулого кіно тим за вечерею показав, шо на уми шольца з макароном так подіяло, й вони вирішили приєднатись до формули "73% + 2" ))
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18.02.2023 08:39 Ответить
говорити не означає робити..така вона вже є,західна дипломатія...а риторика обумовлена в першу чергу інтересами свої країни,а потім вже можливо України.
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18.02.2023 08:39 Ответить
Якби були змагання в підлабузництві Кулеба в них точно би займав призові місця
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18.02.2023 08:39 Ответить
Кулеба розуміє,що одного ранку його посаду займе чергова сексологиня,тому старається,як може
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18.02.2023 09:00 Ответить
А які РЕАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ?
Те, що можна прорахувати та помацати!
Поки що тільки слова про суб'єктивну оцінку слів.
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18.02.2023 08:41 Ответить
От дурачок , ще розкажи на весь світ хто з ким спить
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18.02.2023 08:41 Ответить
без образ - дурачок ти голоснувший.
а лягуха тут точно не прічем...
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18.02.2023 08:45 Ответить
Без образ , мій дурачок тобі в пащу не алізе😃
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18.02.2023 09:00 Ответить
щось в такому дусі і чекав.....
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18.02.2023 09:08 Ответить
Як гукають , так і відгукуються. Давня українська приказка Ти ж перший почав
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18.02.2023 09:48 Ответить
Жодна вечеря не компенсуж втрату довіри, особливо коли не виконуються обіцянки, порушуються вз'яті зобов' язання і середовище стркшують корупційні скандали. Я розумію прагнення Кулєби щробити із Зєлжнского такого собі Спасителя на Тайній вечері, але це недоречно. Бо Зєлєнскій таки не спаситель і чудес не продукує, та й на справжній біблійній Тайній вечері виявився зрадник - Іуда Іскаріот. Не хотілося б таких аналогій. Тому робит з протокольного дійства якесь сакральне диво не варто. Диво роблять ЗСУ. Під Бахмутом і саме це диво робить протокольний зазід вечері президентів успішним.
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18.02.2023 08:49 Ответить
Риторика Шольца та Макрона стала набагато кращою після вечері із Зеленським... Може чимось нагодував?...
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18.02.2023 08:52 Ответить
Думаєте плани під планом? Чи таки кебаб?
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18.02.2023 09:00 Ответить
Як казав Іоан Грозний в фільмі "Іван Васильович міняє професію": Так от і Меня терзают смутные сомнения...
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18.02.2023 09:06 Ответить
Може це?
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18.02.2023 09:34 Ответить
А може і це?
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18.02.2023 09:36 Ответить
Аааааа.... Так от чим він їх взяв...
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18.02.2023 11:28 Ответить
Що, під час вечері на роялі лабаа?
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18.02.2023 08:53 Ответить
Навіщо вводити українців в оману і маніпулювати. Вітер теплий повіяв після виступу Порошенко і передачі реальних направлень санкцій проти ворога. Що таке зе. з його "перемогою"над корупцією знають усі. Недарма їде комісія з США допомогу рахувати.
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18.02.2023 08:54 Ответить
А хто ж був під столом? Інтріга однако.
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18.02.2023 09:02 Ответить
дії, а не риторика.
І так на вечері з Макроном і Шольцем, але без дЄрмака, нашому балаганому блазню пояснили хто дійсно тримає його за яйкі.
Схема проста:
ввечері посадки корупціонерів, вранці зброя ; вранці арешти тартарових/сміхрнових/каломойшских вдень зброя; вдень звільнення дєрмака/абдрисхамії/кубракова ввечері БАГАТО ЗБРОЇ!
думайТЄ!
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18.02.2023 09:02 Ответить
кулеба для мене пропав - сраколизів не поважаю.
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18.02.2023 09:21 Ответить
Та невже?!! Кулеба, не ганьби себе!
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18.02.2023 09:37 Ответить
риторика...так..
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18.02.2023 09:55 Ответить
- Так про що вони там говорили ?
- Да ні про що.
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18.02.2023 10:02 Ответить
стати зеленою *****? - одна секунда.
перестати єю бути? - життя іноді не досить....
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18.02.2023 10:05 Ответить
Яка ще формула мира? Що за марення?
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18.02.2023 10:26 Ответить
ґімно премьер у Британії зараз - не лідор, така собі шавка....
прогавили Джонсона британці - як і ми Петра!
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18.02.2023 10:40 Ответить
 
 