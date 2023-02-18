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Россия не остановится в Украине, поэтому нет другого варианта, кроме как поддерживать украинцев всеми силами, - Дуда

дуда

Президент Польши Анджей Дуда уверен, что Россия не остановится в Украине, и поэтому необходимо всеми силами поддерживать украинцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Как сообщили в пресс-службе президента Польши, во время совместной встречи лидеров Германии, Франции и Польши с прессой Дуда отметил, что 24 февраля 2022 года, когда Россия напала на Украину, мир изменился, а также изменилось восприятие архитектуры безопасности.

"К сожалению, с тех пор мы наблюдаем войну, которую не видели на европейском континенте со времен Второй мировой войны", - сказал он на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном на пространствах Мюнхенской конференции по безопасности.

Дуда вновь отметил, что экономическое сотрудничество с "такой РФ невозможно".

Президент Польши добавил, что пока нет другого варианта, кроме как поддерживать Украину всеми силами.

"Украина не сможет защититься без поддержки стран Запада, потому что Россия не остановится. Нам нужно еще больше укреплять наши связи. Только сотрудничество, в том числе и с США, гарантирует нашу безопасность", - заявил Дуда.

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18.02.2023 09:01 Ответить
московити хворі на голову
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18.02.2023 09:06 Ответить
Україна уже зупинила ворога, а щоб його відкинути,то не потрібно слів,а тільки зброя в потрібній кількості.
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18.02.2023 09:02 Ответить
Приятное видео с дохлой русней

https://twitter.com/i/status/1626689334870003719
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18.02.2023 09:04 Ответить
Давай пане Дуда розворушуй оту сонну Европу!
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18.02.2023 09:26 Ответить
Мавзолейные Обезьяны до сих пор верят, что Гитлера победил дохлый Ссср..., сказка красивая кнешна..но есть тысячу нюансов...к примеру такой... почему дохлый Ссср отказался от слушаний в Нюрнбергском процессе 1946-48 гг...,заседаний по Трибуналу было больше двадцати за три года...:а почему путлер засекретил паБЕДУ над Германией до 2045 года...😝😝
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18.02.2023 10:10 Ответить
Нет ненависти к россиянам, но есть чуство брезгливости, как к дохлому скоту".- Джохар Дудаев.
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18.02.2023 15:19 Ответить
 
 