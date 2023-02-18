Россия не остановится в Украине, поэтому нет другого варианта, кроме как поддерживать украинцев всеми силами, - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда уверен, что Россия не остановится в Украине, и поэтому необходимо всеми силами поддерживать украинцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Как сообщили в пресс-службе президента Польши, во время совместной встречи лидеров Германии, Франции и Польши с прессой Дуда отметил, что 24 февраля 2022 года, когда Россия напала на Украину, мир изменился, а также изменилось восприятие архитектуры безопасности.

"К сожалению, с тех пор мы наблюдаем войну, которую не видели на европейском континенте со времен Второй мировой войны", - сказал он на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном на пространствах Мюнхенской конференции по безопасности.

Дуда вновь отметил, что экономическое сотрудничество с "такой РФ невозможно".

Президент Польши добавил, что пока нет другого варианта, кроме как поддерживать Украину всеми силами.

"Украина не сможет защититься без поддержки стран Запада, потому что Россия не остановится. Нам нужно еще больше укреплять наши связи. Только сотрудничество, в том числе и с США, гарантирует нашу безопасность", - заявил Дуда.

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