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Днепропетровщина (3507) Киев (24773) Киевская область (3927) Одесская область (3379) ракеты (3471) ДТЭК (503) отключение света (398)

Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света, - ДТЭК

світло

В Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света из-за угрозы ракетной атаки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ДТЭК.

Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели.

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Одесса около 9 утра вырубили свет хотя гарантированный графиком промежуток..экстренно на авось прилетит...и тревога..была дана, но в телеграмм каналах тишина и на карте тревог- нема тревоги???!?! Транспорт трамваи троллейбус отправлены в депо...
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18.02.2023 09:27 Ответить
Лучше перебздеть чем не добздеть. У нас тоже около 9 отключили. Одесская об.
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18.02.2023 09:59 Ответить
Як зазначається, це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі. - отже якщо ракета довбане в трансформаторну підстанцію , то підстанція уникне значних пошкоджень і світло в споживачів буде???
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18.02.2023 11:09 Ответить
Не долго музыка играла.
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18.02.2023 11:48 Ответить
 
 