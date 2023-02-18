Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света, - ДТЭК
В Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света из-за угрозы ракетной атаки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ДТЭК.
Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели.
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Роман Шишацький
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МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
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