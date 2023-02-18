США оборудуют эсминцы гиперзвуковыми ракетами, потратив на это 2 млрд долларов

ВМС США заключили с Lockheed Martin контракт на сумму около 2 млрд долларов, связанный с установкой на эсминцы гиперзвукового оружия.

Об этом сообщили в Пентагоне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Согласно контракту, Lockheed Martin установит систему гиперзвукового вооружения CPS на американские эсминцы класса ZUMWALT.

Оборонный подрядчик также предоставит сами ракеты, пусковые установки, системы управления вооружением и поддержку интеграции платформы в структуру вооруженных сил.

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Новые гиперзвуковые ракеты разработки Lockheed Martin способны запускаться с надводных кораблей и подлодок с возможностью нанесения высокоточного удара на скорости более 7 тысяч километров в час.