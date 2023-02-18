США оборудуют эсминцы гиперзвуковыми ракетами, потратив на это 2 млрд долларов
ВМС США заключили с Lockheed Martin контракт на сумму около 2 млрд долларов, связанный с установкой на эсминцы гиперзвукового оружия.
Об этом сообщили в Пентагоне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Согласно контракту, Lockheed Martin установит систему гиперзвукового вооружения CPS на американские эсминцы класса ZUMWALT.
Оборонный подрядчик также предоставит сами ракеты, пусковые установки, системы управления вооружением и поддержку интеграции платформы в структуру вооруженных сил.
Новые гиперзвуковые ракеты разработки Lockheed Martin способны запускаться с надводных кораблей и подлодок с возможностью нанесения высокоточного удара на скорости более 7 тысяч километров в час.
Топ комментарии
+4 Жива1008ом альфа омега зеро 71aef17d
показать весь комментарий18.02.2023 10:19
+2 Trevo Trow
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+2 Вячеслав Шатров
показать весь комментарий18.02.2023 10:12
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Это не воевать с трансформаторами и ТЭЦ.
Там наклепают этих ракет столько, что вполне смогут нанести по "2- й армии мира" обезоруживающий удар с разных направлений, без применения стратегических ядерных ракет
Мавзолейное бабло воняет на весь Мир...тьфуууу🦍👺👹обезьяна...
Дмитрий Снегирев далi Каже таке...