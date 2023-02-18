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США оборудуют эсминцы гиперзвуковыми ракетами, потратив на это 2 млрд долларов

zumwalt

ВМС США заключили с Lockheed Martin контракт на сумму около 2 млрд долларов, связанный с установкой на эсминцы гиперзвукового оружия.

Об этом сообщили в Пентагоне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Согласно контракту, Lockheed Martin установит систему гиперзвукового вооружения CPS на американские эсминцы класса ZUMWALT.

Оборонный подрядчик также предоставит сами ракеты, пусковые установки, системы управления вооружением и поддержку интеграции платформы в структуру вооруженных сил.

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Новые гиперзвуковые ракеты разработки Lockheed Martin способны запускаться с надводных кораблей и подлодок с возможностью нанесения высокоточного удара на скорости более 7 тысяч километров в час.
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Топ комментарии
+4
вот удивительно в США и асфальт с дорогами и ракетами есть )
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18.02.2023 10:19
+2
Тему асфальту не розкрито.
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18.02.2023 09:54
+2
об этом у элмурида писали еще года два назад. Подняв тему с гиперзвуковым оружием, кацапы посеяли ветер. Амеры быстро найдут ответ, и неслабый. И вот она - буря.
Это не воевать с трансформаторами и ТЭЦ.
Там наклепают этих ракет столько, что вполне смогут нанести по "2- й армии мира" обезоруживающий удар с разных направлений, без применения стратегических ядерных ракет
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18.02.2023 10:12
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Тему асфальту не розкрито.
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18.02.2023 09:54 Ответить
Наші ракети закатані в асфальт.
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18.02.2023 09:57 Ответить
об этом у элмурида писали еще года два назад. Подняв тему с гиперзвуковым оружием, кацапы посеяли ветер. Амеры быстро найдут ответ, и неслабый. И вот она - буря.
Это не воевать с трансформаторами и ТЭЦ.
Там наклепают этих ракет столько, что вполне смогут нанести по "2- й армии мира" обезоруживающий удар с разных направлений, без применения стратегических ядерных ракет
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18.02.2023 10:12 Ответить
они уже там, это сигнал
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18.02.2023 10:13 Ответить
вот удивительно в США и асфальт с дорогами и ракетами есть )
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18.02.2023 10:19 Ответить
У них слугу народа не показували!
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18.02.2023 12:57 Ответить
Це капZдец Мавзолейному вермахту...💀💀👽👽🦍👺👹 Встав с КАЛен споткнулись о HIMARS and NASAMS 💀👽
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18.02.2023 10:20 Ответить
В Германии британский чувак работавший на ФСБ путлерской бандв осужден на 13 лет тюрьмы .. самое интересное что чувак работал в посольстве Британии в ФРГ...
Мавзолейное бабло воняет на весь Мир...тьфуууу🦍👺👹обезьяна...
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18.02.2023 10:25 Ответить
Да, вчера запись суда слушал...
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18.02.2023 11:52 Ответить
https://youtu.be/SlAPO5GpKDg .. страны НАТО подарили Украине 12 годовых бюджетов...
Дмитрий Снегирев далi Каже таке...
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18.02.2023 10:48 Ответить
Нехай тепер вирахують з немитої за кожен снаряд, кожну гармату, кожну ракету і, навіть, кожен патрон, які ми були вимушені витратити на неї, через її агресію. Амортизацію озброєння теж слід врахувати. Це буде справедливо.
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18.02.2023 11:24 Ответить
Декілька днів назад один під.орососійська лушньохримосома біосміттьева скотина писала - розривалася, що у США на відміну від каца.пстана з кинджалом немає Г/З зброї, а тут тобі на!!! 🤣
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18.02.2023 12:54 Ответить
1,9 км за секунду
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18.02.2023 15:17 Ответить
 
 