Губернатор Старовойт сообщил об обстреле Курской области: Пять прилетов, нарушено электроснабжение, повреждена газораспределительная станция

Утро субботы, 18 февраля, в РФ началось с обстрелов приграничья Курской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт, передает Цензор.НЕТ.

"Утро субботы началось с очередного обстрела приграничных районов Курской области с территории Украины. Пять прилетов зафиксированы в районе села Горналь Суджанского района", - отмечает он.

Старовойт утверждает, что обошлось без пострадавших и повреждений.

"По два снаряда упало в окрестностях села Елизаветовка и у подстанции села Попово-Лежачи Глушковского района. Пострадавших нет. Но в результате обстрела повреждено электроснабжение поселка Краснооктябрьское и села Волфино. В Елизаветовке повреждена газораспределительная станция. Аварийные бригады приступили к срочному ремонту", - добавляет российский чиновник.

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