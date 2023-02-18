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Новости Война
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обстрел (25795) россия (93038) Курск (850)

Губернатор Старовойт сообщил об обстреле Курской области: Пять прилетов, нарушено электроснабжение, повреждена газораспределительная станция

область,курська

Утро субботы, 18 февраля, в РФ началось с обстрелов приграничья Курской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт, передает Цензор.НЕТ.

"Утро субботы началось с очередного обстрела приграничных районов Курской области с территории Украины. Пять прилетов зафиксированы в районе села Горналь Суджанского района", - отмечает он.

Старовойт утверждает, что обошлось без пострадавших и повреждений.

"По два снаряда упало в окрестностях села Елизаветовка и у подстанции села Попово-Лежачи Глушковского района. Пострадавших нет. Но в результате обстрела повреждено электроснабжение поселка Краснооктябрьское и села Волфино. В Елизаветовке повреждена газораспределительная станция. Аварийные бригады приступили к срочному ремонту", - добавляет российский чиновник.

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Топ комментарии
+37
Побажаєм їм більше прильотів - хороших і різних!
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18.02.2023 10:35
+32
шо с ******, кацапы?
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18.02.2023 10:33
+31
Нащо БНР обстрілює КНР? Восімь лєт...
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18.02.2023 10:42
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шо с ******, кацапы?
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18.02.2023 10:33 Ответить
Нащо БНР обстрілює КНР? Восімь лєт...
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18.02.2023 10:42 Ответить
Побажаєм їм більше прильотів - хороших і різних!
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18.02.2023 10:35 Ответить
Брехня, наши бы Хаймерсами разнесли бы цели в пух и прах. Рашисты опять сами себя обстреливают по недолугости или из-за бракованных боеприпасов.
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18.02.2023 10:40 Ответить
Да ими бы и не разрешили нам по территории раши бить
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18.02.2023 11:54 Ответить
На военные объекты. Причем тут трансформаторная подстанция?
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18.02.2023 13:34 Ответить
Всё же похоже, что сами себя успешно положили. Это не впервой.Мелкая провокация, зато вони будет: проклятые укровские фашисты мирных жителей обстреливают.
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18.02.2023 11:40 Ответить
Якщо це правда ЗСУ, а не вони сами себе обстрілюють, як завжди. Щоб більше росіян вмотивувати на мобілізацію.
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18.02.2023 10:36 Ответить
На мобілізацію їх мотивує зомбоящик. А ЗСУ мотивують до демобілізації. Ось так і відбувається круговорот лайна в природі.
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18.02.2023 10:40 Ответить
Десь так воно і є)
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18.02.2023 10:53 Ответить
чмобіки не навчились цілитись мабуть
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18.02.2023 10:36 Ответить
Горє какоє...
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18.02.2023 10:36 Ответить
нас ТАМ НЕТ !
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18.02.2023 10:37 Ответить
Нас там ніт!
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18.02.2023 10:41 Ответить
Красножопневе і Вафліно також гарно, але краще б по самому Курвську!!! ))
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18.02.2023 10:43 Ответить
Ну шо, держитесь там....в погребах
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18.02.2023 10:44 Ответить
Якщо так піде далі, кацапи врешті дочекаються, коли москва бомбитиме курськ.
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18.02.2023 10:47 Ответить
А Воронєж? Знов забули про Воронєж
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18.02.2023 10:57 Ответить
Та, так і воронеж теж...
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18.02.2023 14:11 Ответить
Кацапське бидло повинно бути в тонусі. ФСБ слідкує за цим.
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18.02.2023 10:48 Ответить
Зачем Белгородская народная республика обстреливает Курскую народную республику?
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18.02.2023 10:51 Ответить
в курской и брянской московии УКРАИНСКИЕ нло!радуйтесь и трепещите *************** свинособаки.......................................................
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18.02.2023 10:54 Ответить
Ашотакоє? Хто стріляв? І з чого б це?
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18.02.2023 10:56 Ответить
Всего пять?
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18.02.2023 10:58 Ответить
Запитав би у орків : "тєпєрь вам нравіцца?". Але , думаю , що самі по своїм їб.шать заради провокацій .
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18.02.2023 10:58 Ответить
якісь ДИВНІ прильоті. Немає постраждалих .Згадується Майніла(привід до фінської війни)
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18.02.2023 11:00 Ответить
Варонєж,прєкраті!
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18.02.2023 11:07 Ответить
Або бреше, що не попали, або то не наші.
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18.02.2023 11:21 Ответить
ПРО КАЦАпів 🤣🤣🤣
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18.02.2023 11:27 Ответить
Побольше, побольше прилетов по оркам!
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18.02.2023 11:33 Ответить
я дуже прошу адмінов та модераторів цензора,не вживать слово "село",замість кацапської "деревни"! це різні речи!
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18.02.2023 11:39 Ответить
уся їх кацапська метроплія-фейк,а тому там лише деревни...до речи,маЦква-дуже велика деревня!
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18.02.2023 12:32 Ответить
Кари, оркам, тяжкої кари!!
Посіяли вітер орки в Україні, тому і пожнуть, не менше…
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18.02.2023 11:51 Ответить
Потужный ответ по очередному селу на границе. Не понимаю всеобщего оргазма.
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18.02.2023 11:54 Ответить
Ну ви ж радієте взятію Соледару, уявляю в який екстаз впадуть расіянє якщо наші відійдуть від Бахмуту
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18.02.2023 15:21 Ответить
села Попово-Лежачі
============
а є дєрєвня Свинособача? Чи Хорошо-рузько?
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18.02.2023 12:11 Ответить
Почувствуйте как мы живем сейчас........КОЗЛОМОРДЫЕ....
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18.02.2023 13:12 Ответить
Маловато будет!
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18.02.2023 17:39 Ответить
 
 