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Новости Война
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крылатые ракеты (866) ракеты (3471) Воздушные силы (2008) воздушная тревога (690)

Враг выпустил по Украине 4 "Калибра", 2 из них - уничтожены, - Воздушные силы

рф,корабель,калібр

18 февраля российские оккупационные войска выпустили по Украине четыре крылатых ракеты "Калибр" из акватории Черного моря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.

"Две ракеты уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны. Угроза ракетных атак остается! Сохраняем спокойствие и соблюдаем правила безопасности!", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 18 февраля в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога.

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий, информировал, что во время тревоги раздалось 2 взрыва в Хмельницком.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Ким сообщил о пусках с Черного моря (обновлено)
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Топ комментарии
+15
чого ті кораблі до сих пір плавають ?
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18.02.2023 10:54
+15
якщо колись нарешті зроблять наші українські ракети , а ми віримо шо зроблять, то назвіть їх будь ласка "Асвальт" ..)
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18.02.2023 11:12
+12
Тому плавають що ряд ракет X22 та інших крилатих ракет Україна передали Московії а ще ряд знищила, останні X22 в 2006 році. Ой, як би вони зараз пригодились.
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18.02.2023 11:03
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чого ті кораблі до сих пір плавають ?
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18.02.2023 10:54 Ответить
Похоже что нашим пока что нечем их достать.
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18.02.2023 10:59 Ответить
Бо язики тих, хто обіцяв бити по рашистським кораблям виявились надто короткими і не достають туди!
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18.02.2023 11:00 Ответить
Мабуть тому, що повітряний простір над Чорним морем контролюють кацапи.
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18.02.2023 11:01 Ответить
Где они год скоро будет? 28.05.22 У Украины достаточно ракет, чтобы потопить весь Черноморский флот РФ - Украина уже получила ракеты "Гарпун".Полученных сейчас https://www.unian.net/war/rakety-garpun-ukraine-peredayut-moshchnoe-protivokorabelnoe-oruzhie-novosti-vtorzheniya-rossii-na-ukrainu-11844825.html ракет уже достаточно, чтобы потопить весь ЧФ РФ. Об этом https://t.me/Bratchuk_Sergey/12929 сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
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18.02.2023 11:04 Ответить
Операційна дальність ракети Гарпун -140 -315 км в залежності від варіанту і модифікації. А кацапські корита плавають подалі від Одеського узбережжя. Мабуть вирішили, що літаки не прорвуться до них, бо контроль повітряного простору за кацапами. Та скоріше і наші літаки не адаптовані для Гарпунів.
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18.02.2023 11:25 Ответить
Братчуку вірити себе не поважати. Вже цілий полкан, щоки від"їв, сидить у тилу відосіки клепає. Невже спікером не може бути якась жіночка?
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18.02.2023 12:19 Ответить
Тому плавають що ряд ракет X22 та інших крилатих ракет Україна передали Московії а ще ряд знищила, останні X22 в 2006 році. Ой, як би вони зараз пригодились.
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18.02.2023 11:03 Ответить
Без носія та ракета - мотлох!
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18.02.2023 11:05 Ответить
Літаки ТУ-95 и ТУ-22 ми теж росії передали
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18.02.2023 11:12 Ответить
Ніт. Ми їх просто порізали на металобрухт.
Передали лише частину Ту160 та декілька ту-95мс
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18.02.2023 11:14 Ответить
Декілька літаків, біля 575 ракет Х-55. Якими вони нас зараз обстрілюють, але для вас це фігня. Мабуть ви зараз не в Україні, що таку чушь мелете)
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18.02.2023 11:23 Ответить
"Чушь" мелете саме ви. Перечитайте уважно свій комент вище.
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18.02.2023 11:25 Ответить
Про таких як ви -у нас казали, за деревами ліса не бачиш)
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18.02.2023 11:52 Ответить
Вітаю, у вас в спецкласі з математики не всі таки були телепнями😁 хтось таки помилився, збираючи вас всіх до купи.
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18.02.2023 12:10 Ответить
Я помилився, написав не ТУ-160, а ТУ-22. Але Ту-160, це навіть кращий набагато за Ту-22. Що це міняє?? Це не носії хиба? Ми передали росії 8 шт Ту-160, 3 Ту-95, и біля 600 ракет до них, ще раз -це мало??? 11 носіїв!! Да навіть якби було 3 ТУ-95 ,це мало?? Вже можна було б трохи кошмарити орків. Нарешті, хто нам винен, що ми сами попиляли біля 100 літаків -носіів ТУ-95, ТУ-22, Ту-142 ,Ту-160 ,ТУ-16? В нас тушек стратегичних було більше, ніж в росії зараз є.
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18.02.2023 12:02 Ответить
Не "ми", а кучманоїд за гроші під пильним наглядом американських сенаторів рубав голови білим лебедям.
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18.02.2023 12:22 Ответить
А ТУ-22М3 скільки?
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18.02.2023 12:46 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B В 2002-2006 годах на авиабазах в Николаеве, Полтаве, Прилуках и Белой Церкви было ликвидировано 60 Ту-22М (43 Ту-22М3 и 17 Ту-22М2), состоявших на вооружении ВВС и авиации ВМФ Украины, а также находившихся на базах хранения и авиаремонтных заводах[136]. Также на авиабазе Озёрное было уничтожено 423 авиационные крылатые ракеты Х-22[136].
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18.02.2023 11:40 Ответить
Я про Х-22 нічого не писав) Розмова шла про літаки. Помилився, написав не ТУ-160, а ТУ-22. Ту-160, це навіть краще за Ту-22. Ще раз, ми рашистам передали 575 ракет класу Х-55, також 8 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-160 Ту-160 , 3 Ту-95МС , це мало? Чому їх теж тоді не знищили?
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18.02.2023 11:51 Ответить
Щось передали, щось знищили. І все це під контролем американців.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B В 1996-1999 годах руководство Украины ликвидировало 29 стратегических самолётов-ракетоносцев (10 Ту-160, 19 Ту-95МС) и 487 крылатых ракет Х-55, находившихся на вооружении ВВС Украины. В 1999-2000 годах, в соответствии с межправительственным соглашением, Украина передала России 8 Ту-160, 3 Ту-95МС и 581 крылатую ракету Х-55 в уплату украинского долга за поставленный природный газ на сумму $285 млн[135].

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Финансирование работ по ликвидации стратегической авиации Украины осуществлялось за счёт средств, выделенных американским правительством в рамках соглашения «О предоставлении помощи Украине в ликвидации стратегического ядерного оружия и предотвращении распространения оружия массового уничтожения», подписанного 25 ноября 1993 года между Украиной и США[2]. В 2000 году соглашение было продлено до 31 декабря 2006 года[134].
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18.02.2023 12:03 Ответить
Да ,Захід тоді нас зливав, у 90-х, нажаль. Хотіли американці дружити з росією, перезагрузка. Зараз нарешті, наче схаменулися)
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18.02.2023 12:07 Ответить
Мій особистий погляд - вони не Україну злівали. Для них Україна була невід'емною частиною совка, яка до того ж занадто добре забезпечена дуже небезпечною зброєю.
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18.02.2023 14:32 Ответить
Носії, стратегічні бомбардувальники тоді ж передали Московії і порізали. Останні вже бжоляр з джулькою. Тоді ж і Коли об'явили що будуть скорочувати Збройні сили України, відмовлятись від призову, активно продавали зброю, одним словом розвалювали Армію , ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ УКРАЇНИ. Це навіть продовжувалось тоді коли московія вже здійснила агресію проти Грузії в 2008 році. І це аж ніяк не зупинило їх дій по розвалу збройних сил України. То хто повинен зараз відповідати?!
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18.02.2023 11:18 Ответить
Відповідає той, хто має відповідати - мудрий український нарід.
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18.02.2023 11:21 Ответить
Мудрому українському наріду завжди пропонували вибір між різними сортами лайна.
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18.02.2023 11:43 Ответить
Феномен мудрого наріда виявляється в тому, що у всих бідах та негараздах винен хтось інший, але не сам мудрий нарід. І ті сорти лайна у певних часових проміжках влаштовували "большенство". А тепер маємо те, що маємо, як казав один представник одного сорту.
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18.02.2023 12:15 Ответить
а тут згоден)
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18.02.2023 13:36 Ответить
А що, після 70-річного правління коммуняк, котрі винищили найкращих, нарід вже зразу повинен стати дуже мудрим? Та ще й при талановитій обробці зомбі-ящиком?
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18.02.2023 14:51 Ответить
100%
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18.02.2023 13:20 Ответить
Головнокомандуючим був Ющ. Його накази були обов"язковими до виконання міністром оборони. До чого тут Юлька?
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18.02.2023 11:25 Ответить
гроші на розпіарені "морські дрони" від Президента прийшлось пустити на закупки бо яйця несподівано подорожали
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18.02.2023 11:20 Ответить
''Зерновий коридор'' в дії. Кацапи пропускають суховантажі із зерном а ми не топим їхні корита-така вартість ''зернової угоди''!
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18.02.2023 11:38 Ответить
Зернова угода, нажаль...
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18.02.2023 13:26 Ответить
економлять падли ракети..пристрілюються...Чекають на постачалля зброї по дорогах..
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18.02.2023 11:07 Ответить
У Хмельницькому 1 ракету збила система ППО. Інша впала у полі за містом. Ніхто не постраждав.
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18.02.2023 11:07 Ответить
Тільки от вибух був, як від прильоту...
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18.02.2023 11:25 Ответить
В центрі міста хрущовка здригнулася як при слабенькому землетрусі.
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18.02.2023 11:28 Ответить
Чёрное море ? НАТО,ПЗДЦ...ЗА....ЛИ...
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18.02.2023 11:08 Ответить
"ППО України наразі сильніша, ніж будь-коли," - Зеленський . вчора.

З.Ы. Одна ракета знов пролетіла над хатою , плять.. світла немає вже дві години майже..(((
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18.02.2023 11:09 Ответить
вы так часто пишете что у вас над домом летают ракеты, что вам давно пора выдать стингер). Удачной охоты!
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18.02.2023 16:40 Ответить
да , так и есть ... локация "сладкая" ... как только с моря и если пролетели над .... то это или в Хмельницкий или Винница ... в марте-апреле вообще по 5-6 штук куярили , правда потом ПВО поставили и пару штук сбили , затишье было с июня до конца октября , а теперь опять пошли....

З.Ы. С дома сбивать не получиться , в радиусе кругом густонаселенный жилой сектор... (
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18.02.2023 18:26 Ответить
представляю как оно, часто видеть как над тобой летит ракета, которая разнесет пару подъездов в Днепре например...
и ты ничего не можещь сделать....
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18.02.2023 18:29 Ответить
Крилаті ракети застосовуються лише по стаціонарних цілях. За час дольоту ракети будь-яка мобільна ціль (колона вантажівок, вантажний потяг тощо) переміститься на декілька кілометрів.

4 крилаті ракети це все, що касапи можуть наскрести за тиджень (перероблені С-300 та псевдобалістику серії "Х" не рахуємо, бо цього гівна у касапів дохера ще).
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18.02.2023 11:12 Ответить
якщо колись нарешті зроблять наші українські ракети , а ми віримо шо зроблять, то назвіть їх будь ласка "Асвальт" ..)
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18.02.2023 11:12 Ответить
"Какаяразніца" або "Пєрєстатьстрєлять"
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18.02.2023 11:17 Ответить
або "Шомпур" і "Боневтік"..
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18.02.2023 11:20 Ответить
до тих пір поки рашистські морські цілі в Чорному морі не зможуть накривати українські ракети, це море є окуповане рашистом і ним контролюється.
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18.02.2023 11:15 Ответить
Бо при владі зрадники і підараси.
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18.02.2023 11:39 Ответить
"Чому не бьют по кораблях???"
Тому що немає чим дістати.
"Чому не бьют по базам звiдки летят мопеди???"
Мопеди не з баз літають, а з мобільних пускових установок.
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18.02.2023 11:39 Ответить
''Ми жє нє ахрєссарі''-сказали ''зелені".
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18.02.2023 11:40 Ответить
''Ми жє нє ахрєссарі''-сказали ''зелені".
Крейсер масква від імені неахрессивних зелених передає "пламєнний прівєт".
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18.02.2023 12:20 Ответить
щось ігнатівці просвистіли... шість ракет було запущено по Україні цього ранку...
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18.02.2023 11:43 Ответить
В ТГ писали, що ще щонайменше 2 над Дніпропетровщиною збили.
Явно щось не договорюють. Тільки чому?
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18.02.2023 12:56 Ответить
 
 