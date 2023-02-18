Враг выпустил по Украине 4 "Калибра", 2 из них - уничтожены, - Воздушные силы

18 февраля российские оккупационные войска выпустили по Украине четыре крылатых ракеты "Калибр" из акватории Черного моря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.

"Две ракеты уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны. Угроза ракетных атак остается! Сохраняем спокойствие и соблюдаем правила безопасности!", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 18 февраля в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога.

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий, информировал, что во время тревоги раздалось 2 взрыва в Хмельницком.

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