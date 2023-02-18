Враг выпустил по Украине 4 "Калибра", 2 из них - уничтожены, - Воздушные силы
18 февраля российские оккупационные войска выпустили по Украине четыре крылатых ракеты "Калибр" из акватории Черного моря.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.
"Две ракеты уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны. Угроза ракетных атак остается! Сохраняем спокойствие и соблюдаем правила безопасности!", - говорится в сообщении.
Напомним, утром 18 февраля в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога.
Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий, информировал, что во время тревоги раздалось 2 взрыва в Хмельницком.
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Передали лише частину Ту160 та декілька ту-95мс
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B В 1996-1999 годах руководство Украины ликвидировало 29 стратегических самолётов-ракетоносцев (10 Ту-160, 19 Ту-95МС) и 487 крылатых ракет Х-55, находившихся на вооружении ВВС Украины. В 1999-2000 годах, в соответствии с межправительственным соглашением, Украина передала России 8 Ту-160, 3 Ту-95МС и 581 крылатую ракету Х-55 в уплату украинского долга за поставленный природный газ на сумму $285 млн[135].
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Финансирование работ по ликвидации стратегической авиации Украины осуществлялось за счёт средств, выделенных американским правительством в рамках соглашения «О предоставлении помощи Украине в ликвидации стратегического ядерного оружия и предотвращении распространения оружия массового уничтожения», подписанного 25 ноября 1993 года между Украиной и США[2]. В 2000 году соглашение было продлено до 31 декабря 2006 года[134].
З.Ы. Одна ракета знов пролетіла над хатою , плять.. світла немає вже дві години майже..(((
З.Ы. С дома сбивать не получиться , в радиусе кругом густонаселенный жилой сектор... (
и ты ничего не можещь сделать....
4 крилаті ракети це все, що касапи можуть наскрести за тиджень (перероблені С-300 та псевдобалістику серії "Х" не рахуємо, бо цього гівна у касапів дохера ще).
Тому що немає чим дістати.
"Чому не бьют по базам звiдки летят мопеди???"
Мопеди не з баз літають, а з мобільних пускових установок.
Крейсер масква від імені неахрессивних зелених передає "пламєнний прівєт".
Явно щось не договорюють. Тільки чому?