Расстрелял безоружного из пистолета: Будут судить пилота ВС РФ, убившего местного жителя в Чернигове. ФОТО

Черниговская областная прокуратура в порядке специального досудебного расследования направила в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего ВС РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

В ходе следствия установили, что 5 марта 2022 года пилот сбитого самолета ВС РФ приземлился на территории одного из частных домохозяйств в Чернигове.

"Военный государства-агрессора пытался скрыться, но его обнаружил хозяин дома. Владелец домохозяйства был в гражданской одежде, не имел при себе оружия и не представлял опасности, то есть находился под защитой международного гуманитарного права. Однако военнослужащий РФ умышленно расстрелял мужчину из пистолета" говорится в сообщении.

От полученных травм гражданский скончался на месте.

Пилот ВС РФ обвиняется в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Также продолжается досудебное расследование по уголовному производству по фактам возможной причастности этой военной армии РФ к бомбардировке гражданских объектов в городе Чернигове.

Вероятно, речь идет о пилоте СУ-34 Александре Красноярцеве из Челябинска, сбитом во время бомбардировки жилых кварталов Чернигова.

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов ранее сообщал, что Красноярцева обменяли на 5 украинских пилотов.

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Напомним, 5 марта Вооруженные силы Украины над Черниговом сбили самолет, которым управлял Красноярцев. Другой летчик погиб. Красноярцев признался, что после того, как катапультировался с подбитого самолета, убил гражданского, пытавшегося его догнать