Расстрелял безоружного из пистолета: Будут судить пилота ВС РФ, убившего местного жителя в Чернигове. ФОТО
Черниговская областная прокуратура в порядке специального досудебного расследования направила в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего ВС РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
В ходе следствия установили, что 5 марта 2022 года пилот сбитого самолета ВС РФ приземлился на территории одного из частных домохозяйств в Чернигове.
"Военный государства-агрессора пытался скрыться, но его обнаружил хозяин дома. Владелец домохозяйства был в гражданской одежде, не имел при себе оружия и не представлял опасности, то есть находился под защитой международного гуманитарного права. Однако военнослужащий РФ умышленно расстрелял мужчину из пистолета" говорится в сообщении.
От полученных травм гражданский скончался на месте.
Пилот ВС РФ обвиняется в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Также продолжается досудебное расследование по уголовному производству по фактам возможной причастности этой военной армии РФ к бомбардировке гражданских объектов в городе Чернигове.
Вероятно, речь идет о пилоте СУ-34 Александре Красноярцеве из Челябинска, сбитом во время бомбардировки жилых кварталов Чернигова.
Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов ранее сообщал, что Красноярцева обменяли на 5 украинских пилотов.
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Але справді: на біса зараз його судити?
З.І. чого це така таємниця . шо нема ні фото ні призвиська кацапського злочинця ..
Є підтвердження про Харків? Тому що всі бачили відео з цією огидною прикою з Чернігова.
Просто у мене ніяких нервів не вистачає оті побріхеньки кацапонелюдів вислуховувати.
В цьому основна різниця, між правосуддям Московії та правосуддям України. Наші вояки всі засудженні і можуть бути затримани Інтерполом, а всі воякі Московіі не засудженни.
Через жопу все вийшло як завжди.
https://youtu.be/l9YgOlOyZXY
Коли треба навпаки!
Не буде йому ні Анталії ані Пхукету і ніякої Малаги. Тільки с відпочинок на сонячних курортах Краснояоська.
Вдома, в сім'ї убивці, чекають на білу ладу, шубу або пачку пельменів з дровами!!
Однак, Цемах убив сотні людей на МН17, а його привладні….
Сашко Білий таки правий з Лісником!!!
Итак, некий военнослужащий иностранного государства, в ходе ведения военных действий, застрелил гражданского и был взят в плен. А потом обменян. А как проводилось следствие, и как дело в суд передано? На основании чего?
Военнослужащий, ведущий боевые действия, имеет иммунитет, определяемый его статусом комбатанта. Т.е. ему можно вменить только те составы преступлений, которые выходят за рамки, определяемые его статусом (убийство, например). При этом, его статус К. будет являться квалифицирующим обстоятельством (в некоторых случаях отягащающим, в некоторых - смягчающим, в некоторых - специальным).
Ему и вменяют убийство (специальным составом, через 438 УК У). Я оставляю за рамками вопрос о том, что в соответствии с его показаниями, убийства-то и не было: гражданский его преследовал, он воспринимал его действия, как реальную угрозу своей жизни, и действовал в рамках той категории, которая именуется самообороной.
Но в этом случае (совершения уголовного преступления), он перестает быть военнопленным, а становится обвиняемым по УД. Его нельзя обменять на кого-либо (что либо). Он содержится (буде суд изберет ему меру пресечения) в СИЗО, а не в лагере военнопленных. И уже после вынесения приговора он может быть обменян. Но сначала... должен быть помилован.
УД в отношении этого товарища - одесский шум, похожий на работу: приговор, если он будет вынесен, не продержится и 10 минут в ЕСПЧ. Он будет отменен в связи с существенным нарушением "права на защиту", допущенным в отношении обвиняемого (подсудимого).
А теперь возвращаемся к началу. Итак, некий героический генерал, изымает уголовного преступника (подозреваемого/обвиняемого по УД) у органов предварительного расследования, и передает его куда-то. А на основании чего, собственно говоря? Раз он был передан этому героическому генералу, то следует прийти к выводу, что на момент передачи прокуратура и органы предварительного расследования претензий к летчику не имели (несмотря на труп гражданского). Тогда чего они сейчас так "возбудились"?
У Вас там вообще с головой дружат? Или только "едят в неё"?