В Хмельницком повреждены 3 учебных учреждения и около 10 многоэтажек, двое раненых, - мэр Симчишин о последствиях ракетного удара

В Хмельницком из-за утреннего удара повреждения получили жилые многоэтажки и учебные учреждения. Два человека получили ранения.

Об этом сообщил мэр Хмельницкого Александр Симчишин в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"У нас есть повреждения - 3 учебных учреждения и около 10 многоэтажных жилых домов. Где-то полтысячи окон и балконов уничтожены, повреждена часть техники, в том числе одно частное транспортное средство", - рассказал Симчишин.

По его словам, из-за российской атаки ранены двое гражданских, но ранения их жизни не угрожают.

В настоящее время работают коммунальные службы и ГСЧС, устраняются последствия атаки.

"Временно в отдельных районах превентивно выключали свет, но он уже начинает возвращаться в дома", - добавил Симчишин.

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Напомним, утром 18 февраля в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога.

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий, информировал, что во время тревоги прогремели 2 взрыва в Хмельницком.