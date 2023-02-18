В Хмельницком повреждены 3 учебных учреждения и около 10 многоэтажек, двое раненых, - мэр Симчишин о последствиях ракетного удара
В Хмельницком из-за утреннего удара повреждения получили жилые многоэтажки и учебные учреждения. Два человека получили ранения.
Об этом сообщил мэр Хмельницкого Александр Симчишин в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"У нас есть повреждения - 3 учебных учреждения и около 10 многоэтажных жилых домов. Где-то полтысячи окон и балконов уничтожены, повреждена часть техники, в том числе одно частное транспортное средство", - рассказал Симчишин.
По его словам, из-за российской атаки ранены двое гражданских, но ранения их жизни не угрожают.
В настоящее время работают коммунальные службы и ГСЧС, устраняются последствия атаки.
"Временно в отдельных районах превентивно выключали свет, но он уже начинает возвращаться в дома", - добавил Симчишин.
Напомним, утром 18 февраля в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога.
Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий, информировал, что во время тревоги прогремели 2 взрыва в Хмельницком.
Пожалуйста, подождите...
Навіть якщо ракета була пошкоджена ППО але не знищена, вона може змінити траєкторію польоту, але майже завжди спрацьовує бойова частина. Майже завжди.
А це не скільки уламки, скільки ударна хвиля (різко зрісший тиск повітря) який і руйнує і вбиває.
Якщо таким "хлопком" зносяться будівлі, то для скла, пластику та інших легких матеріалів настає гаплик.
Маленька граната РГД-5 не має осколків. Це, така собі, ******** з вибухівкою. У людей рідко щось відриває, але всередині тіла - каша із органів і кісток.
Це і є ударна хвиля, або ж фугасна дія.
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Реєстрація:23.01.2023
Чекаємо на 3 батареї Петріотів і ще Назамси і Іріс Т, тоді ситуація покращиться.
заодно дізнаєшся що таке "срака"
Тому знищення носіїв крилатих ракет рашистів в місцях їх базування й спорядження вирішить питання захисту території України від ракетних атак ворога краще за ************ систему ППО.
Ну і вишня на тортик - усьому світові показуємо результати влучань щоб нас підтримували зброєю , але будемо писати що не попали , бо у кацапню потрібно дезінформувати ?(( Хто і чим тоді буде нам допомагати якщо ми будемо постійно брехати що влучань немає , то так , бавовна від куріння ?((
Із ТГ кацапського блогера -
- OSINT от подписчика по https://t.me/m0sc0wcalling/19861 прилёту по в/ч А3808 и жилому дому в Хмельницком , который "удачно" находился между военных объектов.
В данной в/ч занимались эксплуатацией и хранением советских БПЛА Ту-141 "Стриж", пусковые установки с которыми стояли на территории части.
Конечно, их техническое состояние под вопросом, но потенциально даже убитые "Стрижи" могут быть восстановлены и переоборудованы в крылатые ракеты большого радиуса действия, поэтому цель вполне себе легитимная.
Повірте, все вони знищують, що хотять. І хаймарсів у нас уже нема, і байрактарів уже нема, і нову завезену техніку в Хмельницькому нищать без кінця.
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.......а біндеравци трусікі в мальчіках распялі.....