Мемориальный сквер появится на месте разрушенного российской ракетой блока дома в Днепре
На месте разрушенной российской ракетой части дома на жилом массиве Победа в Днепре решено создать мемориальный сквер.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт городского совета Днепра.
Отмечается, что уцелевшую часть дома уже восстанавливают, а на месте разрушенного блока планируют построить мемориальный сквер.
Мэр города Борис Филатов считает, что отстроить разрушенные подъезды, чтобы вернуть людям их жилье там, означало бы заставить их снова переживать боль случившейся с ними трагедии.
Напомним, 14 января армия РФ ударила ракетами по Украине. Одна из ракет разрушила два подъезда в жилом доме в Днепре. Погибли 46 человек, 80 ранены.
Представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер указал, что Днепр атаковали российской сверхзвуковой крылатой ракеты Х-22. Ее выпустили из дальнего бомбардировщика Ту-22м3.
В организации удара по жилому дому в Днепре 14 января, а также ряде других обстрелов украинских городов подозревают командира 52-го тяжелого бомбардировочного авиаполка Вооруженных сил России, полковника Олега Тимошина.
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