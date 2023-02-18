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Днепр город (3935)

Мемориальный сквер появится на месте разрушенного российской ракетой блока дома в Днепре

дніпро

На месте разрушенной российской ракетой части дома на жилом массиве Победа в Днепре решено создать мемориальный сквер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт городского совета Днепра.

Отмечается, что уцелевшую часть дома уже восстанавливают, а на месте разрушенного блока планируют построить мемориальный сквер.

Мэр города Борис Филатов считает, что отстроить разрушенные подъезды, чтобы вернуть людям их жилье там, означало бы заставить их снова переживать боль случившейся с ними трагедии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Супруги в больнице после ракетного удара по их дому в Днепре. ФОТОрепортаж

Напомним, 14 января армия РФ ударила ракетами по Украине. Одна из ракет разрушила два подъезда в жилом доме в Днепре. Погибли 46 человек, 80 ранены.

Представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер указал, что Днепр атаковали российской сверхзвуковой крылатой ракеты Х-22. Ее выпустили из дальнего бомбардировщика Ту-22м3.

В организации удара по жилому дому в Днепре 14 января, а также ряде других обстрелов украинских городов подозревают командира 52-го тяжелого бомбардировочного авиаполка Вооруженных сил России, полковника Олега Тимошина.
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І шо пан Сабака пропонує? може взагалі не треба було розгрібатли завали, навіщо витрачатись.
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18.02.2023 12:07 Ответить
Краще би було, аби меморіальний центр з'явився на Москві.
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18.02.2023 12:50 Ответить
 
 