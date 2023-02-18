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ракеты (3471) Энергоатом (402) Южно-Украинская АЭС (47) ядерная безопасность (475)

Очередной акт ядерного терроризма РФ: во время сегодняшней атаки две крылатые ракеты пролетели у Южноукраинской АЭС, - "Энергоатом"

аес,південноукраїнська

Сегодня, 18 февраля 2023, во время очередной массированной ракетной атаки РФ на Южноукраинской АЭС в 8:25 и 8:27 зафиксированы пролеты двух вражеских крылатых ракет.

Об этом сообщает "Энергоатом", передает Цензор.НЕТ.

"Воздушные объекты двигались по руслу Южного Буга в направлении г. Первомайск Николаевской области и пролетели опасно близко к ядерному объекту.

Угроза попасть в реактор с возможными последствиями – ядерной катастрофой – снова была высокой", - говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" отмечают, что это очередной акт ядерного терроризма РФ, угрожающий безопасности всего мира!

"В очередной раз обращаемся к МАГАТЭ с требованием принять все возможные меры для прекращения ядерного терроризма России, вывода военных формирований России с территории Запорожской станции и установления демилитаризованной зоны вокруг нее, а также бесполетной - над всеми атомными объектами Украины", - добавили в "Энергоатоме" ".

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Наші представники в оон нарешті почнуть щось робити, чи чергові відповіді мемами кацапам - це максимум на що здатні наші "дипломати"?
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18.02.2023 12:28 Ответить
Московія - це терористична краіна , яку потрібно знищити ,
інакше вона весь світ знищить 😡
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18.02.2023 12:31 Ответить
вони вже десятий раз пролітають бо в ракет що запускаються з Каспію типу х-101 інерціальна система наведення, тобто програма закладена з точки А в точку Б перед запуском. Ніякого там ГПС чи Глонас немає, І летять вони приблизно по одному шляху (плюс-мінус). Вже можна було би на траєкторії від АЕС (до АЕС звичайно небезпечно збивати) щось розмістити...
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18.02.2023 13:27 Ответить
 
 