Очередной акт ядерного терроризма РФ: во время сегодняшней атаки две крылатые ракеты пролетели у Южноукраинской АЭС, - "Энергоатом"
Сегодня, 18 февраля 2023, во время очередной массированной ракетной атаки РФ на Южноукраинской АЭС в 8:25 и 8:27 зафиксированы пролеты двух вражеских крылатых ракет.
Об этом сообщает "Энергоатом", передает Цензор.НЕТ.
"Воздушные объекты двигались по руслу Южного Буга в направлении г. Первомайск Николаевской области и пролетели опасно близко к ядерному объекту.
Угроза попасть в реактор с возможными последствиями – ядерной катастрофой – снова была высокой", - говорится в сообщении.
В "Энергоатоме" отмечают, что это очередной акт ядерного терроризма РФ, угрожающий безопасности всего мира!
"В очередной раз обращаемся к МАГАТЭ с требованием принять все возможные меры для прекращения ядерного терроризма России, вывода военных формирований России с территории Запорожской станции и установления демилитаризованной зоны вокруг нее, а также бесполетной - над всеми атомными объектами Украины", - добавили в "Энергоатоме" ".
Пожалуйста, подождите...
інакше вона весь світ знищить 😡