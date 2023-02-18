Очередной акт ядерного терроризма РФ: во время сегодняшней атаки две крылатые ракеты пролетели у Южноукраинской АЭС, - "Энергоатом"

Сегодня, 18 февраля 2023, во время очередной массированной ракетной атаки РФ на Южноукраинской АЭС в 8:25 и 8:27 зафиксированы пролеты двух вражеских крылатых ракет.

Об этом сообщает "Энергоатом", передает Цензор.НЕТ.

"Воздушные объекты двигались по руслу Южного Буга в направлении г. Первомайск Николаевской области и пролетели опасно близко к ядерному объекту.

Угроза попасть в реактор с возможными последствиями – ядерной катастрофой – снова была высокой", - говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" отмечают, что это очередной акт ядерного терроризма РФ, угрожающий безопасности всего мира!

"В очередной раз обращаемся к МАГАТЭ с требованием принять все возможные меры для прекращения ядерного терроризма России, вывода военных формирований России с территории Запорожской станции и установления демилитаризованной зоны вокруг нее, а также бесполетной - над всеми атомными объектами Украины", - добавили в "Энергоатоме" ".

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