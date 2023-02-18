СБУ с начала года нейтрализовала более 550 кибератак, - начальник Департамента кибербезопасности Витюк

Абсолютное большинство кибератак РФ сейчас сфокусировано именно на нашем государстве – в 2023 году киберспециалисты СБУ уже нейтрализовали более 550 таких угроз.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк, сообщает Цензор.НЕТ

Он отметил, что западные партнеры понимают - если бы украинская киберзащита упала, то вражеский потенциал был бы направлен на них.

"Если в прошлом году мы нейтрализовали более 4,5 тыс. кибератак и критических киберинцидентов, то за полтора месяца этого года уже есть 550 таких атак. То есть Россия продолжает держать темп и массированность. Но абсолютное большинство кибератак мы остановили на начальных этапах", - подчеркнул. Витюк.

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По его словам, основными целями вражеских кибернападений являются объекты логистики и транспорта, энергетическая отрасль Украины, военные объекты, а также информационные ресурсы и государственные реестры.

Как отметил начальник Департамента кибербезопасности СБУ, РФ постоянно атакует Украину с 2014 года. "Впрочем, наша спецслужба эволюционировала гораздо больше россиян. Сам факт, что большинство украинских систем работает в штатном режиме – яркое доказательство тому, что мы успешно справляемся с вызовами, даже в сверхсложных психологических условиях и дефиците энергоресурсов", - объяснил Витюк.

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По словам представителя СБУ, поддержка международных партнеров помогает Украине эффективно противостоять врагу.

"В этой войне мы не только отбиваем атаки российских окупантов, но и эффективно контратакуем сами. Важная цель: получение развединформации для наших ВСУ. Но иногда и просто "даем им по зубам", симметрично и даже гораздо мощнее отвечаем на их киберагрессию", - резюмировал Витюк.