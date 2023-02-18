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СБУ (19472) Витюк Илья (22) кибератака (157)

СБУ с начала года нейтрализовала более 550 кибератак, - начальник Департамента кибербезопасности Витюк

ілля,вітюк

Абсолютное большинство кибератак РФ сейчас сфокусировано именно на нашем государстве – в 2023 году киберспециалисты СБУ уже нейтрализовали более 550 таких угроз.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк, сообщает Цензор.НЕТ

Он отметил, что западные партнеры понимают - если бы украинская киберзащита упала, то вражеский потенциал был бы направлен на них.

"Если в прошлом году мы нейтрализовали более 4,5 тыс. кибератак и критических киберинцидентов, то за полтора месяца этого года уже есть 550 таких атак. То есть Россия продолжает держать темп и массированность. Но абсолютное большинство кибератак мы остановили на начальных этапах", - подчеркнул. Витюк.

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По его словам, основными целями вражеских кибернападений являются объекты логистики и транспорта, энергетическая отрасль Украины, военные объекты, а также информационные ресурсы и государственные реестры.

Как отметил начальник Департамента кибербезопасности СБУ, РФ постоянно атакует Украину с 2014 года. "Впрочем, наша спецслужба эволюционировала гораздо больше россиян. Сам факт, что большинство украинских систем работает в штатном режиме – яркое доказательство тому, что мы успешно справляемся с вызовами, даже в сверхсложных психологических условиях и дефиците энергоресурсов", - объяснил Витюк.

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По словам представителя СБУ, поддержка международных партнеров помогает Украине эффективно противостоять врагу.

"В этой войне мы не только отбиваем атаки российских окупантов, но и эффективно контратакуем сами. Важная цель: получение развединформации для наших ВСУ. Но иногда и просто "даем им по зубам", симметрично и даже гораздо мощнее отвечаем на их киберагрессию", - резюмировал Витюк.
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Топ комментарии
+4
Який "мужній" і "відважний" офісний щур, захисник всього світу. Тільки казки розказує також нудно як і все зелене кодло. Бідні розвідки США , Британії, Ізраїлю ітд щоб вони всі робили без цього відчайдушного кіберзахистника?
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18.02.2023 12:23
+3
знову пафос
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18.02.2023 12:20
+1
Да, судя по комплекции жмет два "рабочих станции" от груди с 11 виндой.
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18.02.2023 12:27
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анонсована 25.02.2022 Anonymous "кібервійна проти росії" мабуть скоро вже почнеться

бо це ж тільки наша зеленавлада роками нічого не робить та лише дає гучні обіцянки
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18.02.2023 12:19 Ответить
знову пафос
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18.02.2023 12:20 Ответить
Який "мужній" і "відважний" офісний щур, захисник всього світу. Тільки казки розказує також нудно як і все зелене кодло. Бідні розвідки США , Британії, Ізраїлю ітд щоб вони всі робили без цього відчайдушного кіберзахистника?
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18.02.2023 12:23 Ответить
Да, судя по комплекции жмет два "рабочих станции" от груди с 11 виндой.
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18.02.2023 12:27 Ответить
Ахах, кібервоїн.
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18.02.2023 12:26 Ответить
Хай розкаже, як СБУ за вказівкою Єрмака стратила нашого цінного агента, що добував інформацію з запарєбріка.
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18.02.2023 12:30 Ответить
Это кого именно? Гогилашвили или Абрамовича с приемным сыном -приматом Агрохимией? ?
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18.02.2023 12:36 Ответить
Що це за мокшанська говірка болгарського суржику? Від ростовського обозу відстав, буряте калічний? Буває. Біжи, млинців з лопати поїж, поки не охололо. ))
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18.02.2023 17:40 Ответить
Главным БОРЦУНОМ с киберопасностью был хероический лейтенант баканов!
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18.02.2023 12:33 Ответить
Є в Україні така приказка: ''Краще розумне мовчання ніж дурне казання''. Але цей лисий кібер-даун такої приказки схоже ніколи не чув. ''Кібер щит для всього світу''😂😂😂
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18.02.2023 12:36 Ответить
 
 